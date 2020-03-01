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    PowerPro Compact

    Пилосос без мішка для пилу

    FC9332/09
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    • Вловлює 99,9%* дрібного пилу Вловлює 99,9%* дрібного пилу Вловлює 99,9%* дрібного пилу
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      PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

      FC9332/09
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        PowerPro Compact

        PowerPro Compact

        Пилосос без мішка для пилу

        Усього:

        Вловлює 99,9%* дрібного пилу

        Гігієнічне спорожнення однією рукою

        • 900 Вт
        • PowerCyclone 5
        • Фільтр Allergy H13
        Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

        Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

        Високоефективний двигун 900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання.

        Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання

        Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання

        Насадка TriActive та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу*.

        PowerCyclone 5 підтримує високу потужність всмоктування довше

        PowerCyclone 5 підтримує високу потужність всмоктування довше

        Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.

        Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

        Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

        Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

        Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

        Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

        Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.

        Компактність і мала вага для легкого перенесення

        Компактність і мала вага для легкого перенесення

        Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

        Повністю герметична система фільтрації вловлює понад 99,9% часточок дрібного пилу (зокрема пилок, шерсть тварин та пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та усіх, хто потребує ретельнішого прибирання. Рівень фільтрації еквівалентний HEPA 13*.

        З’єднання ActiveLock легко пристосовуються до кожного завдання

        З’єднання ActiveLock легко пристосовуються до кожного завдання

        З’єднання ActiveLock забезпечують легке встановлення телескопічної трубки простою фіксацією.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Вхідна потужність (ІЕС)
          750  W
          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          525 x 320 x 315  mm
          Запасний набір із фільтром
          FC8010/02
          Колір
          Star white
          Потік повітря (макс.)
          27,8  l/s
          Рівень потужності звуку
          76  dB
          Залишковий тиск (макс.)
          16,8  kPa
          Вхідна потужність (макс.)
          900  W

        • Практичність

          Радіус дії
          9  m
          Ручка для перенесення
          Front
          Тип трубки
          Metal 2-piece telescopic tube
          Довжина шнура
          6  m
          Тип коліщаток
          Rubber

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Crevice tool
          • Integrated brush
          Стандартна насадка
          TriActive nozzle
          Зберігання аксесуарів
          On tubeclip

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          410 x 281 x 247  mm
          Вага виробу
          4,5  kg

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% recycled paper

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          1,5  L
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Allergy H13 filter
          Фільтр двигуна
          Washable filter
          Рівень фільтрації
          HEPA13 level**

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              • Захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).
              • *Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

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