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  • Здорове повітря, завжди

Оригінальний змінний фільтрЗволожуючий фільтр NanoCloud

FY3455/00

Здорове повітря, завжди
Оригінальний зволожуючий фільтр ідеально підійде для вашого приладу, забезпечивши стабільний рівень ефективної роботи. Фільтр використовує технологію NanoCloud, яка передбачає виділення наномолекул найчистішої водяної пари, внаслідок чого при зволоженні в повітрі знаходиться на 99% менше бактерій.
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Здорове повітря, завжди

  • Сумісність із пристроєм 2-в-1 серії 3000

  • Довговічний фільтр із строком служби до 6 місяців

  • Оригінальні фільтри Philips

Зволоження з високим антимікробним ефектом, без утворення туману

Зволоження з високим антимікробним ефектом, без утворення туману

Технологія зволоження NanoCloud зменшує поширення бактерій на 99%*, не залишає білих розводів або мокрих плям від води*, чистота та гігієна.

Оригінальний зволожуючий фільтр Philips

Оригінальний зволожуючий фільтр Philips

Заміна приладдя на оригінальний зволожуючий фільтр Philips забезпечує стабільно високу та ефективну роботу зволожувача повітря. Він розроблений спеціально для вказаного пристрою та ідеально підходить до нього, забезпечуючи безперебійну роботу пристрою

Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

Перед випуском із заводу наші фільтри проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Вони розроблені для забезпечення найвищої ефективності зволожувачів Philips до останнього дня строку служби фільтрів.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. За результатом тестування зволожувача на швидкість інгібування виділення бактерій (білий стафілокок 8032) сторонньої лабораторії за експериментальною методикою ZD/17-2017