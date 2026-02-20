КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

SmartPro Active Пилосос-робот

Більше не доступний

Підтримка

SmartPro ActiveПилосос-робот

FC8068/01

SmartPro Active Пилосос-робот

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Увійдіть або створіть обліковий запис

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Запасний набір сумісний із пилососами-роботами SmartPro Active. Набір містить 2 фільтри, 1 пару щіток і 3 ганчірки для сухого протирання, які слід заміняти для подовження терміну експлуатації пилососа-робота.

  • PDF файл
  • 18 September 2026