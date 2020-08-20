Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
1900 Вт
PowerCyclone 7
Фільтр Allergy H13
Супертурбощітка
Двигун потужністю 1900 Вт забезпечує потужність всмоктування до 410 Вт для потужного та глибокого прибирання.
Технологія PowerCyclone 7 має аеродинамічну конструкцію, яка зменшує опір повітря і забезпечує незмінну високу потужність всмоктування. Надзвичайно прискорений потік повітря у циліндричному відділенні та унікальні вихідні лопаті ефективно вловлюють пил із повітря.
Функція керування живленням легко налаштовує всмоктування для різних завдань прибирання – від твердої підлоги до м‘яких меблів.
Нагороди
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Yuriy555
20/08/2020
Україна
Вироб має чудові функції
Насамперед слід відзначити запас потужності, який дозволяє використовувати різні режими та швидкість роботи. Цим обумовлена велика швидкість прибирання: однокімнатна квартира - максимум 20 хвилин. Набір щіток та аксесуарів дуже вдалий для всіх варіантів чищення. Дуже проста системи видалення мусору та пилу.
Плюси
Простота та легкість використання
Мінуси
достатньо велика вага, що однак компенсується запасом потужності
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу
VDS800
04/08/2020
Україна
Чистота гарантована
Надійний, досить хороша збірка деталей, можна сказати тихий, радує кількість насадок, ручка для переносу по кімнатах, об'єм колби, довжина шнура. Недоліки поки не виявлені.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу
Alexfox557788rut
12/04/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції.
Дуже сподобався. А зі щіткою циклон всмоктує навіть дуже забиту шерсть тварин.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 FC9573/01 Пилосос без мішка для пилу
Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.