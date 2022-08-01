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3 фільтри в одному для отримання результату у перший день
3-ступенева фільтрація завдяки фільтру NanoProtect HEPA з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
3 фільтри в одному для отримання результату у перший день
3-ступенева фільтрація завдяки фільтру NanoProtect HEPA з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги
3 фільтри в одному для отримання результату у перший день
3-ступенева фільтрація завдяки фільтру NanoProtect HEPA з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
3 фільтри в одному для отримання результату у перший день
3-ступенева фільтрація завдяки фільтру NanoProtect HEPA з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги
Вбудований «3-в-1»
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3-ступенева фільтрація завдяки фільтру NanoProtect HEPA з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Технологія NanoProtect HEPA не лише вловлює забруднюючі речовини, але й використовує спеціальний електростатичний заряд, щоб притягнути їх. Це дозволяє йому очищувати повітря швидше за фільтр HEPA H13, який використовується в медицині. (5)
Захоплює частинки в повітрі, включаючи ті, які можуть містити віруси, які спричиняють респіраторні захворювання. Незалежно протестовано на предмет видалення до 99,9% вірусів і частинок із повітря. Також протестовано на коронавірус (8).
Оригінальний фільтр Philips було розроблено разом із самим пристроєм для забезпечення ідеальної сумісності, що гарантує безперебійну роботу пристрою.
Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових та жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра. (6)
Вбудований фільтр Philips «3-в-1» забезпечує постійний захист і гарантує оптимальну фільтрацію до 12 місяців. (1)
Стежте за строком служби та станом свого фільтра у будь-який час і будь-де за допомогою програми Air+ (2). Отримуйте попередження, коли настане час змінити фільтр і з легкістю замовляйте новий безпосередньо через нашу програму (3).
Пристрій Philips повідомить вам про потребу очищення фільтра попереднього очищення, а також про необхідність його заміни, на що вам знадобиться менше хвилини. Завдяки цьому технічне обслуговування пристрою не потребує жодних зусиль, а у вас завжди буде чисте та здорове повітря.
У циліндричному фільтрі «3-в-1» об’єднані всі три види фільтрів, необхідні для досягнення незмінної фільтраційної ефективності пристрою. (6) Фільтр з активованим вугіллям, фільтр HEPA та фільтр попереднього очищення – це оптимальне поєднання, яке фільтрує забруднюючі речовини, віруси, алергени та бактерії для того, щоб ви могли дихати чистішим повітрям, замінюючи одразу всі три фільтри.
Для підтримання оптимальної фільтрації регулярно очищуйте фільтр попереднього очищення за допомогою пилососа.
Вага та розміри
Конструкція та покриття
Заміна
Ефективність
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