Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування
Високоефективний двигун 900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання.
Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання
Насадка TriActive та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу*.
PowerCyclone 5 підтримує високу потужність всмоктування довше
Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.
Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення
Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.
Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою
Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.
Компактність і мала вага для легкого перенесення
Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.
М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання
Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.
Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу
Повністю герметична система фільтрації вловлює понад 99,9% часточок дрібного пилу (зокрема пилок, шерсть тварин та пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та усіх, хто потребує ретельнішого прибирання. Рівень фільтрації еквівалентний HEPA 13*.
З’єднання ActiveLock легко пристосовуються до кожного завдання
З’єднання ActiveLock забезпечують легке встановлення телескопічної трубки простою фіксацією.