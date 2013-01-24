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5000 Series

Пилосос без мішка для пилу

FC9555/09
Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • На 50% вища потужність всмоктування На 50% вища потужність всмоктування На 50% вища потужність всмоктування
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    5000 Series Пилосос без мішка для пилу

    FC9555/09
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди

    На 50% вища потужність всмоктування

    Безмішковий пилосос Philips серії 5000 дозволяє досягати максимально ретельних результатів прибирання з мінімальними зусиллями завдяки технології PowerCyclone 7 і насадці TriActive+, яка виконує одночасно три оптимізовані функції очищення. Переглянути усі переваги

    5000 Series Пилосос без мішка для пилу

    На 50% вища потужність всмоктування

    Безмішковий пилосос Philips серії 5000 дозволяє досягати максимально ретельних результатів прибирання з мінімальними зусиллями завдяки технології PowerCyclone 7 і насадці TriActive+, яка виконує одночасно три оптимізовані функції очищення. Переглянути усі переваги

    На 50% вища потужність всмоктування

    Безмішковий пилосос Philips серії 5000 дозволяє досягати максимально ретельних результатів прибирання з мінімальними зусиллями завдяки технології PowerCyclone 7 і насадці TriActive+, яка виконує одночасно три оптимізовані функції очищення. Переглянути усі переваги

    5000 Series Пилосос без мішка для пилу

    На 50% вища потужність всмоктування

    Безмішковий пилосос Philips серії 5000 дозволяє досягати максимально ретельних результатів прибирання з мінімальними зусиллями завдяки технології PowerCyclone 7 і насадці TriActive+, яка виконує одночасно три оптимізовані функції очищення. Переглянути усі переваги

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      На 50% вища потужність всмоктування

      Вловлює понад 99,9% дрібного пилу*

      • PowerCyclone 7
      • Фільтр Allergy H13
      • Міні-насадка з турбощіткою
      Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

      Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

      Високоефективний двигун потужністю 900 Вт із понад 50 000 об./хв. забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання. Зареєструйте пристрій на веб-сайті Philips.com упродовж 3 місяців після придбання для отримання безкоштовної гарантії на двигун на 5 років.

      Захоплення 99,9% пилу** для високоефективного прибирання

      Захоплення 99,9% пилу** для високоефективного прибирання

      Насадка TriActive+ та незмінна висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу**.

      PowerCyclone 7 підтримує високу потужність всмоктування довше

      PowerCyclone 7 підтримує високу потужність всмоктування довше

      Технологія PowerCyclone 7 має аеродинамічну конструкцію, яка зменшує опір повітря і забезпечує незмінну високу потужність всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циліндричному відділенні та унікальні вихідні лопаті ефективно вловлюють пил із повітря.

      Насадка TriActive+ для забезпечення високої ефективності на будь-якій підлозі

      Насадка TriActive+ для забезпечення високої ефективності на будь-якій підлозі

      Насадка TriActive+ виконує 3 функції чищення за один раз. Вона має більший отвір спереду для всмоктування більшої кількості забруднень, а спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

      Функція керування живленням для налаштування потужності всмоктування

      Функція керування живленням для налаштування потужності всмоктування

      Функція керування живленням легко налаштовує всмоктування для різних завдань прибирання – від твердої підлоги до м‘яких меблів.

      Компактний дизайн із ручками попереду і вгорі для легкого перенесення

      Компактний дизайн із ручками попереду і вгорі для легкого перенесення

      Компактний та легкий дизайн забезпечує легке зберігання і піднімання пилососа. У конструкції такоє передбачено верхню і передню ручки для легкого перенесення.

      Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

      Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

      Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.

      Вбудована в ручку м’яка щітка та насадка для меблів

      Вбудована в ручку м’яка щітка та насадка для меблів

      Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці. Насадку для меблів створено для найкращого чищення м’яких меблів, наприклад подушок, диванів та крісел, і навіть видалення шерсті тварин.

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу

      Система фільтрації Allergy H13 вловлює понад 99,9% дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13***.

      М’який бампер та гумові коліщатка для захисту меблів

      М’який бампер та гумові коліщатка для захисту меблів

      М’який бампер та гумові коліщата захищають меблі й запобігають подряпинам підлоги, забезпечуючи легку маневреність у домі.

      Міні-насадка з турбощіткою для легкого збирання шерсті (тварин) і пуху

      Міні-насадка з турбощіткою для легкого збирання шерсті (тварин) і пуху

      Міні-турбощітка обертається для швидкого видалення шерсті, пуху і пилу із лежаків, подушок та інших виробів. Вона чудово підходить для власників домашніх тварин.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Вхідна потужність (ІЕС)
        899  Вт
        Рівень потужності звуку
        71–77  дБ
        Вхідна потужність (макс.)
        900  Вт

      • Практичність

        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої
        Радіус дії
        9  м
        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        З’єднання трубки
        ActiveLock
        Тип коліщаток
        Гума

      • Конструкція

        Колір
        Зелений опал

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        1,5  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Allergy H13
        Фільтр двигуна
        Фільтр, який можна мити
        Рівень фільтрації
        Рівень HEPA 13***

      • Насадки та аксесуари

        Стандартна насадка
        Насадка TriActive+
        Додаткова насадка
        • Міні-насадка з турбощіткою
        • Насадка для твердої підлоги
        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Вбудована щітка
        Зберігання аксесуарів
        Фіксація на трубці

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        4,5  кг
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        412 x 280 x 280  мм

      • Аксесуари

        Запасний набір із фільтром
        FC8010/02

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            • Потужність всмоктування порівняно з PowerPro Active, що був у продажу в 2019 р., протестовано відповідно до стандарту IEC 60312, фільтрування – відповідно до стандарту DIN EN 60312/11/2008.
            • *Захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).
            • **Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

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