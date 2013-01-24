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Насадка для твердої підлоги TriActive Z

FC8077/01
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Загальна оцінка / 5
  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
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    Насадка для твердої підлоги TriActive Z

    FC8077/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз

    TriActive Z – це унікальна інновація Philips, що дозволяє захоплювати великі крихти та дрібний пил за один раз, не пересуваючи бруду. Вона ідеально підходить для твердої підлоги та має універсальне кріплення завдяки адаптеру в комплекті. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Насадка для твердої підлоги TriActive Z

    Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз

    TriActive Z – це унікальна інновація Philips, що дозволяє захоплювати великі крихти та дрібний пил за один раз, не пересуваючи бруду. Вона ідеально підходить для твердої підлоги та має універсальне кріплення завдяки адаптеру в комплекті. Переглянути усі переваги

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      Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз

      з унікальними Z-подібними повітряними каналами

      • Унікальні Z-подібні повітряні канали
      • Універсальне кріплення
      • З адаптером з’єднання
      Z-подібні повітряні канали запобігають пересуванню бруду насадкою

      Z-подібні повітряні канали запобігають пересуванню бруду насадкою

      TriActive Z має унікальну інновацію Philips, яка, на відміну від більшості стандартних насадок, спрямовує увесь бруд всередину, а не вперед. Інновація полягає у Z-подібних повітряних каналах, які спрямовують великі й невеликі частинки всередину. Це дозволяє прибрати більше площі за один раз.

      Плаский дизайн для прибирання під низькими меблями

      Плаский дизайн для прибирання під низькими меблями

      Насадка має плаский дизайн, що полегшує прибирання під меблями або іншими низькими місцями.

      Підходить для твердої підлоги

      Підходить для твердої підлоги

      Насадка підходить для усіх типів твердої підлоги, наприклад паркету, плитки або вінілу.

      Адаптер з’єднання забезпечує універсальне кріплення насадки

      Адаптер з’єднання забезпечує універсальне кріплення насадки

      Насадка постачається разом з адаптером з’єднання. Таким чином, вона сумісна з моделями Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer та багатьма іншими пилососами з 32 або 35-мм з’єднанням.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики аксесуарів

        Кількість насадок
        1
        Кількість адаптерів
        1

      • Практичність

        З’єднання трубки
        • Універсальний
        • Конічне

      • Підходить для

        EasyLife
        • FC8130 – FC8139
        • FC8140 – FC8149
        EasyGo
        FC8082 – FC8083
        CompactGo
        • FC8120
        • FC8121
        • FC8291
        PowerLife
        • FC8320 – FC8329
        • FC8450 – FC8459
        PowerGo
        • FC8293 – FC8296
        • FC8240 – FC8246
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Compact
        • FC8383 – FC8391
        • FC8370 – FC8379
        • FC8366 – FC8367 (A+)
        PerformerActive
        • FC8650 – FC8664
        • FC8580 – FC8593
        • FC8520 – FC8527
        • FC8574 – FC8579
        • FC8563
        Jewel
        FC9050 – FC9079
        Performer
        • FC9150 – FC9179
        • FC8680 – FC8682
        PerformerPro
        FC9180 – FC9199
        Performer Expert
        FC8720 – FC8728
        Performer Silent
        • FC8779 – FC8786
        • FC8741 – FC8745
        Performer Ultimate
        • FC8921 – FC8925
        • FC8941 – FC8957
        SilentStar
        FC9300 – FC9319
        PowerPro Compact
        • FC8370 – FC8379
        • FC8515 – FC8517
        • FC9320 – FC9329
        • FC9330 – FC9334
        • FC9350 – FC9353
        PowerPro Active
        • FC8630 – FC8649
        • FC9520 – FC9525
        • FC8670 – FC8679
        • FC9528 – FC9533
        • FC9540
        • FC9541
        PowerPro
        • FC8760 – FC8767
        • FC8769
        • FC8770
        PowerPro Expert
        • FC9712 – FC9714
        • FC9720 – FC9725
        • FC9728
        • FC9732 – FC9735
        • FC9729
        • FC9741 – FC9746
        PowerPro Ultimate
        • FC9911 – FC9912
        • FC9919 – FC9934
        Marathon
        FC9200 – FC9225
        Aqua Action
        FC8950 – FC8952

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів

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