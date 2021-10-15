Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Прасувальна система Philips Elite 8000 Серії забезпечує чудові результати усунення складок для усього вашого одягу завдяки потужній парі та багатокутній дошці для максимальної зручності, навіть у найскладніших місцях. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Прасувальна система Philips Elite 8000 Серії забезпечує чудові результати усунення складок для усього вашого одягу завдяки потужній парі та багатокутній дошці для максимальної зручності, навіть у найскладніших місцях. Переглянути усі переваги
Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Прасувальна система Philips Elite 8000 Серії забезпечує чудові результати усунення складок для усього вашого одягу завдяки потужній парі та багатокутній дошці для максимальної зручності, навіть у найскладніших місцях. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Прасувальна система Philips Elite 8000 Серії забезпечує чудові результати усунення складок для усього вашого одягу завдяки потужній парі та багатокутній дошці для максимальної зручності, навіть у найскладніших місцях. Переглянути усі переваги
Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Усього:
Технологія подвійного нагрівання забезпечує потужний струмінь проникної пари для усунення складок, і ваш одяг виглядає як новий.
Технологія OptimalTemp не дозволить вам пропалити будь-яку тканину, яку можна прасувати, від джинсів до шовку, використовуючи одне оптимальне налаштування температури.
Багатокутну дошку можна повернути в будь-яке потрібне вам положення для гнучкості та зручності прасування.
Вбиває 99,9% бактерій** і видаляє запахи, що зберігає одяг свіжим і подовжує термін його служби.
Постійна подача пари забезпечує легке відпарювання, а ідеальна кількість пари дозволить усунути складки та пришвидшити прасування.
Парова пластина на пристрої має носики Triple Precision, розроблені для полегшення прасування у важкодоступних місцях, наприклад, комірці та між ґудзиками.
На вішалці зверху можна зручно повісити одяг, а коли вона не потрібна, її легко скласти.
Покриття дошки має 4 шари для запобігання протіканню при використанні дошки під різними кутами, що допомагає прискорити прасування будь-якого одягу.
Клиновидна дошка спрощує відпарювання одягу в складних місцях, тож чудово підходить для комірців, рукавів, плечових ділянок і дитячих речей.
Щоб забезпечити ефективне відпарювання, не потрібно постійно видаляти накип із відпарювача. Наш новий інноваційний двигун запобігає накопиченню накипу для тривалого результативного відпарювання.
Коли резервуар для води стає порожнім, відпарювач автоматично переходить у режим очікування, і це дозволить вам спокійно залишати відпарювач без нагляду.
Вбудовані коліщата дозволяють легко і швидко перемістити пристрій у будь-яке потрібне вам місце.
Простий у використанні
Швидке усунення складок
Зберігання
Розмір і вага
Екологічність
Гарантія
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.