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    SmartPro Active

    Пилосос-робот

    FC8820/01
    Загальна оцінка / 5
    • Ретельне покращене прибирання без зусиль Ретельне покращене прибирання без зусиль Ретельне покращене прибирання без зусиль
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      SmartPro Active Пилосос-робот

      FC8820/01
      Загальна оцінка / 5

      Ретельне покращене прибирання без зусиль

      Пилосос-робот Philips SmartPro Active прибирає замість Вас. Завдяки розумній системі розпізнавання робот оптимізує стратегію прибирання для забезпечення бездоганної чистоти Вашого помешкання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      SmartPro Active Пилосос-робот

      Ретельне покращене прибирання без зусиль

      Пилосос-робот Philips SmartPro Active прибирає замість Вас. Завдяки розумній системі розпізнавання робот оптимізує стратегію прибирання для забезпечення бездоганної чистоти Вашого помешкання. Переглянути усі переваги

      Ретельне покращене прибирання без зусиль

      Пилосос-робот Philips SmartPro Active прибирає замість Вас. Завдяки розумній системі розпізнавання робот оптимізує стратегію прибирання для забезпечення бездоганної чистоти Вашого помешкання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      SmartPro Active Пилосос-робот

      Ретельне покращене прибирання без зусиль

      Пилосос-робот Philips SmartPro Active прибирає замість Вас. Завдяки розумній системі розпізнавання робот оптимізує стратегію прибирання для забезпечення бездоганної чистоти Вашого помешкання. Переглянути усі переваги

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        SmartPro Active

        SmartPro Active

        Пилосос-робот

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        Усього:

        Ретельне покращене прибирання без зусиль

        З розумною системою розпізнавання і 3-етапним прибиранням

        • 3-етапна система прибирання
        • Час роботи 120 хв.
        • Знімна ганчірка
        • Віртуальна стіна
        Інфрачервоні датчики для виявлення й уникнення перешкод

        Інфрачервоні датчики для виявлення й уникнення перешкод

        Новий пилосос-робот Philips обладнано 6 інфрачервоними датчиками для виявлення й уникнення таких перешкод, як стіни, лами чи кабелі, тож Ваші підлоги ретельно прибираються. Нарешті Ви зможете насолодитися чистотою в домі, не докладаючи до цього зусиль.

        Автоматично повертається на базу для заряджання

        Автоматично повертається на базу для заряджання

        Коли батарея пилососа-робота Philips майже розрядиться, він автоматично повернеться на док-станцію для заряджання, щоб бути готовим до наступного прибирання.

        Заплануйте щотижневе прибирання

        Заплануйте щотижневе прибирання

        Пилосос має функцію планування на тиждень, тож Ви можете запрограмувати наступне прибирання на тиждень наперед, із можливістю встановлення різного часу на щодень, крім одного дня. Робот увімкнеться, навіть якщо Ви не вдома, щоб забезпечити чистоту в оселі.

        Потужна літій-іонна батарея для 120 хв. роботи

        Потужна літій-іонна батарея для 120 хв. роботи

        Потужна літій-іонна батарея має довший термін експлуатації і менший час заряджання у порівнянні із стандартними батареями. Новий пилосос-робот працює до 120 хв.

        3-етапна система прибирання, що включає функцію сухого прибирання

        3-етапна система прибирання, що включає функцію сухого прибирання

        Спершу дві довгі щітки змітають бруд і пил на шлях робота. Далі насадка збирає бруд і пил завдяки потужному двигуну. Наостанок, знімна ганчірка покращує прибирання, збираючи з підлоги навіть найдрібніший пил.

        Робот виявляє найбрудніші ділянки, щоб ретельно їх почистити

        Робот виявляє найбрудніші ділянки, щоб ретельно їх почистити

        Функція датчика пилу дає можливість роботу автоматично розпізнавати ділянки, де накопичується найбільше пилу, отож він затримується у цій ділянці на кілька секунд довше для ретельнішого прибирання.

        Насадка, яка повторює контури, пристосовується до нерівної підлоги

        Насадка, яка повторює контури, пристосовується до нерівної підлоги

        Пилосос-робот постачається із рухомою насадкою, яка повторює контури підлоги, килимових покриттів, килимів тощо для забезпечення точних результатів прибирання.

        4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок

        4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок

        4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок у Вашому домі. Режим прибирання зиґзаґом змушує робота рухатися паралельними зиґзаґами, коли він виявляє порівняно велику ділянку. У режимі прибирання від перешкоди до перешкоди робот рухається по прямій лінії, а якщо вдаряється у предмет, то вибирає інший довільний напрямок. У режимі прибирання по спіралі робот рухатиметься по спіралі зі зростаючим радіусом. У режимі вздовж стін робот прибиратиме, знаходячись паралельно до стіни на невеликій відстані.

        Режим всмоктування TURBO для інтенсивного прибирання

        Режим всмоктування TURBO для інтенсивного прибирання

        Турборежим всмоктування для інтенсивного прибирання.

        Пульт для дистанційного керування роботом

        Пульт для дистанційного керування роботом

        Пульт дистанційного керування дозволяє Вам керувати пилососом-роботом на відстані та виконувати кілька дій. Ви можете наказати роботові почати рух або зупинитися, підвести його до будь-якого місця, змінити шлях прибирання або відправити робота назад на док-станцію.

        Віртуальна стіна не дозволяє роботу наближатися до заборонених ділянок

        Віртуальна стіна не дозволяє роботу наближатися до заборонених ділянок

        Віртуальна стіна створює невидимий бар’єр, який робот не може перетнути. Цей невидимий бар’єр можна використовувати, щоб обмежити перебування робота конкретною кімнатою чи зоною, а також запобігти небезпечному наближенню до електричних чи комп’ютерних кабелів, крихких предметів на підлозі тощо. Досяжність стіни становить близько 2 м.

        Розумна система розпізнавання пристосовує прибирання до будь-якого середовища

        Нового пилососа-робота обладнано розумною системою розпізнавання – це поєднання розумних мікросхем, до 25 датчиків, гіроскопа та акселерометра, що дозволяє роботу ефективно самостійно прибирати. Робот розуміє середовище і вибирає оптимальну стратегію прибирання, щоб зробити Ваш дім чистим якомога швидше. Робот не застряє і у разі потреби повертається на док-станцію.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари в комплекті

          Сухе протирання
          Так
          Віртуальна стіна
          1  шт.

        • Ефективність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Напруга батареї
          14.8  В
          Час роботи
          120  хв.
          Рівень шуму
          63.4  дБ
          Час заряджання
          4  годин(-и)
          Споживання енергії в режимі очікування
          0.65  Вт

        • Конструкція

          Колір
          Глибокий чорний і хромований мідний

        • Практичність

          Режими прибирання
          4
          Подолання порогів
          15  мм
          Інфрачервоні датчики
          Так
          Типи підлогового покриття
          • Килим
          • Тверда підлога
          Розумна система розпізнавання
          25 датчиків
          Датчик пилу
          Так
          Щотижневе програмування
          Так

        • Насадки та аксесуари

          Інші аксесуари
          • Адаптер змінного струму
          • Бічні щітки (1 пара)
          • 1 x фільтр
          • Базова станція
          • Пульт ДК зі світловим вказівником

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          0,4  л
          Фільтр
          Фільтр 3M

        • Розміри та вага

          Розміри
          80 x 330  мм
          Вага виробу
          1,95  кг
          вага з упаковкою
          4,0  кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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