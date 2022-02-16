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Більше не доступний
Фільтр Allergy H13 захоплює 99,9%
Додаткові насадки: насадка для твердої підлоги
Фільтр Allergy H13
Насадка TriActive+
Високоефективний двигун потужністю 900 Вт із понад 50 000 об./хв. забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання. Зареєструйте пристрій на веб-сайті Philips.com упродовж 3 місяців після придбання для отримання безкоштовної гарантії на двигун на 5 років.
Насадка TriActive+ і незмінно висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу**.
Технологія PowerCyclone 7 має аеродинамічну конструкцію, яка зменшує опір повітря і забезпечує незмінну високу потужність всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циліндричному відділенні та унікальні вихідні лопаті ефективно вловлюють пил із повітря.
Нагороди
4.9
з 5
47
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
16/02/2022
Україна
Гарний апарат
Поки що працює без жодних зауважень і нарікань. Сподіваюсь так триватиме і надалі. Гарантія на 5 років теж схиляє до такої думки.
Плюси
Якість. Зручність. Гарантія.
Мінуси
Поки немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Paytka
12/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Тяга
Не очікував такої тяги всасування. Дуже задоволений.
Плюси
Тяга, якість
Мінуси
Нема
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Bosya45
08/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Пилосос чудовий
Легкий у використанні, майже безшумний, мощний. Багатофункціональні щітки.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Потужність всмоктування порівняно з PowerPro Active, що був у продажу в 2019 р., протестовано відповідно до стандарту IEC 60312, фільтрування – відповідно до стандарту DIN EN 60312/11/2008.
захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).
Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.