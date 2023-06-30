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  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

PerfectCare CompactПарогенератор

GC7846/80

4.7
| (31) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Потужна постійна подача пари робить прасування швидким без потреби налаштовувати температуру завдяки нашій технології OptimalTEMP. Компактний та легкий пристрій для зручного користування та зберігання.
Переглянути всі переваги

Наш найбільш компактний парогенератор

Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

  • Тиск 6,5 бар

  • Постійна подача пари 120 г/хв

  • Технологія OptimalTEMP

  • Підошва SteamGlide

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна постійна подача пари допоможе легко прасувати навіть речі з найгрубішої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Цей додатковий потік пари також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.

Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

Прасуйте будь-які речі – від джинсів до шовку – без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.

Безпечне прасування усіх тканин, не пропалить ваші речі

Безпечне прасування усіх тканин, не пропалить ваші речі

Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.7

з 5

31

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

3

30/06/2023

Україна

Україна

Бомба-це бомба

Читала відгуки, вирішила придбати, і задоволена на всі 100!Я ще ніколи так не любила прасувати, тепер все випрасоване, навіть те що ніколи не прасувала!Нвстільки легенько ним користуватись, він ніби сам рухається, то навіть не взрівнянні зі звичайною праскою.Вартує своїх грошей!!!

Плюси

найкращий

Мінуси

недоліків немає взагалі

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

27/04/2022

Україна

Україна

Кращий помічник

Я займаюся шиттям та ремонтом одягу. У мене була дуже гарна праска фірми Філіпс, але обьєми роботи ростуть, і вона просто не встигає за мною. Я вирішила придбати нову. Так як моя слугувала мені багато років, на ринку все змінилося. Я навіть не знала, що є праска з парогенератором. І якщо порівнювати, то це небо і земля. Надпотужна пара дозволяє розгладити будь-які згини на тканині. Великий резервуар дозволяє прасувати без перерви. Мені сказали, що можна прасувати будь-які тканини, без налаштування температури. Це працює і дуже економить час, що є найважливішим у моїй професії.

Плюси

Комфорт

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

24/04/2022

Україна

Україна

Працівник Philips

Мрія кожної жінки

[Employee of philipsglobal] Зламалась праска. Треба купувати нову. Вирішила придбати парогенератор. Дуже задоволена цією паровою системою. Швидко прасує, великий контейнер для води, якщо треба прасувати багато речей. І найважливіше, безпечний для будь-яких тканин.

Плюси

Потужний. Безпечний

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

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      Примітки

      1. Заощадження до 30% електроенергії в режимі ECO порівняно з режимом Turbo згідно стандарту IEC 60311

      2. Порівняно з паровою праскою Philips Azur