Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз

TriActive Z – це унікальна інновація Philips, що дозволяє захоплювати великі крихти та дрібний пил за один раз, не пересуваючи бруду. Вона ідеально підходить для твердої підлоги та має універсальне кріплення завдяки адаптеру в комплекті.