Насадка зі світлодіодами TriActive+ виявляє прихований пил для ретельного прибирання

Світлодіодні індикатори TriActive+ роблять невидимий пил видимим на твердих поверхнях, тому ви ніколи не пропустите жодного місця і зможете забезпечити найретельніше чищення на всіх типах твердих підлог. Сенсор автоматично вмикає світлодіодні індикатори, коли ви використовуєте насадку, і вимикає, коли не використовуєте. У комплекті постачаються три батарейки типу АА.