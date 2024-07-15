Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
FY3430/30
Фільтр HEPA з активованим вугіллям
Для oчищувача повітря AC3055/50
Рекомендована заміна: кожні 36 місяців
Оригінальний фільтр Philips
Змінні фільтри для очищувачів повітря Philips серії 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Ви можете знайти свою модель очищувача повітря на нижній панелі пристрою.
Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 3 років (2), зменшуючи клопоти й витрати. Регулярно замінюйте фільтр попереднього очищення для оптимальної фільтрації.
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.
5.0
з 5
1
Відгук
Candy 24
15/07/2024
Україна
Очищувач повітря
Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .
Плюси
Все подобається
Мінуси
Немає такого
Цей відгук про Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
Цей відгук про Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
(1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, інститут iUTA.
(2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.