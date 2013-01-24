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    PowerPro Compact

    Пилосос без мішка для пилу

    FC9351/01
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    • Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5 Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5 Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5
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      PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

      FC9351/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        PowerPro Compact

        PowerPro Compact

        Пилосос без мішка для пилу

        Усього:

        Вища потужність всмоктування* із PowerCyclone 5

        Компактний, але потужний

        • 1900 Вт
        • PowerCyclone 5
        • Фільтр Allergy H13
        Надійний двигун потужністю 1900 Вт для високої потужності всмоктування

        Надійний двигун потужністю 1900 Вт для високої потужності всмоктування

        Надійний двигун потужністю 1900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування до 370 Вт для ретельного прибирання.

        Технологія PowerCyclone 5 підтримує високоякісну роботу довше

        Технологія PowerCyclone 5 підтримує високоякісну роботу довше

        Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.

        Насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

        Насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

        Насадку MultiClean створено для щільного прилягання до підлоги і забезпечення ретельного прибирання будь-якої підлоги.

        Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

        Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

        Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.

        Компактність і мала вага для легкого перенесення

        Компактність і мала вага для легкого перенесення

        Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

        Повністю герметична система фільтрації вловлює понад 99,9% часточок дрібного пилу (зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та усіх, хто потребує ретельнішого прибирання. Рівень фільтрації еквівалентний HEPA 13**.

        З’єднання ActiveLock легко пристосовуються до кожного завдання

        З’єднання ActiveLock легко пристосовуються до кожного завдання

        З’єднання ActiveLock забезпечують легке встановлення телескопічної трубки простою фіксацією.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Залишковий тиск (макс.)
          33 kPa
          Suction power (max)
          370 W
          Airflow (max)
          37 l/sec
          Input power (IEC)
          1600 W
          Weight of product
          4,5 kg
          Dimensions of packaging (LxWxH)
          525 x 320 x 315 mm
          Filter replacement kit
          FC8010/02
          Color
          Сіро-червоний
          Sound power level
          82 dB
          Input power (max)
          1900 W
          Dimensions of product (LxWxH)
          410 x 281 x 247 mm

        • Практичність

          Wheel type
          Гума
          Tube coupling
          ActiveLock
          Carrying handle
          Передня сторона
          Action radius
          9 m
          Tube type
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Cord length
          6 m

        • Насадки та аксесуари

          Accessories included
          • Щілинна насадка
          • Вбудована щітка
          Standard nozzle
          Насадка MultiClean
          Accessory storage
          Фіксація на трубці

        • Екологічність

          User manual
          100% перероблений папір
          Packaging
          &gt; 90% перероблених матеріалів

        • Фільтрація

          Exhaust filter
          Фільтр Allergy H13
          Filtration level
          Рівень HEPA13**
          Dust capacity
          1,5 L
          Фільтр двигуна
          Фільтр, який можна мити

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              • У порівнянні з PowerPro Compact FC8471/01
              • *Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

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