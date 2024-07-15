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  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 3000i
  • Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 3000i

Більше не доступний

Очищувач повітря серії 3000iФільтр NanoProtect HEPA

FY3430/30

5
| (1) Відгук
Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 3000i
Оригінальні змінні фільтри для вашого очищувача повітря: фільтр HEPA NanoProtect 3-в-1, фільтр з активованим вугіллям і фільтр попереднього очищення для захисту від забруднення, пилку, пилу, алергенів домашніх тварин і вірусів.
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Очищувач повітря для великих приміщень

AC3055/51

Ефективно вловлює 99,97% наночастинок (1)

Оригінальний фільтр для очищувача повітря серії 3000i

  • Фільтр HEPA з активованим вугіллям

  • Для oчищувача повітря AC3055/50

  • Рекомендована заміна: кожні 36 місяців

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісність із Philips серії 3000i

Сумісність із Philips серії 3000i

Змінні фільтри для очищувачів повітря Philips серії 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Ви можете знайти свою модель очищувача повітря на нижній панелі пристрою.

Довговічні фільтри зі строком служби до 3 років

Довговічні фільтри зі строком служби до 3 років

Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 3 років (2), зменшуючи клопоти й витрати. Регулярно замінюйте фільтр попереднього очищення для оптимальної фільтрації.

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

4
3
2
1

15/07/2024

Україна

Україна

Очищувач повітря

Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .

Плюси

Все подобається

Мінуси

Немає такого

Цей відгук про Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

Цей відгук про Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

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      Примітки

      1. (1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, інститут iUTA.

      2. (2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.