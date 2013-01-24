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SpeedPro Max Aqua

Бездротовий вертикальний пилосос

FC6904/01
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Найшвидший бездротовий пилосос* Найшвидший бездротовий пилосос* Найшвидший бездротовий пилосос*
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    SpeedPro Max Aqua Бездротовий вертикальний пилосос

    FC6904/01
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Найшвидший бездротовий пилосос*

    Завершуйте прибирання швидше із нашим бездротовим пилососом 3-в-1. Наша потужна насадка з можливістю всмоктування на 360° швидше захоплює пил та бруд з усіх сторін. Від твердої підлоги до килимів – кожен рух не є даремним. Унікальна система прибирання та миття може впоратися з різними типами бруду одночасно. Переглянути усі переваги

    SpeedPro Max Aqua Бездротовий вертикальний пилосос

    Найшвидший бездротовий пилосос*

    Завершуйте прибирання швидше із нашим бездротовим пилососом 3-в-1. Наша потужна насадка з можливістю всмоктування на 360° швидше захоплює пил та бруд з усіх сторін. Від твердої підлоги до килимів – кожен рух не є даремним. Унікальна система прибирання та миття може впоратися з різними типами бруду одночасно. Переглянути усі переваги

    Найшвидший бездротовий пилосос*

    Завершуйте прибирання швидше із нашим бездротовим пилососом 3-в-1. Наша потужна насадка з можливістю всмоктування на 360° швидше захоплює пил та бруд з усіх сторін. Від твердої підлоги до килимів – кожен рух не є даремним. Унікальна система прибирання та миття може впоратися з різними типами бруду одночасно. Переглянути усі переваги

    SpeedPro Max Aqua Бездротовий вертикальний пилосос

    Найшвидший бездротовий пилосос*

    Завершуйте прибирання швидше із нашим бездротовим пилососом 3-в-1. Наша потужна насадка з можливістю всмоктування на 360° швидше захоплює пил та бруд з усіх сторін. Від твердої підлоги до килимів – кожен рух не є даремним. Унікальна система прибирання та миття може впоратися з різними типами бруду одночасно. Переглянути усі переваги

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      із функціональністю 3-в-1

      • Насадка для всмоктування на 360°
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      Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил

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      Для різних типів пилу, включаючи струмінь води AquaBoost для найстійкішого бруду

      Для різних типів пилу, включаючи струмінь води AquaBoost для найстійкішого бруду

      Унікальна система прибирання і миття керує подачею води для оптимального зволоження будь-якої твердої підлоги під час прибирання. Накладки з мікрофібри можна прати вручну або у пральній машині.

      Можливість швидко дістатися будь-якого місця, навіть під меблями

      Можливість швидко дістатися будь-якого місця, навіть під меблями

      Пилосос SpeedPro Max рухливий і зручний у маневруванні. Контейнер для пилу розміщений угорі, що дозволяє нахиляти трубку з насадкою під низьким кутом або повністю класти її на підлогу для прибирання під меблями.

      Технологія PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для безмішкових пилососів

      Технологія PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для безмішкових пилососів

      PowerCyclone 8 – наша найпотужніша технологія для пилососів без мішка – відтепер присутня у бездротовому вертикальному пилососі для гарантії тривалої потужності всмоктування.

      Вмонтовані ручний блок, щілинна насадка і щітка

      Вмонтовані ручний блок, щілинна насадка і щітка

      Аксесуари легко встановлюються одним клацанням. Завдяки знімному ручному блоку SpeedPro Max працює за принципом 2-в-1. Насадка зі щіткою вмонтована в трубку, тож вона завжди під руками.

      Насадка зі світлодіодами виявляє прихований пил і бруд

      Насадка зі світлодіодами виявляє прихований пил і бруд

      Пил, пух, шерсть і крихти легко виявити й усунути завдяки світлодіодам на насадці SpeedPro Max. Насадка зі світлодіодами виявляє навіть прихований бруд.

      Система потрійної фільтрації забезпечує тривалу потужність повітряного потоку.

      Система потрійної фільтрації забезпечує тривалу потужність повітряного потоку.

      Система потрійної фільтрації повертає двигунові лише чисте повітря, забезпечуючи тривалу потужність повітряного потоку.

      3-в-1: насадка для всмоктування на 360°, система прибирання та миття, ручний пилосос

      3-в-1 – потужна насадка для всмоктування на 360°, унікальна система прибирання та миття, вбудований ручний пилосос

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Напруга батареї
        25,2  В
        Час зарядження
        5  годин(-и)
        Час роботи
        75  хвилин(-и)
        Час роботи (турборежим)
        25  хвилин(-и)
        Рівень потужності звуку
        84  дБ
        Покриття площі на резервуар
        60  м²
        Потік повітря (макс.)
        1000  л/хв.

      • Практичність

        Ємність резервуара для чистої води (макс.)
        0,28  л
        Миючі засоби, які можна використовувати
        прозорий миючий засіб або проста вода

      • Конструкція

        Колір
        Electric Aqua

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        0,6  л
        Фільтр двигуна
        Фільтр, який можна мити

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Адаптер змінного струму
        • Накладка з мікрофібри
        • Вбудована щітка
        • Додатковий фільтр
        Додаткова насадка
        • Насадка TurboPet
        • Насадка для всмоктування на 360°
        Стандартна насадка
        Сухе і вологе прибирання

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        2,732  кг

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          • Тестування проводилося серед 10 найпопулярніших вертикальних бездротових пилососів вартістю понад 300 € у Німеччині у 2017 році, із використанням спеціального тесту Philips з очищення дуже брудної твердої підлоги на відповідність міжнародному стандарту IEC60312-1 у січні 2018 року.
          • Із системою прибирання і миття

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