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  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
  • Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз

Більше не доступний

Насадка для твердої підлоги TriActive Z

FC8077/01

Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз
TriActive Z – це унікальна інновація Philips, що дозволяє захоплювати великі крихти та дрібний пил за один раз, не пересуваючи бруду. Вона ідеально підходить для твердої підлоги та має універсальне кріплення завдяки адаптеру в комплекті.
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з унікальними Z-подібними повітряними каналами

Захоплює великі крихти та дрібний пил за один раз

  • Унікальні Z-подібні повітряні канали

  • Універсальне кріплення

  • З адаптером з’єднання

Z-подібні повітряні канали запобігають пересуванню бруду насадкою

Z-подібні повітряні канали запобігають пересуванню бруду насадкою

TriActive Z має унікальну інновацію Philips, яка, на відміну від більшості стандартних насадок, спрямовує увесь бруд всередину, а не вперед. Інновація полягає у Z-подібних повітряних каналах, які спрямовують великі й невеликі частинки всередину. Це дозволяє прибрати більше площі за один раз.

Плаский дизайн для прибирання під низькими меблями

Плаский дизайн для прибирання під низькими меблями

Насадка має плаский дизайн, що полегшує прибирання під меблями або іншими низькими місцями.

Підходить для твердої підлоги

Підходить для твердої підлоги

Насадка підходить для усіх типів твердої підлоги, наприклад паркету, плитки або вінілу.

Технічні характеристики

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