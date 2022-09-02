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Більше не доступний
2000 Вт
Потужність всмоктування 400 Вт
Фільтр HEPA 12
AutoClean
Пилосос обладнано двигуном потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт для бездоганного прибирання.
Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.
Після кожного прибирання достатньо натиснути кнопку – і весь пил зі складок фільтра ретельно струшується в контейнер. Потік повітря вже не стримується забитим фільтром, і потужність всмоктування повністю відновлено.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Martisnezh
02/09/2022
България
Перевірений покупець
Най-добрата прахосмукачка,която съм ползвала.
Много мощна и лесна за почистване прахосмукачка,а четката е уникална. Ползвам я от както е излязъл модела до сега и нямам забележки.
Мінуси
Единствения недостатък е,че за модела не мога да намеря филтри за смяна,
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба