4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок

4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок у Вашому домі. Режим прибирання зиґзаґом змушує робота рухатися паралельними зиґзаґами, коли він виявляє порівняно велику ділянку. У режимі прибирання від перешкоди до перешкоди робот рухається по прямій лінії, а якщо вдаряється у предмет, то вибирає інший довільний напрямок. У режимі прибирання по спіралі робот рухатиметься по спіралі зі зростаючим радіусом. У режимі вздовж стін робот прибиратиме, знаходячись паралельно до стіни на невеликій відстані.