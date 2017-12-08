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  • Заміняйте для оптимальної ефективності
  • Заміняйте для оптимальної ефективності
  • Заміняйте для оптимальної ефективності
  • Заміняйте для оптимальної ефективності
  • Заміняйте для оптимальної ефективності
  • Заміняйте для оптимальної ефективності
  • Заміняйте для оптимальної ефективності
  • Заміняйте для оптимальної ефективності
  • Заміняйте для оптимальної ефективності
  • Заміняйте для оптимальної ефективності
  • Заміняйте для оптимальної ефективності
  • Заміняйте для оптимальної ефективності

Більше не доступний

SmartPro ActiveПилосос-робот

FC8068/01

4.6

| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Заміняйте для оптимальної ефективності

Запасний набір сумісний із пилососами-роботами SmartPro Active. Набір містить 2 фільтри, 1 пару щіток і 3 ганчірки для сухого протирання, які слід заміняти для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.

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Запасний набір для SmartPro Active

Заміняйте для оптимальної ефективності

  • Запасний набір

  • 2 змінні фільтри

  • 1 пара щіток

  • 3 ганчірки для сухого протирання

Заміняйте кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пристрою

Заміняйте кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пристрою

Заміняйте фільтр кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.

Заміняйте раз на рік для оптимального захоплення пилу та сміття

Заміняйте раз на рік для оптимального захоплення пилу та сміття

Заміняйте щітки раз на рік для оптимального захоплення пилу та сміття.

Більш ефективне прибирання із усуненням навіть найдрібнішого пилу

Більш ефективне прибирання із усуненням навіть найдрібнішого пилу

Більш ефективне прибирання із усуненням навіть найдрібнішого пилу з підлоги

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

08/12/2017

Polska

Polska

Polecam

bardzo dobry produkt do parkietów i za rozsądną cenę

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot

20/06/2020

България

България

Продуктът работи перфектно

Продуктътнвърши абсолютно всичко, коего съм очаквал от него. Качествен и надежден

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner

Date of Use 2019-12-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner

Date of Use 2019-12-19

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz rá...

Természetesen tökéletesen kompatibilis termékek, nehéz róluk bármit is írni. Akinek ilyen kell a gépébe, olyat talál ebben, mint a géppel együtt kapott. Talán csak a törlőkendőt nehéz megfelelően a gép aljára rögzíteni, de ez nem ezen pótkészlet hátránya.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet

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