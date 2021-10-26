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Ретельне покращене прибирання без зусиль
Пилосос-робот Philips SmartPro Active прибирає замість Вас. Завдяки розумній системі розпізнавання робот оптимізує стратегію прибирання для забезпечення бездоганної чистоти Вашого помешкання.
3-етапна система прибирання
Час роботи 120 хв.
Знімна ганчірка
Віртуальна стіна
Новий пилосос-робот Philips обладнано 6 інфрачервоними датчиками для виявлення й уникнення таких перешкод, як стіни, лами чи кабелі, тож Ваші підлоги ретельно прибираються. Нарешті Ви зможете насолодитися чистотою в домі, не докладаючи до цього зусиль.
Коли батарея пилососа-робота Philips майже розрядиться, він автоматично повернеться на док-станцію для заряджання, щоб бути готовим до наступного прибирання.
Пилосос має функцію планування на тиждень, тож Ви можете запрограмувати наступне прибирання на тиждень наперед, із можливістю встановлення різного часу на щодень, крім одного дня. Робот увімкнеться, навіть якщо Ви не вдома, щоб забезпечити чистоту в оселі.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.5
з 5
23
Відгуки
82%
рекомендують цей виріб
26/10/2021
Україна
Идеальный помощник
Робот пылесос идеален для семьи с маленькими детьми - убирает пыль и грязь до идеального состояния. При этом Мама отдыхает;). Робот сам приезжает на базу для подзарядки, сам обходит всю мебель и распознаёт структуру пола. Модель удачная по размерам и хорошо убирает в углах.
Плюси
Качество
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Active FC8820/01 Пилосос-робот
Дата використання 2021-04-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Active FC8820/01 Пилосос-робот
Дата використання 2021-04-26
AniaiSzymon
21/01/2018
Polska
Перевірений покупець
Odkurzacz jest naprawdę pomocnym urządzeniem
Odkurzacz spełnia swoje zadanie. Sprząta całkiem nieźle, oszczędza nasz cenny czas, który możemy zagospodarować pyszną kawką i rozmową z bliskimi. Po sprzątaniu pojemnik na kurz jest pełen, choć odnosi się wrażenie że odkurzacz za bardzo nie miał co sprzątać. Fajny produkt, polecam!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Active FC8820/01 Odkurzacz automatyczny/robot
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Active FC8820/01 Odkurzacz automatyczny/robot
usagi
21/01/2018
Polska
Odkurzacz jest naprawdę pomocnym urządzeniem
Odkurzacz spełnia swoje zadanie. Sprząta całkiem nieźle, oszczędza nasz cenny czas, który możemy zagospodarować pyszną kawką i rozmową z bliskimi. Po sprzątaniu pojemnik na kurz jest pełen, choć odnosi się wrażenie że odkurzacz za bardzo nie miał co sprzątać. Fajny produkt, polecam!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Active FC8820/01 Odkurzacz automatyczny/robot
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SmartPro Active FC8820/01 Odkurzacz automatyczny/robot