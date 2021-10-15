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    Прасувальна система Philips Elite 8000

    Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

    GC628/80
    Загальна оцінка / 5
    • Багатофункціональне рішення для догляду за одягом Багатофункціональне рішення для догляду за одягом Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
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      Прасувальна система Philips Elite 8000 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

      GC628/80
      Загальна оцінка / 5

      Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

      Прасувальна система Philips Elite 8000 Серії забезпечує чудові результати усунення складок для усього вашого одягу завдяки потужній парі та багатокутній дошці для максимальної зручності, навіть у найскладніших місцях. Переглянути усі переваги

      Прасувальна система Philips Elite 8000 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

      Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

      Прасувальна система Philips Elite 8000 Серії забезпечує чудові результати усунення складок для усього вашого одягу завдяки потужній парі та багатокутній дошці для максимальної зручності, навіть у найскладніших місцях. Переглянути усі переваги

      Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

      Прасувальна система Philips Elite 8000 Серії забезпечує чудові результати усунення складок для усього вашого одягу завдяки потужній парі та багатокутній дошці для максимальної зручності, навіть у найскладніших місцях. Переглянути усі переваги

      Прасувальна система Philips Elite 8000 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

      Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

      Прасувальна система Philips Elite 8000 Серії забезпечує чудові результати усунення складок для усього вашого одягу завдяки потужній парі та багатокутній дошці для максимальної зручності, навіть у найскладніших місцях. Переглянути усі переваги

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        Прасувальна система Philips Elite 8000

        Прасувальна система Philips Elite 8000

        Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

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        Усього:

        Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

        Дошка з нахилом для відпарювання як вертикально, так і горизонтально

        • 2400 Вт
        • Подача пари до 90 г/хв
        • Пластина з підігрівом OptimalTEMP
        • Інноваційна технологія подвійного
        • Регульована дошка
        Технологія подвійного нагрівання для потужної проникної пари

        Технологія подвійного нагрівання для потужної проникної пари

        Технологія подвійного нагрівання забезпечує потужний струмінь проникної пари для усунення складок, і ваш одяг виглядає як новий.

        Технологія OptimalTEMP не пропалить ваші речі*

        Технологія OptimalTEMP не пропалить ваші речі*

        Технологія OptimalTemp не дозволить вам пропалити будь-яку тканину, яку можна прасувати, від джинсів до шовку, використовуючи одне оптимальне налаштування температури.

        Легкий та зручний вибір будь-якого кута для обробки одягу парою

        Легкий та зручний вибір будь-якого кута для обробки одягу парою

        Багатокутну дошку можна повернути в будь-яке потрібне вам положення для гнучкості та зручності прасування.

        Легко освіжіть свій одяг

        Легко освіжіть свій одяг

        Вбиває 99,9% бактерій** і видаляє запахи, що зберігає одяг свіжим і подовжує термін його служби.

        Потужна й постійна подача пари для відмінних результатів

        Потужна й постійна подача пари для відмінних результатів

        Постійна подача пари забезпечує легке відпарювання, а ідеальна кількість пари дозволить усунути складки та пришвидшити прасування.

        Із легкістю позбувайтеся будь-яких складок

        Із легкістю позбувайтеся будь-яких складок

        Парова пластина на пристрої має носики Triple Precision, розроблені для полегшення прасування у важкодоступних місцях, наприклад, комірці та між ґудзиками.

        Зручна вішалка для одягу

        Зручна вішалка для одягу

        На вішалці зверху можна зручно повісити одяг, а коли вона не потрібна, її легко скласти.

        Прасування під будь-яким кутом без протікань

        Прасування під будь-яким кутом без протікань

        Покриття дошки має 4 шари для запобігання протіканню при використанні дошки під різними кутами, що допомагає прискорити прасування будь-якого одягу.

        Розроблено для важкодоступних місць

        Розроблено для важкодоступних місць

        Клиновидна дошка спрощує відпарювання одягу в складних місцях, тож чудово підходить для комірців, рукавів, плечових ділянок і дитячих речей.

        Тривала ефективність відпарювання

        Тривала ефективність відпарювання

        Щоб забезпечити ефективне відпарювання, не потрібно постійно видаляти накип із відпарювача. Наш новий інноваційний двигун запобігає накопиченню накипу для тривалого результативного відпарювання.

        Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

        Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

        Коли резервуар для води стає порожнім, відпарювач автоматично переходить у режим очікування, і це дозволить вам спокійно залишати відпарювач без нагляду.

        Зручні коліщата для легкого та швидкого транспортування

        Зручні коліщата для легкого та швидкого транспортування

        Вбудовані коліщата дозволяють легко і швидко перемістити пристрій у будь-яке потрібне вам місце.

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          2000  ml
          Регульована стійка
          Так
          Технологія OptimalTEMP
          Так
          Зйомний резервуар для води
          Так
          Для усіх тканин, які можна прасувати
          Так
          Доливання води будь-коли під час використання
          Так
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Не пропалить ваші речі
          Так
          Довжина шнура живлення
          1,9  m
          Рукавичка для додаткового захисту
          Так
          Точний паровий носик
          Так
          Вибір рівня пари на ручці
          Так
          Силіконовий шланг подачі пари
          Так
          Спеціальний отвір для води
          Для підвищення гігієнічності
          Функція автоматичного вимкнення
          Так
          Безпечний на усіх тканинах
          Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку

        • Швидке усунення складок

          Потужність
          2020-2400  W
          Постійна подача пари
          90  g/min
          Напруга
          220–240  V
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Готовність до використання
          1,5  min
          Регульована пара
          5 + ECO  levels
          Тиск, бар
          Макс. тиск помпи 6 бар

        • Зберігання

          Вбудовані коліщата
          Для легкого транспортування

        • Розмір і вага

          Розмір дошки (ШxВxД)
          41,2 x 78,9 x 5,2  cm
          Вага праски
          0,69  kg
          Розміри упаковки (ШхВхД)
          60,7 x 51 x 46  cm
          Розмір покриття (ШxВxД)
          42,7 x 80,5 x 6,7  cm
          Вага дошки
          1,2  kg
          Розміри виробу (ШxВxД)
          Основні розміри: 33,4 x 45,2 x 34,4  cm
          Товщина шару пінопласту
          Товщина покриття: 7,5  mm
          Загальна вага з упаковкою
          13,4  kg
          Поверхня для прасування
          56,4  cm
          Вага праски з платформою
          8,1  kg
          Розміри стійки в розкладеному вигляді
          Height: 155  cm

        • Екологічність

          Енергоощадний режим
          Так
          Упаковка пристрою
          100% придатна для переробки
          User manual
          100% перероблений папір

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

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            • На будь-якій тканині, яку можна прасувати
            • «Функція постійної подачі пари допомагає видалити запахи і вбити >99,9% бактерій і пилових кліщів*» *Перевірено незалежним інститутом на бактеріях Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231. Обробка паром тривала 1 хвилину.

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