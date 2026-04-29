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Прасувальна система Philips Elite 8000 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

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Прасувальна система Philips Elite 8000Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

GC628/80

Прасувальна система Philips Elite 8000 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом

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Інструкції і документація

Important Information Manual Philips ProTouch Stand Steamer

  • PDF файл, 362.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual GC628_EU9_[20265]

  • PDF файл, 12.3 MB
  • 13 March 2026

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