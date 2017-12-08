Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Заміняйте для оптимальної ефективності
Запасний набір сумісний із пилососами-роботами SmartPro Active. Набір містить 2 фільтри, 1 пару щіток і 3 ганчірки для сухого протирання, які слід заміняти для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.
Запасний набір
2 змінні фільтри
1 пара щіток
3 ганчірки для сухого протирання
Заміняйте фільтр кожні 4 місяці для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.
Заміняйте щітки раз на рік для оптимального захоплення пилу та сміття.
Більш ефективне прибирання із усуненням навіть найдрібнішого пилу з підлоги
4.6
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
drpepper
08/12/2017
Polska
Polecam
bardzo dobry produkt do parkietów i za rozsądną cenę
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot
Dyakov
20/06/2020
България
Продуктът работи перфектно
Продуктътнвърши абсолютно всичко, коего съм очаквал от него. Качествен и надежден
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner
Date of Use 2019-12-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner
Date of Use 2019-12-19
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz rá...
Természetesen tökéletesen kompatibilis termékek, nehéz róluk bármit is írni. Akinek ilyen kell a gépébe, olyat talál ebben, mint a géppel együtt kapott. Talán csak a törlőkendőt nehéz megfelelően a gép aljára rögzíteni, de ez nem ezen pótkészlet hátránya.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet