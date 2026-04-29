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Насадка для твердої підлоги TriActive Z

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Насадка для твердої підлоги TriActive Z

FC8077/01

Насадка для твердої підлоги TriActive Z

Більше не доступний

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Інструкції і документація

TriActive Z – це унікальна інновація Philips, що дозволяє захоплювати великі крихти та дрібний пил за один раз, не пересуваючи бруду. Вона ідеально підходить для твердої підлоги та має універсальне кріплення завдяки адаптеру в комплекті.

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  • 26 July 2026

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