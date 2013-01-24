Найшвидший бездротовий пилосос*
Завершуйте прибирання швидше із нашим бездротовим пилососом 3-в-1. Наша потужна насадка з можливістю всмоктування на 360° швидше захоплює пил та бруд з усіх сторін. Від твердої підлоги до килимів – кожен рух не є даремним. Унікальна система прибирання та миття може впоратися з різними типами бруду одночасно. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найшвидший бездротовий пилосос*
Завершуйте прибирання швидше із нашим бездротовим пилососом 3-в-1. Наша потужна насадка з можливістю всмоктування на 360° швидше захоплює пил та бруд з усіх сторін. Від твердої підлоги до килимів – кожен рух не є даремним. Унікальна система прибирання та миття може впоратися з різними типами бруду одночасно. Переглянути усі переваги
Найшвидший бездротовий пилосос*
Завершуйте прибирання швидше із нашим бездротовим пилососом 3-в-1. Наша потужна насадка з можливістю всмоктування на 360° швидше захоплює пил та бруд з усіх сторін. Від твердої підлоги до килимів – кожен рух не є даремним. Унікальна система прибирання та миття може впоратися з різними типами бруду одночасно. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найшвидший бездротовий пилосос*
Завершуйте прибирання швидше із нашим бездротовим пилососом 3-в-1. Наша потужна насадка з можливістю всмоктування на 360° швидше захоплює пил та бруд з усіх сторін. Від твердої підлоги до килимів – кожен рух не є даремним. Унікальна система прибирання та миття може впоратися з різними типами бруду одночасно. Переглянути усі переваги
Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил
Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 25,2 В забезпечує до 75 хвилин роботи в економному режимі, 35 хвилин – у звичайному режимі і 25 хвилин – у турборежимі.
PowerBlade – це цифровий двигун, створений для незрівнянного сильного струменя повітря (>1000 л/хв.), що забезпечує всмоктування у насадку на 360°. Реєструйтеся на Philips.com у межах 3 місяців із дати покупки та насолоджуйтеся безкоштовною гарантією на двигун протягом 5 років!
Унікальна система прибирання і миття керує подачею води для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги під час прибирання. Накладки з мікрофібри можна прати вручну або у пральній машині.
Пилосос SpeedPro Max рухливий і зручний у маневруванні. Контейнер для пилу розміщений угорі, що дозволяє нахиляти трубку з насадкою під низьким кутом або повністю класти її на підлогу для прибирання під меблями.
PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для пилососів без мішка – відтепер присутня у бездротовому вертикальному пилососі для гарантії тривалої потужності всмоктування.
Аксесуари легко встановлюються одним клацанням. Завдяки знімному ручному блоку SpeedPro Max працює за принципом 2-в-1. Насадка зі щіткою вмонтована в трубку, тож вона завжди під руками.
Пил, пух, шерсть і крихти легко виявити й усунути завдяки світлодіодам на насадці SpeedPro Max. Насадка зі світлодіодами виявляє навіть прихований бруд.
Система потрійної фільтрації повертає двигунові лише чисте повітря, забезпечуючи тривалу потужність повітряного потоку.
3-в-1 – потужна насадка для всмоктування на 360°, унікальна система прибирання та миття, вбудований ручний пилосос
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