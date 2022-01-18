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  • Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
  • Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
  • Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
  • Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
  • Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
  • Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
  • Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
  • Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
  • Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
  • Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
  • Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Прасувальна система Philips Elite 8000Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

GC628/80

5
| (38) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Прасувальна система Philips Elite 8000 Серії забезпечує чудові результати усунення складок для усього вашого одягу завдяки потужній парі та багатокутній дошці для максимальної зручності, навіть у найскладніших місцях.
Переглянути всі переваги

Дошка з нахилом для відпарювання як вертикально, так і горизонтально

Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

  • 2400 Вт

  • Подача пари до 90 г/хв

  • Пластина з підігрівом OptimalTEMP

  • Інноваційна технологія подвійного

  • Регульована дошка

Технологія подвійного нагрівання для потужної проникної пари

Технологія подвійного нагрівання для потужної проникної пари

Технологія подвійного нагрівання забезпечує потужний струмінь проникної пари для усунення складок, і ваш одяг виглядає як новий.

Технологія OptimalTEMP не пропалить ваші речі*

Технологія OptimalTemp не дозволить вам пропалити будь-яку тканину, яку можна прасувати, від джинсів до шовку, використовуючи одне оптимальне налаштування температури.

Легко освіжіть свій одяг

Вбиває 99,9% бактерій** і видаляє запахи, що зберігає одяг свіжим і подовжує термін його служби.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

38

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

18/01/2022

Україна

Україна

Качественный отпариватель

Гладильная система, которая стоит того, чтобы на неё обратили внимание. Максимально простая, но такая удобная в плане использования. Очень порадовала доска, которая фиксируется под любым углом одним движением, и на которой помещается по длине рубашка ( это очень важно). С помощью колёсиков можно перевозить систему по всему дому, чтобы она не мешала. Благодаря 5 режимам можно теперь отпаривать вещи разных тканей, от деликатных до грубых видов. Покупкой прям очень довольна.

Плюси

Мощный пар, лаконичный дизайн, доска, функционал

Мінуси

Коротковатый шнур

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

18/01/2022

Україна

Україна

Многофункциональный отпариватель

Купили на новый год как подарок нашей семье. Комфортно и быстро можно погладить рубашку,штаны,футболку. Много места не занимает, удобная гладильная доска которую можно регулировать в любое положение, можно продезинфицировать детские игрушки или мягкую мебель.

Плюси

занимает мало места, удобно гладить, сокращает время на глажку

Мінуси

не хватает зажима для тремпеля

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

17/01/2022

Україна

Україна

Качественный, удобный отпариватель

До покупки гладильной системы я , пользовалась как и многие, утюгом - которым сложновато было отгладить блузки , рюшики, плотные ткани и сложные складки - с гладильной системой всё легко и просто. Обязательно хочу отметить качество и продуманность чехла - под ним вообще не образовывается конденсат-это важно . И ещё один немаловажный момент- это поверхность подошвы отпаривателя - она абсолютно безопасна для всех типов ткани .Очень понравился лаконичный внешний вид и функциональность, доску можно использовать в разных положениях- регулировка осуществляется буквально пальцем одной руки .Перемещать по квартире - не проблема, есть колесики . В общем я очень довольна и всем рекомендую!

Плюси

Быстрота , удобство , функциональность

Мінуси

Коротковатый шнур

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Прасувальна система Philips Elite 8000 GC628/80 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

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      Примітки

      1. На будь-якій тканині, яку можна прасувати

      2. «Функція постійної подачі пари допомагає видалити запахи і вбити >99,9% бактерій і пилових кліщів*» *Перевірено незалежним інститутом на бактеріях Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231. Обробка парою тривала 1 хвилину.