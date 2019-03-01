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    5000 Series

    Пилосос без мішка для пилу

    FC9556/09
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    • На 50% вища потужність всмоктування На 50% вища потужність всмоктування На 50% вища потужність всмоктування
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      5000 Series Пилосос без мішка для пилу

      FC9556/09
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      На 50% вища потужність всмоктування

      Безмішковий пилосос Philips серії 5000 дозволяє досягати максимально ретельних результатів прибирання з мінімальними зусиллями завдяки технології PowerCyclone 7 і насадці TriActive+, яка виконує одночасно три оптимізовані функції очищення. Переглянути усі переваги

      5000 Series Пилосос без мішка для пилу

      На 50% вища потужність всмоктування

      Безмішковий пилосос Philips серії 5000 дозволяє досягати максимально ретельних результатів прибирання з мінімальними зусиллями завдяки технології PowerCyclone 7 і насадці TriActive+, яка виконує одночасно три оптимізовані функції очищення. Переглянути усі переваги

      На 50% вища потужність всмоктування

      Безмішковий пилосос Philips серії 5000 дозволяє досягати максимально ретельних результатів прибирання з мінімальними зусиллями завдяки технології PowerCyclone 7 і насадці TriActive+, яка виконує одночасно три оптимізовані функції очищення. Переглянути усі переваги

      5000 Series Пилосос без мішка для пилу

      На 50% вища потужність всмоктування

      Безмішковий пилосос Philips серії 5000 дозволяє досягати максимально ретельних результатів прибирання з мінімальними зусиллями завдяки технології PowerCyclone 7 і насадці TriActive+, яка виконує одночасно три оптимізовані функції очищення. Переглянути усі переваги

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        5000 Series

        5000 Series

        Пилосос без мішка для пилу

        Усього:

        На 50% вища потужність всмоктування

        Вловлює понад 99,9% дрібного пилу*

        • 900 Вт
        • PowerCyclone 7
        • Фільтр Allergy H13 захоплює 99,9%
        • Основна насадка TriActive+
        • Додаткові насадки: турбощітка, насадка для твердої підлоги
        Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

        Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

        Високоефективний двигун потужністю 900 Вт із понад 50 000 об./хв. забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання. Зареєструйте пристрій на веб-сайті Philips.com упродовж 3 місяців після придбання для отримання безкоштовної гарантії на двигун на 5 років.

        Захоплення 99,9% пилу** для високоефективного прибирання

        Захоплення 99,9% пилу** для високоефективного прибирання

        Насадка TriActive+ та незмінна висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу**.

        PowerCyclone 7 підтримує високу потужність всмоктування довше

        PowerCyclone 7 підтримує високу потужність всмоктування довше

        Технологія PowerCyclone 7 має аеродинамічну конструкцію, яка зменшує опір повітря і забезпечує незмінну високу потужність всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циліндричному відділенні та унікальні вихідні лопаті ефективно вловлюють пил із повітря.

        Насадка TriActive+ для забезпечення високої ефективності на будь-якій підлозі

        Насадка TriActive+ для забезпечення високої ефективності на будь-якій підлозі

        Насадка TriActive+ виконує 3 функції чищення за один раз. Вона має більший отвір спереду для всмоктування більшої кількості забруднень, а спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.

        Функція керування живленням для налаштування потужності всмоктування

        Функція керування живленням для налаштування потужності всмоктування

        Функція керування живленням легко налаштовує всмоктування для різних завдань прибирання – від твердої підлоги до м‘яких меблів.

        Компактний дизайн із ручками попереду і вгорі для легкого перенесення

        Компактний дизайн із ручками попереду і вгорі для легкого перенесення

        Компактний та легкий дизайн забезпечує легке зберігання і піднімання пилососа. У конструкції такоє передбачено верхню і передню ручки для легкого перенесення.

        Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

        Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

        Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.

        Вбудована в ручку м’яка щітка та насадка для меблів

        Вбудована в ручку м’яка щітка та насадка для меблів

        Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці. Насадку для меблів створено для найкращого чищення м’яких меблів, наприклад подушок, диванів та крісел, і навіть видалення шерсті тварин.

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює >99,9 % дрібного пилу

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює >99,9 % дрібного пилу

        Система фільтрації Allergy H13 вловлює >99,9 % дрібного пилу, зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі, тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. Рівень фільтрації рівний HEPA 13***.

        М’який бампер та гумові коліщатка для захисту меблів

        М’який бампер та гумові коліщатка для захисту меблів

        М’який бампер та гумові коліщата захищають меблі й запобігають подряпинам підлоги, забезпечуючи легку маневреність у домі.

        Турбощітка, ідеальний варіант для прибирання шерсті тварин і пуху

        Турбощітка, ідеальний варіант для прибирання шерсті тварин і пуху

        Поворотну турбощітку створено для оптимального прибирання шерсті тварин та пуху, відкривання ворсу килимів для глибшого чищення.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Вхідна потужність (ІЕС)
          899  W
          Колір
          Блакитний
          Рівень потужності звуку
          71-77  dB
          Вхідна потужність (макс.)
          900  W

        • Практичність

          З’єднання трубки
          ActiveLock
          Радіус дії
          9  m
          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Гума

        • Насадки та аксесуари

          Стандартна насадка
          Насадка TriActive+
          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Вбудована щітка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Додаткова насадка
          • Турбощітка
          • Насадка для меблів
          • Насадка для твердої підлоги

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          412 x 280 x 280  mm
          Вага виробу
          4,5  kg

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Аксесуари

          Модель змінного фільтра
          FC8010/02

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          1,5  L
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Allergy H13
          Фільтр двигуна
          Фільтр, який можна мити
          Рівень фільтрації
          Рівень HEPA 13***

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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              • Потужність всмоктування порівняно з PowerPro Active, що був у продажу в 2019 р., протестовано відповідно до стандарту IEC 60312, фільтрування – відповідно до стандарту DIN EN 60312/11/2008.
              • *Захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).
              • **Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.

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