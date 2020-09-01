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    PerfectCare Compact

    Парогенератор

    GC7846/80
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари* Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари* Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
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      PerfectCare Compact Парогенератор

      GC7846/80
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

      Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги

      PerfectCare Compact Парогенератор

      Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

      Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги

      Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

      Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги

      PerfectCare Compact Парогенератор

      Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

      Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги

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      Дивитись усі. Праска з генератором пари

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        PerfectCare Compact

        PerfectCare Compact

        Парогенератор

        Усього:

        Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

        Наш найбільш компактний парогенератор

        • Тиск 6,5 бар
        • Паровий удар до 420 г
        • Постійна подача пари 120 г/хв
        • Технологія OptimalTEMP
        • Підошва SteamGlide
        Потужна пара для максимального усунення складок

        Потужна пара для максимального усунення складок

        Потужна і постійна подача пари допоможе легко розпрасувати навіть речі з найгрубшої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Ця додаткова пара також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.

        Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

        Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

        Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.

        Безпечне прасування усіх тканин, не пропалить ваші речі

        Безпечне прасування усіх тканин, не пропалить ваші речі

        Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.

        Великий резервуар для тривалого використання

        Великий резервуар для тривалого використання

        Прозорий резервуар для води на 1,5 л забезпечує 1,5 години безперервного використання. Дивіться, скільки води залишилося, і легко наповнюйте резервуар під краном через великий отвір для наповнення.

        У комплекті контейнер Calc-clean – жодних картриджів, жодних зайвих витрат

        У комплекті контейнер Calc-clean – жодних картриджів, жодних зайвих витрат

        Наша вбудована розумна система очищення від накипу нагадає вам, коли потрібно видалити накип. Для простого видалення накипу вона має контейнер. А це означає жодних додаткових картриджів та витрат.

        Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

        Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

        Заощаджуйте електроенергію та отримуйте ті самі чудові результати. Економний режим зменшує споживання енергії для одягу, що потребує менше пари.

        Пристрій легкий та компактний для легкого використання та зберігання

        Пристрій легкий та компактний для легкого використання та зберігання

        Легкий, компактний розмір ідеальний для зберігання і підходить для прасувальної дошки. Ексклюзивна технологія ProVelocity робить наші парогенератори меншими і компактнішими.

        Фіксатор для безпечного та легкого транспортування

        Фіксатор для безпечного та легкого транспортування

        Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинку і запобігання випадковому торканню гарячої підошви.

        Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

        Система автоматичного вимкнення спрацьовує, коли прасування тимчасово припиняється

        Функція автоматичного вимкнення автоматично вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.

        Підошва із захистом від подряпин SteamGlide забезпечує легке ковзання

        Підошва із захистом від подряпин SteamGlide забезпечує легке ковзання

        Наша спеціальна підошва SteamGlide легко ковзає по будь-якій тканині. Вона також має антипригарне покриття, захист від подряпин та легко чиститься.

        Технічні характеристики

        • Екологічність

          Енергоощадний режим
          Так
          Економія енергії*
          30 %
          Використання переробленого пластику
          30 %
          User manual
          100% перероблений папір

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          1500 ml
          Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
          Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
          Ефективність ковзання підошви
          3 stars
          Технологія OptimalTEMP
          Так
          Безпечне автоматичне вимкнення
          Так
          Контейнер для накипу
          Так
          Назва підошви
          SteamGlide
          Для усіх тканин, які можна прасувати
          Так
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 180 градусів шнур
          Доливання води будь-коли під час використання
          Так
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Не пропалить ваші речі
          Так
          Довжина шнура живлення
          1,8 m
          Налаштовувати температуру не потрібно
          Так
          Довжина шланга
          1,6 m
          Паровий двигун ProVelocity
          Так
          Вмонтований штекер
          Так
          Розумний процесор
          Так
          Точний паровий носик
          Так
          Готовність до використання
          • Світловий індикатор
          • Звуковий індикатор
          Стійкість підошви до подряпин
          4 stars

        • Швидке усунення складок

          Тиск
          макс. 6,5 бар (помпа)
          Потужність
          2400 W
          Паровий удар
          До 420 g
          Постійна подача пари
          До 120 g/min
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Напруга
          220–240 V
          Готовність до використання
          2 min
          Регулювання рівня подачі пари
          Так
          Керування пуском пари
          Так

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Розумна система видалення накипу
          Нагадування про видалення накипу
          • Світло
          • Звук
          • жодних картриджів не потрібно, жодних додаткових витрат

        • Зберігання

          Фіксатор для транспортування
          Для транспортування і безпеки
          Пристосування для шнура
          Фіксатор-липучка
          Зберігання шланга
          Відділення для зберігання шланга

        • Розмір і вага

          Вага праски
          1,2 kg
          Розміри упаковки (ШхВхД)
          23 x 27,5 x 39,3 cm
          Розміри виробу (ШxВxД)
          19,3 x 22,3 x 37,3 cm
          Загальна вага з упаковкою
          3,85 kg
          Вага праски з платформою
          2,95 kg

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Ризики, пов’язані з продуктом
            • Заощадження до 30% електроенергії в режимі ECO порівняно з режимом Turbo згідно стандарту IEC 60311
            • Порівняно з паровою праскою Philips Azur

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