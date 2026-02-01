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Більше не доступний
FY5182/30
Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр з активованим вугіллям Philips ефективно вловлює запахи та вдихувані небезпечні гази, як-от ЛОС, озон і формальдегід, що містяться в повітрі в домі, щоб воно залишалося чистим і безпечним.
Усуває запахи та ЗЛОС*
Для oчищувача повітря AC5659/10
Рекомендована заміна: кожні 12 місяців
Стежте за терміном служби та станом фільтра в будь-який час і будь-де за допомогою програми Clean Home+ (2). Отримуйте попередження, коли потрібно змінити фільтр і з легкістю замовляйте заміну безпосередньо через нашу програму (3).
Ваш пристрій Philips сповістить вас про потребу очищення фільтра попереднього очищення, у тому числі про потребу його заміни, на що вам знадобиться менше хвилини. Завдяки цьому технічне обслуговування пристрою не потребує жодних зусиль, а ви завжди зможете насолоджувалися чистим і безпечним для здоров’я повітрям.
Фільтр з активованим вугіллям Philips забезпечує постійний захист і гарантує оптимальну фільтрацію строком до року. (1)
Відгуки
(1) Рекомендований термін служби розраховується на основі середньої тривалості експлуатації користувачами Philips та даних рівня забруднення навколишнього середовища ВООЗ. На фактичний строк служби впливає середовище та частота використання.
(2) Актуально лише для окремих моделей із можливістю підключення
(3) Актуально лише для країн, в яких є магазини Philips
(4) Фільтр HEPA NanoProtect забезпечує менший опір потоку повітря, ніж матеріал фільтра HEPA H13, що дозволяє очищувачу повітря Philips з функцією NanoProtect забезпечити вищий коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR), ніж із сертифікованим фільтром HEPA H13 відповідного розміру.
(5) З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
(6) Залежить від того, який фільтр використовується із очищувачем Philips AC1711 або 1715
(7) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Health group Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).
(8) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в зовнішній лабораторії в камері для тестування з вірусом пташиного бронхіту за допомогою фільтра Philips HEPA NanoProtect.