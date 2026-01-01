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Більше не доступний
FC8077/01
Унікальні Z-подібні повітряні канали
Універсальне кріплення
З адаптером з’єднання
TriActive Z має унікальну інновацію Philips, яка, на відміну від більшості стандартних насадок, спрямовує увесь бруд всередину, а не вперед. Інновація полягає у Z-подібних повітряних каналах, які спрямовують великі й невеликі частинки всередину. Це дозволяє прибрати більше площі за один раз.
Насадка має плаский дизайн, що полегшує прибирання під меблями або іншими низькими місцями.
Насадка підходить для усіх типів твердої підлоги, наприклад паркету, плитки або вінілу.
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