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Оригінальний зволожуючий фільтр ідеально підійде для вашого приладу, забезпечивши стабільний рівень ефективної роботи. Фільтр використовує технологію NanoCloud, яка передбачає виділення наномолекул найчистішої водяної пари, внаслідок чого при зволоженні в повітрі знаходиться на 99% менше бактерій. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здорове повітря, завжди
Оригінальний зволожуючий фільтр ідеально підійде для вашого приладу, забезпечивши стабільний рівень ефективної роботи. Фільтр використовує технологію NanoCloud, яка передбачає виділення наномолекул найчистішої водяної пари, внаслідок чого при зволоженні в повітрі знаходиться на 99% менше бактерій. Переглянути усі переваги
Здорове повітря, завжди
Оригінальний зволожуючий фільтр ідеально підійде для вашого приладу, забезпечивши стабільний рівень ефективної роботи. Фільтр використовує технологію NanoCloud, яка передбачає виділення наномолекул найчистішої водяної пари, внаслідок чого при зволоженні в повітрі знаходиться на 99% менше бактерій. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здорове повітря, завжди
Оригінальний зволожуючий фільтр ідеально підійде для вашого приладу, забезпечивши стабільний рівень ефективної роботи. Фільтр використовує технологію NanoCloud, яка передбачає виділення наномолекул найчистішої водяної пари, внаслідок чого при зволоженні в повітрі знаходиться на 99% менше бактерій. Переглянути усі переваги
Зволожуючий фільтр NanoCloud
Усього:
Технологія зволоження NanoCloud зменшує поширення бактерій на 99%*, не залишає білих розводів або мокрих плям від води*, чистота та гігієна.
Заміна приладдя на оригінальний зволожуючий фільтр Philips забезпечує стабільно високу та ефективну роботу зволожувача повітря. Він розроблений спеціально для вказаного пристрою та ідеально підходить до нього, забезпечуючи безперебійну роботу пристрою
Перед випуском із заводу наші фільтри проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Вони розроблені для забезпечення найвищої ефективності зволожувачів Philips до останнього дня строку служби фільтрів.
Вага та розміри
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