Вбудована в ручку м’яка щітка та насадка для меблів

Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці. Насадку для меблів створено для найкращого чищення м’яких меблів, наприклад подушок, диванів та крісел, і навіть видалення шерсті тварин.