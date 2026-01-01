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  • Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
  • Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
  • Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
  • Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
  • Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
  • Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день

ФільтрNanoProtect

FY2180/30

Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
Наша 3-ступенева технологія фільтрування з NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів.
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Серія 2000i

Серія 2000i
Очищувач повітря для великих кімнат

AC2959/53

Оригінальний фільтр Philips, який ідеально підходить до очищувача

Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день

  • Фільтр HEPA з активованим вугіллям

  • Для oчищувача повітря AC2959/53

  • Рекомендована заміна: кожні 36 місяців

  • Фільтрує гази та запахи

Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

Оригінальний фільтр Philips було розроблено разом із самим пристроєм для забезпечення ідеальної сумісності, що гарантує безперебійну роботу пристрою.

Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра.

3 фільтри в 1 для зручності та бездоганної ефективності

3 фільтри в 1 для зручності та бездоганної ефективності

У циліндричному фільтрі «3-в-1» об’єднані три типи фільтрів для того, щоб ваш пристрій працював так само, як і в перший день. (6) Фільтр з активованим вугіллям, фільтр HEPA та фільтр попереднього очищення – це оптимальне поєднання для фільтрування забруднюючих речовин, вірусів, алергенів та бактерій. Щоб ви могли дихати чистішим повітрям, ми рекомендуємо міняти всі три фільтри одночасно.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. (1) Рекомендований термін служби розраховується на основі середньої тривалості експлуатації користувачами Philips та даних рівня забруднення навколишнього середовища ВООЗ. На фактичний строк служби впливає середовище та частота використання.

      2. (2) Актуально лише для окремих моделей із можливістю підключення

      3. (3) Актуально лише для країн, в яких є магазини Philips

      4. (4) Фільтр HEPA NanoProtect забезпечує менший опір потоку повітря, ніж матеріал фільтра HEPA H13, що дозволяє очищувачу повітря Philips з функцією NanoProtect забезпечити вищий коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR), ніж із сертифікованим фільтром HEPA H13 відповідного розміру.

      5. (5) З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.

      6. (6) Залежить від того, який фільтр використовується із очищувачем Philips AC1711 або 1715

      7. (7) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Health group Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).

      8. (8) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в зовнішній лабораторії в камері для тестування з вірусом пташиного бронхіту за допомогою фільтра Philips HEPA NanoProtect.