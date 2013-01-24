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Висока потужність всмоктування з PowerCyclone 4
Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу забезпечує високоефективне прибирання завдяки технології PowerCyclone та насадці MultiClean, створеній для максимального захоплення пилу. Контейнер для пилу легко спорожнювати без жодних хмар пилу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Висока потужність всмоктування з PowerCyclone 4
Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу забезпечує високоефективне прибирання завдяки технології PowerCyclone та насадці MultiClean, створеній для максимального захоплення пилу. Контейнер для пилу легко спорожнювати без жодних хмар пилу. Переглянути усі переваги
Висока потужність всмоктування з PowerCyclone 4
Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу забезпечує високоефективне прибирання завдяки технології PowerCyclone та насадці MultiClean, створеній для максимального захоплення пилу. Контейнер для пилу легко спорожнювати без жодних хмар пилу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Висока потужність всмоктування з PowerCyclone 4
Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу забезпечує високоефективне прибирання завдяки технології PowerCyclone та насадці MultiClean, створеній для максимального захоплення пилу. Контейнер для пилу легко спорожнювати без жодних хмар пилу. Переглянути усі переваги
Пилосос без мішка для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Двигун 2000 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для неймовірних результатів прибирання.
Технологія PowerCyclone 4 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує вражаючі результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.
Нова насадка MultiClean забезпечує ретельне прибирання будь-якої підлоги. Конструкція насадки дозволяє їй щільно прилягати до підлоги та належним чином збирати навіть найдрібніший пил.
Щітка-насадка для прибирання пилу розташована безпосередньо на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях та оббивці.
З’єднання ActiveLock дають змогу під час прибирання легко під’єднувати та від’єднувати різні насадки та аксесуари для телескопічної трубки.
Налаштування різної потужності дає змогу обирати оптимальний рівень всмоктування для різних поверхонь.
Фільтр EPA10 та AirSeal вловлюють найдрібніший пил, перш ніж повітря буде видуто з пилососа, що забезпечує чисте здорове повітря без пилу.
Контейтер для пилу ретельно розроблено для того, щоб спорожнювати його, не створюючи хмари пилу. Його можна тримати однією рукою, а завдяки унікальній формі та гладкій поверхні можна легко контролювати його спорожнення.
Ефективність
Практичність
Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Надійність
Вага та розміри