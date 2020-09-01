Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування
Високоефективний двигун потужністю 900 Вт із понад 50 000 об./хв. забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання. Зареєструйте пристрій на веб-сайті Philips.com упродовж 3 місяців після придбання для отримання безкоштовної гарантії на двигун на 5 років.
Захоплення 99,9% пилу** для високоефективного прибирання
Насадка TriActive+ та незмінна висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу**.
PowerCyclone 7 підтримує високу потужність всмоктування довше
Технологія PowerCyclone 7 має аеродинамічну конструкцію, яка зменшує опір повітря і забезпечує незмінну високу потужність всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циліндричному відділенні та унікальні вихідні лопаті ефективно вловлюють пил із повітря.
Насадка TriActive+ для забезпечення високої ефективності на будь-якій підлозі
Насадка TriActive+ виконує 3 функції чищення за один раз. Вона має більший отвір спереду для всмоктування більшої кількості забруднень, а спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.
Функція керування живленням для налаштування потужності всмоктування
Функція керування живленням легко налаштовує всмоктування для різних завдань прибирання – від твердої підлоги до м‘яких меблів.
Компактний дизайн із ручками попереду і вгорі для легкого перенесення
Компактний та легкий дизайн забезпечує легке зберігання і піднімання пилососа. У конструкції такоє передбачено верхню і передню ручки для легкого перенесення.
Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою
Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.
Вбудована в ручку м’яка щітка та насадка для меблів
Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці. Насадку для меблів створено для найкращого чищення м’яких меблів, наприклад подушок, диванів та крісел, і навіть видалення шерсті тварин.
Система фільтрації Allergy H13 вловлює >99,9 % дрібного пилу
Система фільтрації Allergy H13 вловлює >99,9 % дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13***.
М’який бампер та гумові коліщатка для захисту меблів
М’який бампер та гумові коліщата захищають меблі й запобігають подряпинам підлоги, забезпечуючи легку маневреність у домі.