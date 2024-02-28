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FY2422/30
Затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм
Для oчищувача повітря AC3829/10
Рекомендована заміна: кожні 24 місяці
Оригінальний фільтр Philips
Змінні фільтри для очищувачів повітря Philips серій 2000i та 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Модель вашого очищувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.
Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 2 років (2), зменшуючи клопоти й витрати.
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.
3.7
з 5
3
Відгуки
ELi_Geo
28/02/2024
България
филтър, който найстина те кара да усетиш разликата
Това е филтър, който успява на нано ниво да пречисти въздуха и да го направи по-свеж осезателно
Плюси
изключителен принос, към качеството на въздуха
Мінуси
трудно се намира
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър
25/04/2021
Česká republika
Перевірений покупець
Nano filtr plní špičkově svou funkci
Doporučuji všem. Výrobek plní svou funkci. Vzduch je čistý a ochlazený.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem
MikiDarkness
16/11/2024
Україна
Дуже неприємний запах
Цього разу фільтр має дуже неприємний запах хімії схожого на клей, неможливо дихати
Мінуси
Неприємний запах
Цей відгук про Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Цей відгук про Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect
(1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, інститут iUTA.
(2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.