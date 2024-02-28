КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i

Очищувач повітря серії 2000i та 3000iHEPA-фільтр NanoProtect

FY2422/30

3.7
| (3) Відгуки
Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i
Оригінальні змінні фільтри для очищувача повітря: фільтр HEPA NanoProtect захищає від забруднюючих речовин, вірусів, алергенів і бактерій.
Переглянути всі переваги

Ефективно вловлює 99,97% наночастинок (1)

Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 2000 та 3000i

  • Затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм

  • Для oчищувача повітря AC3829/10

  • Рекомендована заміна: кожні 24 місяці

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісність з очищувачами Philips серій 2000i та 3000i

Сумісність з очищувачами Philips серій 2000i та 3000i

Змінні фільтри для очищувачів повітря Philips серій 2000i та 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Модель вашого очищувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.

Довговічні фільтри зі строком служби до 2 років

Довговічні фільтри зі строком служби до 2 років

Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 2 років (2), зменшуючи клопоти й витрати.

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

3.7

з 5

3

Відгуки

4
3
2

28/02/2024

България

България

филтър, който найстина те кара да усетиш разликата

Това е филтър, който успява на нано ниво да пречисти въздуха и да го направи по-свеж осезателно

Плюси

изключителен принос, към качеството на въздуха

Мінуси

трудно се намира

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър

25/04/2021

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Nano filtr plní špičkově svou funkci

Doporučuji všem. Výrobek plní svou funkci. Vzduch je čistý a ochlazený.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem

16/11/2024

Україна

Україна

Дуже неприємний запах

Цього разу фільтр має дуже неприємний запах хімії схожого на клей, неможливо дихати

Мінуси

Неприємний запах

Цей відгук про Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Цей відгук про Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. (1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, інститут iUTA.

      2. (2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.