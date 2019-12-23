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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
4 накладки з мікрофібри
Сумісність із PowerPro Aqua
Заміняйте кожні 6 місяців
Заміняйте кожні 6 місяців для досягнення оптимальної ефективності прибирання.
М’який матеріал із мікрофібри легко вивільняється, піднімається та поглинає пил і бруд. Ефективне та обережне прибирання.
Накладки з мікрофібри можна прати в пральній машині й легко встановлювати та знімати.
4.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Bozon
23/12/2019
Slovenija
Перевірений покупець
Primerno
Pralnost, praktičnost. Dobro očisti tla in ni pregrob.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8063/01 Accessory Kit
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8063/01 Accessory Kit
BOŽIDAR
29/11/2019
Slovenija
ODLIČNO
KRPICE DELAJO ODLIČNO. SMO ZADOVOLJNI Z IZDELKOM..
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8063/01 Accessory Kit
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FC8063/01 Accessory Kit