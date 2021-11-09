КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8670/01

Більше не доступний

PowerPro ActiveПилосос без мішка для пилу

FC8670/01

4.7

| (14) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Висока потужність всмоктування з PowerCyclone 4

Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу забезпечує високоефективне прибирання завдяки технології PowerCyclone та насадці MultiClean, створеній для максимального захоплення пилу. Контейнер для пилу легко спорожнювати без жодних хмар пилу.

Переглянути всі переваги

Швидко та легко спорожнювати

Висока потужність всмоктування з PowerCyclone 4

  • 2000 Вт

  • Фільтр EPA 10

  • 1,7 л

Двигун 2000 Вт для високої потужності всмоктування

Двигун 2000 Вт для високої потужності всмоктування

Двигун 2000 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для неймовірних результатів прибирання.

Технологія PowerCyclone 4 відразу розділяє пил і повітря

Технологія PowerCyclone 4 відразу розділяє пил і повітря

Технологія PowerCyclone 4 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує вражаючі результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.

Нова насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

Нова насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

Нова насадка MultiClean забезпечує ретельне прибирання будь-якої підлоги. Конструкція насадки дозволяє їй щільно прилягати до підлоги та належним чином збирати навіть найдрібніший пил.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.7

з 5

14

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Незамінний помічник для прибирання

Купували пилосос на заміну нашому старенькому. Так співпало, що покупка прибула саме після звичайного нашого домашнього прибирання, але випробувати апарат дуже кортіло! Як же ми здивувалися, коли побачили скільки бруду, пилу та шерсті залишив наш старий друг! За два роки користування цей пилосос став незамінним помічником нашої сім’ї , жаль що компанія перестала випускати саме цю потужну модель. Однозначно якісна річ

Плюси

Потужність, якість, продуману функціональність

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата використання 2019-11-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата використання 2019-11-09

29/10/2021

Україна

Україна

PowerPro Active FC8672/01

Дуже гарний пилосос. Брав для прибирання двокімнатної квартири та вибором дуже задоволений. Придбав на початку березня 2019 року, досі все працює, ніяких нарікань на роботу приладу немає.

Плюси

Потужний, швидке видалення сміття з накопичувального контейнеру, фільтра можна мити водою, прорезинені колеса, багато змінних насадок, довгий шнур електроживлення

Мінуси

На мою думку відсутні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата використання 2019-10-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Active FC8672/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата використання 2019-10-29

28/07/2020

Україна

Україна

Прекрасный пылесос

Пользуюсь уже полтора года. Прекрасный пылесос, мощности хватает. Ковров у нас нету, но с кровати и дивана без проблем убирает кошачью шерсть. Хоть пылесос и не самый дорогой из линейки, но мои потребности он полностью удовлетворяет.

Плюси

Простой в использовании, без лишних насадок. Имеет три режима скорости.

Мінуси

Иногда не хватает длины сетевого шнура (двухкомнатная квартира)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата використання 2019-07-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Active FC8670/01 Пилосос без мішка для пилу

Дата використання 2019-07-28

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції