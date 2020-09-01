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Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги
Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання. Переглянути усі переваги