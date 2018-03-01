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Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги