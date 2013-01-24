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    PowerPro Compact

    Пилосос без мішка для пилу

    FC9331/09
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    • Вловлює 99,9%* дрібного пилу Вловлює 99,9%* дрібного пилу Вловлює 99,9%* дрібного пилу
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      PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

      FC9331/09
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Вловлює 99,9%* дрібного пилу

      Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

      Вловлює 99,9%* дрібного пилу

      Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

      Вловлює 99,9%* дрібного пилу

      Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

      Вловлює 99,9%* дрібного пилу

      Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення. Переглянути усі переваги

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        PowerPro Compact

        PowerPro Compact

        Пилосос без мішка для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Вловлює 99,9%* дрібного пилу

        Гігієнічне спорожнення однією рукою

        • 900 Вт
        • PowerCyclone 5
        • Фільтр Allergy H13
        Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

        Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

        Високоефективний двигун 900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання.

        Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання

        Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання

        Насадка TriActive та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу*.

        PowerCyclone 5 підтримує високу потужність всмоктування довше

        PowerCyclone 5 підтримує високу потужність всмоктування довше

        Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.

        Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

        Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

        Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

        Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

        Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

        Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.

        Компактність і мала вага для легкого перенесення

        Компактність і мала вага для легкого перенесення

        Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

        Повністю герметична система фільтрації вловлює понад 99,9% часточок дрібного пилу (зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та усіх, хто потребує ретельнішого прибирання. Рівень фільтрації еквівалентний HEPA 13**.

        З’єднання ActiveLock легко пристосовуються до кожного завдання

        З’єднання ActiveLock легко пристосовуються до кожного завдання

        З’єднання ActiveLock забезпечують легке встановлення телескопічної трубки простою фіксацією.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          525 x 320 x 315 mm
          Вага виробу
          4,5 kg
          Залишковий тиск (макс.)
          16,8 kPa
          Потік повітря (макс.)
          27,8 л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          750 W
          Колір
          Насичений чорний
          Запасний набір із фільтром
          FC8010/02
          Рівень потужності звуку
          76 дБ
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          410 x 281 x 247 mm
          Вхідна потужність (макс.)
          900 W

        • Практичність

          Тип коліщаток
          Гума
          Ручка для перенесення
          Передня сторона
          Радіус дії
          9 m
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Довжина шнура
          6 m

        • Насадки та аксесуари

          Стандартна насадка
          Насадка TriActive
          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Вбудована щітка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Додаткова насадка
          Насадка для твердої підлоги

        • Надійність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір
          Упаковка
          &gt; 90% перероблених матеріалів

        • Фільтрація

          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Allergy H13
          Рівень фільтрації
          Рівень HEPA13**
          Місткість мішка для пилу
          1,5 л
          Фільтр двигуна
          Фільтр, який можна мити

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).
            • *Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

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