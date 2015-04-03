Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Ретельне покращене прибирання без зусиль
Пилосос-робот Philips SmartPro Active прибирає замість Вас. Завдяки розумній системі розпізнавання робот оптимізує стратегію прибирання для забезпечення бездоганної чистоти Вашого помешкання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне покращене прибирання без зусиль
Пилосос-робот Philips SmartPro Active прибирає замість Вас. Завдяки розумній системі розпізнавання робот оптимізує стратегію прибирання для забезпечення бездоганної чистоти Вашого помешкання. Переглянути усі переваги
Ретельне покращене прибирання без зусиль
Пилосос-робот Philips SmartPro Active прибирає замість Вас. Завдяки розумній системі розпізнавання робот оптимізує стратегію прибирання для забезпечення бездоганної чистоти Вашого помешкання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне покращене прибирання без зусиль
Пилосос-робот Philips SmartPro Active прибирає замість Вас. Завдяки розумній системі розпізнавання робот оптимізує стратегію прибирання для забезпечення бездоганної чистоти Вашого помешкання. Переглянути усі переваги
Пилосос-робот
Усього:
Новий пилосос-робот Philips обладнано 6 інфрачервоними датчиками для виявлення й уникнення таких перешкод, як стіни, лами чи кабелі, тож Ваші підлоги ретельно прибираються. Нарешті Ви зможете насолодитися чистотою в домі, не докладаючи до цього зусиль.
Коли батарея пилососа-робота Philips майже розрядиться, він автоматично повернеться на док-станцію для заряджання, щоб бути готовим до наступного прибирання.
Пилосос має функцію планування на тиждень, тож Ви можете запрограмувати наступне прибирання на тиждень наперед, із можливістю встановлення різного часу на щодень, крім одного дня. Робот увімкнеться, навіть якщо Ви не вдома, щоб забезпечити чистоту в оселі.
Потужна літій-іонна батарея має довший термін експлуатації і менший час заряджання у порівнянні із стандартними батареями. Новий пилосос-робот працює до 120 хв.
Спершу дві довгі щітки змітають бруд і пил на шлях робота. Далі насадка збирає бруд і пил завдяки потужному двигуну. Наостанок, знімна ганчірка покращує прибирання, збираючи з підлоги навіть найдрібніший пил.
Функція датчика пилу дає можливість роботу автоматично розпізнавати ділянки, де накопичується найбільше пилу, отож він затримується у цій ділянці на кілька секунд довше для ретельнішого прибирання.
Пилосос-робот постачається із рухомою насадкою, яка повторює контури підлоги, килимових покриттів, килимів тощо для забезпечення точних результатів прибирання.
4 режими прибирання для пристосування до різних ділянок у Вашому домі. Режим прибирання зиґзаґом змушує робота рухатися паралельними зиґзаґами, коли він виявляє порівняно велику ділянку. У режимі прибирання від перешкоди до перешкоди робот рухається по прямій лінії, а якщо вдаряється у предмет, то вибирає інший довільний напрямок. У режимі прибирання по спіралі робот рухатиметься по спіралі зі зростаючим радіусом. У режимі вздовж стін робот прибиратиме, знаходячись паралельно до стіни на невеликій відстані.
Турборежим всмоктування для інтенсивного прибирання.
Пульт дистанційного керування дозволяє Вам керувати пилососом-роботом на відстані та виконувати кілька дій. Ви можете наказати роботові почати рух або зупинитися, підвести його до будь-якого місця, змінити шлях прибирання або відправити робота назад на док-станцію.
Віртуальна стіна створює невидимий бар’єр, який робот не може перетнути. Цей невидимий бар’єр можна використовувати, щоб обмежити перебування робота конкретною кімнатою чи зоною, а також запобігти небезпечному наближенню до електричних чи комп’ютерних кабелів, крихких предметів на підлозі тощо. Досяжність стіни становить близько 2 м.
Нового пилососа-робота обладнано розумною системою розпізнавання – це поєднання розумних мікросхем, до 25 датчиків, гіроскопа та акселерометра, що дозволяє роботу ефективно самостійно прибирати. Робот розуміє середовище і вибирає оптимальну стратегію прибирання, щоб зробити Ваш дім чистим якомога швидше. Робот не застряє і у разі потреби повертається на док-станцію.
Аксесуари в комплекті
Ефективність
Конструкція
Практичність
Насадки та аксесуари
Фільтрація
Розміри та вага
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.