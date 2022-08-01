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    Оригінальний змінний фільтр

    Вбудований «3-в-1»

    FY1700/30
    Загальна оцінка / 5
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    • 3 фільтри в одному для отримання результату у перший день 3 фільтри в одному для отримання результату у перший день 3 фільтри в одному для отримання результату у перший день
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      Оригінальний змінний фільтр Вбудований «3-в-1»

      FY1700/30
      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      3 фільтри в одному для отримання результату у перший день

      3-ступенева фільтрація завдяки фільтру NanoProtect HEPA з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги

      Оригінальний змінний фільтр Вбудований «3-в-1»

      3 фільтри в одному для отримання результату у перший день

      3-ступенева фільтрація завдяки фільтру NanoProtect HEPA з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги

      3 фільтри в одному для отримання результату у перший день

      3-ступенева фільтрація завдяки фільтру NanoProtect HEPA з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги

      Оригінальний змінний фільтр Вбудований «3-в-1»

      3 фільтри в одному для отримання результату у перший день

      3-ступенева фільтрація завдяки фільтру NanoProtect HEPA з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги

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        Оригінальний змінний фільтр

        Оригінальний змінний фільтр

        Вбудований «3-в-1»

        - {discount-value}

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        3 фільтри в одному для отримання результату у перший день

        Оригінальний фільтр Philips, який ідеально підходить до очищувача

        • Строк служби: 12 місяців
        • Фільтр HEPA + фільтр з активованим вугіллям + фільтр попереднього очищення
        • Фільтрує 99,97% при 0,003 мкм
        • Фільтрує гази та запахи
        Фільтр HEPA NanoProtect Pro очищує повітря швидше за фільтр H13 (4)

        Фільтр HEPA NanoProtect Pro очищує повітря швидше за фільтр H13 (4)

        3-ступенева фільтрація завдяки фільтру NanoProtect HEPA з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Технологія NanoProtect HEPA не лише вловлює забруднюючі речовини, але й використовує спеціальний електростатичний заряд, щоб притягнути їх. Це дозволяє йому очищувати повітря швидше за фільтр HEPA H13, який використовується в медицині. (5)

        Видаляє до 99,9% вірусів та частинок із повітря (7)

        Видаляє до 99,9% вірусів та частинок із повітря (7)

        Захоплює частинки в повітрі, включаючи ті, які можуть містити віруси, які спричиняють респіраторні захворювання. Незалежно протестовано на предмет видалення до 99,9% вірусів і частинок із повітря. Також протестовано на коронавірус (8).

        Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

        Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

        Оригінальний фільтр Philips було розроблено разом із самим пристроєм для забезпечення ідеальної сумісності, що гарантує безперебійну роботу пристрою.

        Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

        Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

        Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових та жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра. (6)

        Строк служби: 12 місяців

        Строк служби: 12 місяців

        Вбудований фільтр Philips «3-в-1» забезпечує постійний захист і гарантує оптимальну фільтрацію до 12 місяців. (1)

        Підключіть пристрій і відстежуйте строк служби фільтра

        Підключіть пристрій і відстежуйте строк служби фільтра

        Стежте за строком служби та станом свого фільтра у будь-який час і будь-де за допомогою програми Air+ (2). Отримуйте попередження, коли настане час змінити фільтр і з легкістю замовляйте новий безпосередньо через нашу програму (3).

        Слідкуйте за розумним індикатором стану фільтра на пристрої

        Слідкуйте за розумним індикатором стану фільтра на пристрої

        Пристрій Philips повідомить вам про потребу очищення фільтра попереднього очищення, а також про необхідність його заміни, на що вам знадобиться менше хвилини. Завдяки цьому технічне обслуговування пристрою не потребує жодних зусиль, а у вас завжди буде чисте та здорове повітря.

        3 фільтри в 1 для зручності та бездоганної ефективності

        3 фільтри в 1 для зручності та бездоганної ефективності

        У циліндричному фільтрі «3-в-1» об’єднані всі три види фільтрів, необхідні для досягнення незмінної фільтраційної ефективності пристрою. (6) Фільтр з активованим вугіллям, фільтр HEPA та фільтр попереднього очищення – це оптимальне поєднання, яке фільтрує забруднюючі речовини, віруси, алергени та бактерії для того, щоб ви могли дихати чистішим повітрям, замінюючи одразу всі три фільтри.

        Регулярно очищуйте фільтр попереднього очищення

        Регулярно очищуйте фільтр попереднього очищення

        Для підтримання оптимальної фільтрації регулярно очищуйте фільтр попереднього очищення за допомогою пилососа.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          0,7  kg
          Розміри упаковки (Д x Ш x В)
          220 х 220 х 247  mm
          Розміри виробу (Д x Ш x В)
          212 х 135 х 237
          Вага з упаковкою
          0,89  kg

        • Конструкція та покриття

          Колір (кольори)
          Білий, чорний

        • Заміна

          Вбудований фільтр
          Так
          Для очищувача(-ів) повітря Philips
          • AC1711
          • AC1715

        • Ефективність

          Фільтрує запахи
          Так
          Фільтрує загальні леткі органічні сполуки
          Так
          Фільтрація частинок
          99,97% розміру 0,003 мікрона
          Фільтрація алергенів
          99,99%
          Фільтрація вірусів і частинок у повітрі
          <99,9%
          Фільтр
          Вбудований фільтр HEPA, фільтр з активним вугіллям та фільтр попереднього очищення

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • (1) Рекомендований термін служби розраховується на основі середньої тривалості експлуатації користувачами Philips та даних рівня забруднення навколишнього середовища ВООЗ. На фактичний строк служби впливає середовище та частота використання.
            • (2) Актуально лише для окремих моделей із можливістю підключення
            • (3) Актуально лише для країн, в яких є магазини Philips
            • (4) Фільтр HEPA NanoProtect забезпечує менший опір потоку повітря, ніж матеріал фільтра HEPA H13, що дозволяє очищувачу повітря Philips з функцією NanoProtect забезпечити вищий коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR), ніж із сертифікованим фільтром HEPA H13 відповідного розміру.
            • (5) З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
            • (6) Залежить від того, який фільтр використовується із очищувачем Philips AC1711 або 1715
            • (7) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Health group Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).
            • (8) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в зовнішній лабораторії в камері для тестування з вірусом пташиного бронхіту за допомогою фільтра Philips HEPA NanoProtect.

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            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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