Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Прасування
Усі серії
Прасувальна система Philips Elite 8000 Багатофункціональне рішення для догляду за одягом
Підтримка
GC628/80
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Important Information Manual Philips ProTouch Stand Steamer
User Manual GC628_EU9_[20265]
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти