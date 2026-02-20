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SmartPro Active Пилосос-робот
Більше не доступний
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FC8068/01
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Запасний набір сумісний із пилососами-роботами SmartPro Active. Набір містить 2 фільтри, 1 пару щіток і 3 ганчірки для сухого протирання, які слід заміняти для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.