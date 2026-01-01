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Більше не доступний

Зволожувач серії 3000Зволожуючий фільтр

FY3435/30

Здорове повітря, завжди
Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%.
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Технологія NanoCloud із гігієнічним зволоженням

Здорове повітря, завжди

  • Для oчищувача повітря AC3829/10

  • Рекомендована заміна: кожні 6 місяців

  • Термін служби: до 6 місяців

Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

Заміна фільтра на оригінальний зволожуючий фільтр Philips забезпечує стабільно високу та ефективну роботу вашого зволожувача повітря. Він розроблений спеціально для вказаного пристрою та ідеально підходить до нього, забезпечуючи безперебійну роботу зволожувача.

На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud(1)

На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud(1)

Унікальна технологія NanoCloud заснована на процесі природного випаровування чистої водяної пари. Через невеликий розмір молекул пари бактеріям або залишкам надзвичайно важко прикріпитися до них. Ця технологія зволожує повітря та поширює на 99% менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря (1).

Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

Перед випуском із заводу наші фільтри проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Вони розроблені для забезпечення найвищої ефективності зволожувачів Philips до останнього дня строку служби фільтрів.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. (1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією