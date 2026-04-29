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Насадка для твердої підлоги TriActive Z
Більше не доступний
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FC8077/01
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TriActive Z – це унікальна інновація Philips, що дозволяє захоплювати великі крихти та дрібний пил за один раз, не пересуваючи бруду. Вона ідеально підходить для твердої підлоги та має універсальне кріплення завдяки адаптеру в комплекті.
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