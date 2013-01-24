Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
TriActive Z – це унікальна інновація Philips, що дозволяє захоплювати великі крихти та дрібний пил за один раз, не пересуваючи бруду. Вона ідеально підходить для твердої підлоги та має універсальне кріплення завдяки адаптеру в комплекті. Переглянути усі переваги
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Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
TriActive Z – це унікальна інновація Philips, що дозволяє захоплювати великі крихти та дрібний пил за один раз, не пересуваючи бруду. Вона ідеально підходить для твердої підлоги та має універсальне кріплення завдяки адаптеру в комплекті. Переглянути усі переваги
TriActive Z має унікальну інновацію Philips, яка, на відміну від більшості стандартних насадок, спрямовує увесь бруд всередину, а не вперед. Інновація полягає у Z-подібних повітряних каналах, які спрямовують великі й невеликі частинки всередину. Це дозволяє прибрати більше площі за один раз.
Насадка має плаский дизайн, що полегшує прибирання під меблями або іншими низькими місцями.
Насадка підходить для усіх типів твердої підлоги, наприклад паркету, плитки або вінілу.
Насадка постачається разом з адаптером з’єднання. Таким чином, вона сумісна з моделями Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer та багатьма іншими пилососами з 32 або 35-мм з’єднанням.
Технічні характеристики аксесуарів
Практичність
Підходить для
Надійність