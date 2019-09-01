Гарячі пропозиції до -38%
Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
Наша 3-ступенева технологія фільтрування з NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
Наша 3-ступенева технологія фільтрування з NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги
Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
Наша 3-ступенева технологія фільтрування з NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Три фільтри в одному для отримання результатів уже в перший день
Наша 3-ступенева технологія фільтрування з NanoProtect HEPA, фільтром з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення забезпечує захист від бактерій, пилку, пилу, часток PM2.5, лупи домашніх тварин і газів. Переглянути усі переваги