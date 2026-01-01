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FY3455/00
Сумісність із пристроєм 2-в-1 серії 3000
Довговічний фільтр із строком служби до 6 місяців
Оригінальні фільтри Philips
Технологія зволоження NanoCloud зменшує поширення бактерій на 99%*, не залишає білих розводів або мокрих плям від води*, чистота та гігієна.
Заміна приладдя на оригінальний зволожуючий фільтр Philips забезпечує стабільно високу та ефективну роботу зволожувача повітря. Він розроблений спеціально для вказаного пристрою та ідеально підходить до нього, забезпечуючи безперебійну роботу пристрою
Перед випуском із заводу наші фільтри проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Вони розроблені для забезпечення найвищої ефективності зволожувачів Philips до останнього дня строку служби фільтрів.
Відгуки
За результатом тестування зволожувача на швидкість інгібування виділення бактерій (білий стафілокок 8032) сторонньої лабораторії за експериментальною методикою ZD/17-2017