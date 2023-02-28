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    Genuine replacement filter

    Зволожуючий фільтр NanoCloud

    FY4355/00
    Загальна оцінка / 5
    • Здорове повітря, завжди Здорове повітря, завжди Здорове повітря, завжди
      -{discount-value}

      Genuine replacement filter Зволожуючий фільтр NanoCloud

      FY4355/00
      Загальна оцінка / 5

      Здорове повітря, завжди

      Оригінальний зволожуючий фільтр ідеально підійде для вашого приладу, забезпечивши стабільний рівень ефективної роботи. Фільтр використовує технологію NanoCloud, яка передбачає виділення наномолекул найчистішої водяної пари, внаслідок чого при зволоженні в повітрі знаходиться на 99% менше бактерій. Переглянути усі переваги

      Genuine replacement filter Зволожуючий фільтр NanoCloud

      Здорове повітря, завжди

      Оригінальний зволожуючий фільтр ідеально підійде для вашого приладу, забезпечивши стабільний рівень ефективної роботи. Фільтр використовує технологію NanoCloud, яка передбачає виділення наномолекул найчистішої водяної пари, внаслідок чого при зволоженні в повітрі знаходиться на 99% менше бактерій. Переглянути усі переваги

      Здорове повітря, завжди

      Оригінальний зволожуючий фільтр ідеально підійде для вашого приладу, забезпечивши стабільний рівень ефективної роботи. Фільтр використовує технологію NanoCloud, яка передбачає виділення наномолекул найчистішої водяної пари, внаслідок чого при зволоженні в повітрі знаходиться на 99% менше бактерій. Переглянути усі переваги

      Genuine replacement filter Зволожуючий фільтр NanoCloud

      Здорове повітря, завжди

      Оригінальний зволожуючий фільтр ідеально підійде для вашого приладу, забезпечивши стабільний рівень ефективної роботи. Фільтр використовує технологію NanoCloud, яка передбачає виділення наномолекул найчистішої водяної пари, внаслідок чого при зволоженні в повітрі знаходиться на 99% менше бактерій. Переглянути усі переваги

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        Genuine replacement filter

        Genuine replacement filter

        Зволожуючий фільтр NanoCloud

        - {discount-value}

        Усього:

        Здорове повітря, завжди

        • Технологія NanoCloud
        Зволоження з високим антимікробним ефектом, без утворення туману

        Зволоження з високим антимікробним ефектом, без утворення туману

        Технологія зволоження NanoCloud зменшує поширення бактерій на 99%*, не залишає білих розводів або мокрих плям від води*, чистота та гігієна.

        Оригінальний зволожуючий фільтр Philips

        Оригінальний зволожуючий фільтр Philips

        Заміна приладдя на оригінальний зволожуючий фільтр Philips забезпечує стабільно високу та ефективну роботу зволожувача повітря. Він розроблений спеціально для вказаного пристрою та ідеально підходить до нього, забезпечуючи безперебійну роботу пристрою

        Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

        Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

        Перед випуском із заводу наші фільтри проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Вони розроблені для забезпечення найвищої ефективності зволожувачів Philips до останнього дня строку служби фільтрів.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          0,18 кг  кг
          Розміри упаковки (ДxШxВ)
          W225*D225*H188  мм
          Вага з упаковкою
          0,57 кг  кг
          Розміри виробу (ДxШxВ)
          W213.4*D213.4*H163
          Колір (кольори)
          Синій

        • Ефективність

          Фільтрація бактерій
          До 99% зменшення кількості бактерій
          Фільтр
          Зволожуючий фільтр NanoCloud

        • Сумісність

          Підходять для цих моделей
          AC3737

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            • * за висновком сторонньої лабораторії за експериментальною методикою ZD/17-2017 тест зволожувача на швидкість інгібування виділення бактерій (білий стафілокок 8032)

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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