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PerfectCare Compact Парогенератор

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PerfectCare CompactПарогенератор

GC7846/80

PerfectCare Compact Парогенератор

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Інструкції і документація

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 638.6 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare Compact Steam generator iron GC7833/80

  • PDF файл, 345.8 kB
  • 13 March 2026

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