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    2000 Series

    Фільтр NanoProtect

    FY2422/30
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Потужний захист для найкращих результатів Потужний захист для найкращих результатів Потужний захист для найкращих результатів
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      2000 Series Фільтр NanoProtect

      FY2422/30
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

      2000 Series Фільтр NanoProtect

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

      2000 Series Фільтр NanoProtect

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр NanoProtect S3 затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм, зокрема поширені алергени, пил, забруднення, бактерії та деякі віруси. Упродовж всього терміну служби протягом 24 місяців фільтр демонструє стабільну ефективність. Переглянути усі переваги

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        2000 Series

        2000 Series

        Фільтр NanoProtect

        Усього:

        Потужний захист для найкращих результатів

        Гарантія очищення на 99,97%

        • Затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм
        • Для oчищувача повітря AC3829/10
        • Рекомендована заміна: кожні 24 місяці
        Термін експлуатації – цілих 24 місяці*

        Термін експлуатації – цілих 24 місяці*

        Фільтр Philips NanoProtect S3 має численні оптимізовані складки. У розгорнутому вигляді вони покривають площу близько 2 м2, що забезпечує тривалий термін експлуатації.

        Відфільтровує 99,97% частинок розміром 0,3 мкм*

        Відфільтровує 99,97% частинок розміром 0,3 мкм*

        Фільтр Philips NanoProtect S3 виготовлено з високоякісного матеріалу. Він може затримати до 99,97% частинок такого маленького розміру, як 0,3 мікрона – а це розмір найпоширеніших алергенів, шкідливих частинок, бактерій і вірусів, які переносяться повітрям. Високоякісний фільтр має міцну стабільну структуру, що забезпечує проходження усього повітря через фільтр і високоефективну фільтрацію.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Відфільтровує часточки PM2.5
          Так
          Фільтрація бактерій
          Так
          Відфільтровує толуен
          Так
          Відфільтровує віруси
          Так
          Фільтрація алергенів
          Так
          Фільтр
          Рекомендована заміна: кожні 24 місяці

        • Логістичні дані

          12 NC код
          883442230770

        • Заміна

          Для очищувача(-ів) повітря Philips
          AC3829/10

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