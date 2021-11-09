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Висока потужність всмоктування з PowerCyclone 4
Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу забезпечує високоефективне прибирання завдяки технології PowerCyclone та насадці MultiClean, створеній для максимального захоплення пилу. Контейнер для пилу легко спорожнювати без жодних хмар пилу.
2000 Вт
Фільтр EPA 10
1,7 л
Двигун 2000 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для неймовірних результатів прибирання.
Технологія PowerCyclone 4 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує вражаючі результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.
Нова насадка MultiClean забезпечує ретельне прибирання будь-якої підлоги. Конструкція насадки дозволяє їй щільно прилягати до підлоги та належним чином збирати навіть найдрібніший пил.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.7
з 5
14
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Foxgirl
09/11/2021
Україна
Незамінний помічник для прибирання
Купували пилосос на заміну нашому старенькому. Так співпало, що покупка прибула саме після звичайного нашого домашнього прибирання, але випробувати апарат дуже кортіло! Як же ми здивувалися, коли побачили скільки бруду, пилу та шерсті залишив наш старий друг! За два роки користування цей пилосос став незамінним помічником нашої сім’ї , жаль що компанія перестала випускати саме цю потужну модель. Однозначно якісна річ
Плюси
Потужність, якість, продуману функціональність
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу
Дата використання 2019-11-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу
Дата використання 2019-11-09
29/10/2021
Україна
PowerPro Active FC8672/01
Дуже гарний пилосос. Брав для прибирання двокімнатної квартири та вибором дуже задоволений. Придбав на початку березня 2019 року, досі все працює, ніяких нарікань на роботу приладу немає.
Плюси
Потужний, швидке видалення сміття з накопичувального контейнеру, фільтра можна мити водою, прорезинені колеса, багато змінних насадок, довгий шнур електроживлення
Мінуси
На мою думку відсутні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу
Дата використання 2019-10-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу
Дата використання 2019-10-29
Anlok
28/07/2020
Україна
Прекрасный пылесос
Пользуюсь уже полтора года. Прекрасный пылесос, мощности хватает. Ковров у нас нету, но с кровати и дивана без проблем убирает кошачью шерсть. Хоть пылесос и не самый дорогой из линейки, но мои потребности он полностью удовлетворяет.
Плюси
Простой в использовании, без лишних насадок. Имеет три режима скорости.
Мінуси
Иногда не хватает длины сетевого шнура (двухкомнатная квартира)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу
Дата використання 2019-07-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу
Дата використання 2019-07-28