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Більше не доступний
1900 Вт
PowerCyclone 5
Фільтр Allergy H13
Надійний двигун потужністю 1900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування до 370 Вт для ретельного прибирання.
Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.
Насадку MultiClean створено для щільного прилягання до підлоги і забезпечення ретельного прибирання будь-якої підлоги.
Нагороди
4.3
з 5
9
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Alesh
22/01/2021
Україна
Потужний і легкий
Сподобалась висока потужність - навіть після ремонту в квартирі легко впорався із брудом. Дуже легко викидати сміття з контейнеру - нічого не потрібно розбирати.Великий радіус прибирання - перемикаюсь на іншу розетку 1 раз. Зручна насадка на трубці для меблів.
Плюси
Потужність та легкість
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9351/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9351/01 Пилосос без мішка для пилу
05/11/2020
Україна
Отличный среднестатистический вариант
Для небольшой квартиры в самый раз.Очень лаконичный дизайн,удобный и простой в использовании!
Плюси
Хороший пылесос за свои деньги
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9351/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9351/01 Пилосос без мішка для пилу
Стелла
04/04/2020
Україна
Працівник Philips
Шикарный пылесборник!!
[Employee of philipsglobal] Хочу поделится своим опытом, использования данного пылесоса! Пылесос очень мощный, для 3-х комнатной квартиры, его хватает с головой, для моих покрытий плитки, ламината и ковров подходит отлично) Пыль с ковров так вычищает, что ковры как новенькие!Удобный тем что, что очень маневренный, и щелевые щетки сразу в пылесосе находятся, то есть под рукой!Стоит своих денег, что бы не говорили!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9351/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9351/01 Пилосос без мішка для пилу
У порівнянні з PowerPro Compact FC8471/01
Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.