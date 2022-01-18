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Розширена гарантія 3 роки
2400 Вт
Подача пари до 90 г/хв
Пластина з підігрівом OptimalTEMP
Інноваційна технологія подвійного
Регульована дошка
Технологія подвійного нагрівання забезпечує потужний струмінь проникної пари для усунення складок, і ваш одяг виглядає як новий.
Технологія OptimalTemp не дозволить вам пропалити будь-яку тканину, яку можна прасувати, від джинсів до шовку, використовуючи одне оптимальне налаштування температури.
Вбиває 99,9% бактерій** і видаляє запахи, що зберігає одяг свіжим і подовжує термін його служби.
Нагороди
5.0
з 5
38
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
tonya88
18/01/2022
Україна
Частина акції
Качественный отпариватель
Гладильная система, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание. Максимально простая, но такая удобная в плане использования. Очень порадовала доска, которая фиксируется под любым углом одним движением, и на которой помещается по длине рубашка ( это очень важно). С помощью колёсиков можно перевозить систему по всему дому, чтобы она не мешала. Благодаря 5 режимам можно теперь отпаривать вещи разных тканей, от деликатных до грубых видов. Покупкой прям очень довольна.
Плюси
Мощный пар, лаконичный дизайн, доска, функционал
Мінуси
Коротковатый шнур
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Kenny23
18/01/2022
Україна
Многофункциональный отпариватель
Купили на новый год как подарок нашей семье. Комфортно и быстро можно погладить рубашку,штаны,футболку. Много места не занимает, удобная гладильная доска которую можно регулировать в любое положение, можно продезинфицировать детские игрушки или мягкую мебель.
Плюси
занимает мало места, удобно гладить, сокращает время на глажку
Мінуси
не хватает зажима для тремпеля
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
17/01/2022
Україна
Частина акції
Качественный, удобный отпариватель
До покупки гладильной системы я , пользовалась как и многие, утюгом - которым сложновато было отгладить блузки , рюшики, плотные ткани и сложные складки - с гладильной системой всё легко и просто. Обязательно хочу отметить качество и продуманность чехла - под ним вообще не образовывается конденсат-это важно . И ещё один немаловажный момент- это поверхность подошвы отпаривателя - она абсолютно безопасна для всех типов ткани .Очень понравился лаконичный внешний вид и функциональность, доску можно использовать в разных положениях- регулировка осуществляется буквально пальцем одной руки .Перемещать по квартире - не проблема, есть колесики . В общем я очень довольна и всем рекомендую!
Плюси
Быстрота , удобство , функциональность
Мінуси
Коротковатый шнур
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
На будь-якій тканині, яку можна прасувати
«Функція постійної подачі пари допомагає видалити запахи і вбити >99,9% бактерій і пилових кліщів*» *Перевірено незалежним інститутом на бактеріях Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231. Обробка парою тривала 1 хвилину.