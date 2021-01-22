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Усі серії

  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
  • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5

Більше не доступний

PowerPro CompactПилосос без мішка для пилу

FC9351/01

4.3
| (9) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці MultiClean.
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Компактний, але потужний

Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5

  • 1900 Вт

  • PowerCyclone 5

  • Фільтр Allergy H13

Надійний двигун потужністю 1900 Вт для високої потужності всмоктування

Надійний двигун потужністю 1900 Вт для високої потужності всмоктування

Надійний двигун потужністю 1900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування до 370 Вт для ретельного прибирання.

Технологія PowerCyclone 5 підтримує високоякісну роботу довше

Технологія PowerCyclone 5 підтримує високоякісну роботу довше

Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.

Насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

Насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

Насадку MultiClean створено для щільного прилягання до підлоги і забезпечення ретельного прибирання будь-якої підлоги.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-1679576

Відгуки

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4.3

з 5

9

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

4
3
1

22/01/2021

Україна

Україна

Потужний і легкий

Сподобалась висока потужність - навіть після ремонту в квартирі легко впорався із брудом. Дуже легко викидати сміття з контейнеру - нічого не потрібно розбирати.Великий радіус прибирання - перемикаюсь на іншу розетку 1 раз. Зручна насадка на трубці для меблів.

Плюси

Потужність та легкість

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9351/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9351/01 Пилосос без мішка для пилу

05/11/2020

Україна

Україна

Отличный среднестатистический вариант

Для небольшой квартиры в самый раз.Очень лаконичный дизайн,удобный и простой в использовании!

Плюси

Хороший пылесос за свои деньги

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9351/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9351/01 Пилосос без мішка для пилу

04/04/2020

Україна

Україна

Працівник Philips

Шикарный пылесборник!!

[Employee of philipsglobal] Хочу поделится своим опытом, использования данного пылесоса! Пылесос очень мощный, для 3-х комнатной квартиры, его хватает с головой, для моих покрытий плитки, ламината и ковров подходит отлично) Пыль с ковров так вычищает, что ковры как новенькие!Удобный тем что, что очень маневренный, и щелевые щетки сразу в пылесосе находятся, то есть под рукой!Стоит своих денег, что бы не говорили!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9351/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9351/01 Пилосос без мішка для пилу

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      Примітки

      1. У порівнянні з PowerPro Compact FC8471/01

      2. Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.