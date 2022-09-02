КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Працює ефективніше та забезпечує кращі результати
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Працює ефективніше та забезпечує кращі результати
  • Працює ефективніше та забезпечує кращі результати
  • Працює ефективніше та забезпечує кращі результати
  • Працює ефективніше та забезпечує кращі результати
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Працює ефективніше та забезпечує кращі результати
  • Працює ефективніше та забезпечує кращі результати
  • Працює ефективніше та забезпечує кращі результати

Більше не доступний

MarathonПилосос без мішка для пилу

FC9222/01

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Працює ефективніше та забезпечує кращі результати
Marathon забезпечує високоефективне прибирання завдяки системі автоматичного очищення фільтра.
Переглянути всі переваги

Самоочисний фільтр, мішок не потрібен

Працює ефективніше та забезпечує кращі результати

  • 2000 Вт

  • Потужність всмоктування 400 Вт

  • Фільтр HEPA 12

  • AutoClean

Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт

Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт

Пилосос обладнано двигуном потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт для бездоганного прибирання.

Насадка TriActive – три дії одним рухом

Насадка TriActive – три дії одним рухом

Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

Фільтр із функцією автоматичного очищення для оптимізації сили всмоктування

Фільтр із функцією автоматичного очищення для оптимізації сили всмоктування

Після кожного прибирання достатньо натиснути кнопку – і весь пил зі складок фільтра ретельно струшується в контейнер. Потік повітря вже не стримується забитим фільтром, і потужність всмоктування повністю відновлено.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

02/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Най-добрата прахосмукачка,която съм ползвала.

Много мощна и лесна за почистване прахосмукачка,а четката е уникална. Ползвам я от както е излязъл модела до сега и нямам забележки.

Мінуси

Единствения недостатък е,че за модела не мога да намеря филтри за смяна,

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.