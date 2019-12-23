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Більше не доступний

Набір аксесуарів

FC8063/01

4
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Модернізовано для досконалої роботи
Модернізовано для досконалої роботи та отримання найкращих результатів прибирання щодня.
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  • 4 накладки з мікрофібри

  • Сумісність із PowerPro Aqua

  • Заміняйте кожні 6 місяців

Заміняйте кожні 6 місяців для оптимальної ефективності прибирання

Заміняйте кожні 6 місяців для оптимальної ефективності прибирання

Заміняйте кожні 6 місяців для досягнення оптимальної ефективності прибирання.

Накладки з мікрофібри для ефективного видалення усього бруду та плям

Накладки з мікрофібри для ефективного видалення усього бруду та плям

М’який матеріал із мікрофібри легко вивільняється, піднімається та поглинає пил і бруд. Ефективне та обережне прибирання.

Легке встановлення і знімання

Легке встановлення і знімання

Накладки з мікрофібри можна прати в пральній машині й легко встановлювати та знімати.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

23/12/2019

Slovenija

Slovenija

Перевірений покупець

Primerno

Pralnost, praktičnost. Dobro očisti tla in ni pregrob.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FC8063/01 Accessory Kit

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FC8063/01 Accessory Kit

29/11/2019

Slovenija

Slovenija

ODLIČNO

KRPICE DELAJO ODLIČNO. SMO ZADOVOLJNI Z IZDELKOM..

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FC8063/01 Accessory Kit

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FC8063/01 Accessory Kit

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