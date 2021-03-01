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На 50% вища потужність всмоктування
Безмішковий пилосос Philips серії 5000 дозволяє досягати максимально ретельних результатів прибирання з мінімальними зусиллями завдяки технології PowerCyclone 7 і насадці TriActive+, яка виконує одночасно три оптимізовані функції очищення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
На 50% вища потужність всмоктування
Безмішковий пилосос Philips серії 5000 дозволяє досягати максимально ретельних результатів прибирання з мінімальними зусиллями завдяки технології PowerCyclone 7 і насадці TriActive+, яка виконує одночасно три оптимізовані функції очищення. Переглянути усі переваги
На 50% вища потужність всмоктування
Безмішковий пилосос Philips серії 5000 дозволяє досягати максимально ретельних результатів прибирання з мінімальними зусиллями завдяки технології PowerCyclone 7 і насадці TriActive+, яка виконує одночасно три оптимізовані функції очищення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
На 50% вища потужність всмоктування
Безмішковий пилосос Philips серії 5000 дозволяє досягати максимально ретельних результатів прибирання з мінімальними зусиллями завдяки технології PowerCyclone 7 і насадці TriActive+, яка виконує одночасно три оптимізовані функції очищення. Переглянути усі переваги
Пилосос без мішка для пилу
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Високоефективний двигун потужністю 900 Вт із понад 50 000 об./хв. забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання. Зареєструйте пристрій на веб-сайті Philips.com упродовж 3 місяців після придбання для отримання безкоштовної гарантії на двигун на 5 років.
Насадка TriActive+ та незмінна висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу**.
Технологія PowerCyclone 7 має аеродинамічну конструкцію, яка зменшує опір повітря і забезпечує незмінну високу потужність всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циліндричному відділенні та унікальні вихідні лопаті ефективно вловлюють пил із повітря.
Насадка TriActive+ виконує 3 функції чищення за один раз. Вона має більший отвір спереду для всмоктування більшої кількості забруднень, а спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.
Функція керування живленням легко налаштовує всмоктування для різних завдань прибирання – від твердої підлоги до м‘яких меблів.
Компактний та легкий дизайн забезпечує легке зберігання і піднімання пилососа. У конструкції такоє передбачено верхню і передню ручки для легкого перенесення.
Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.
Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.
Система фільтрації Allergy H13 вловлює >99,9 % дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13***.
М’який бампер та гумові коліщата захищають меблі й запобігають подряпинам підлоги, забезпечуючи легку маневреність у домі.
Ефективність
Практичність
Насадки та аксесуари
Вага та розміри
Екологічність
Аксесуари
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