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  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*

SpeedPro Max AquaМийний бездротовий пилосос

FC6904/01

4.7
| (333) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Найшвидший бездротовий пилосос*
Завершуйте прибирання швидше із нашим бездротовим пилососом 3-в-1. Наша потужна насадка з можливістю всмоктування на 360° швидше захоплює пил та бруд з усіх сторін. Від твердої підлоги до килимів – кожен рух не є даремним. Унікальна система прибирання та миття може впоратися з різними типами бруду одночасно.
Переглянути всі переваги

із функціональністю 3-в-1

Найшвидший бездротовий пилосос*

  • Насадка для всмоктування на 360°

  • 25,2 В, час роботи: до 75 хв.

  • 3-в-1: пилосос, система миття, ручний

  • Насадка TurboPet

Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил

Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил

Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил

До 75 хвилин* потужного прибирання завдяки літієво-іонній батареї на 25,2 В

До 75 хвилин* потужного прибирання завдяки літієво-іонній батареї на 25,2 В

Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 25,2 В забезпечує до 75 хвилин роботи в економному режимі, 35 хвилин – у звичайному режимі і 25 хвилин – у турборежимі.

Цифровий двигун PowerBlade створює потужний потік повітря (>1000 л/хв)

Цифровий двигун PowerBlade створює потужний потік повітря (>1000 л/хв)

PowerBlade – це цифровий двигун, створений для незрівнянного сильного струменя повітря (>1000 л/хв.), що забезпечує всмоктування у насадку на 360°. Реєструйтеся на Philips.com у межах 3 місяців із дати покупки та насолоджуйтеся безкоштовною гарантією на двигун протягом 5 років!

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

333

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

13/01/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Це чудовий вироб

Це мабуть найліпша техніка придбана мною!!! Пилесос супер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос

17/10/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий помічник

Пилесос виправдав всі очікування!!! Подобається що можна вибрати як сухе так і вологе прибирання, або окремо або разом. Першим користувачем був мій дорослий син!!! Він сказав що це просто «Вау»!!

Плюси

Він потужний і корисний!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

08/01/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Одним словом: в захваті.

Чудово працює. Не потрібно тягати шнури. На довго вистачає акамулятора.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

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      Примітки

      1. Тестування проводилося серед 10 найпопулярніших вертикальних бездротових пилососів вартістю понад 300 € у Німеччині у 2017 році, із використанням спеціального тесту Philips з очищення дуже брудної твердої підлоги на відповідність міжнародному стандарту IEC60312-1 у січні 2018 року.

      2. Із системою прибирання і миття