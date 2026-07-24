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  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
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  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка

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Машинка для стрижки волосся Philipsсерії 3000

HC3505/15

4.5
| (715) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Швидка рівномірна стрижка
Машинка для підстригання волосся 3000 від Philips забезпечує швидку й рівну стрижку. Пристрій має 13 налаштувань довжини, технології Trim-and-Flow та DualCut, що дозволяє швидко досягти рівномірного результату.
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Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Швидше підстригання волосся без забивання

Швидка рівномірна стрижка

  • 13 налаштувань довжини (0.5 мм - 23 мм)

  • Живлення від електромережі

  • Технологія Trim and Flow для плавного підстригання без заплутування. Технологія DualCut з подвійною системою лез

  • Леза, що самі заточуються. Не потребують змащування. Леза можна мити

  • Гребінь для волосся

Живлення від мережі для сталої продуктивності під час використання

Живлення від мережі для сталої продуктивності під час використання

Кабель живлення довжиною 1,8 м забезпечує постійне живлення.

Легке налаштування довжини волосся від 0,5 мм до 23 мм

Легке налаштування довжини волосся від 0,5 мм до 23 мм

Легко налаштовуйте довжину волосся. Обирайте з 12 налаштувань від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм. Для більш точного підстригання просто зніміть гребінець, щоб підстригти волосся до 0,5 мм.

Сталеві леза, які самі заточуються й не потребують змащування

Сталеві леза, які самі заточуються й не потребують змащування

Виглядати добре ще ніколи не було так просто. Наші машинки для підстригання волосся мають неймовірно довговічні леза, які самі заточуються, гарантуючи точний догляд від першого дня до п’ятого року використання й навіть довше.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

715

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

24/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Машинка добре справляється зі своїм основним завданням — стриже рівно, леза гострі та не деруть волосся. Проте під час використання були певні незручності через особливості живлення: дріт живлення декілька разів випадав з гнізда машинки безпосередньо під час стрижки, через що процес доводилось переривати.

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3510/15 серії 3000

Date of Use 2026-07-11

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3510/15 серії 3000

Date of Use 2026-07-11

18/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Супер

Все добре працює!!! Ножі заокругленні не чіпляють не ріжуть шкіру як на голові так і на бороді , все все супер

Плюси

+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

Date of Use 2026-06-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

Date of Use 2026-06-23

24/02/2026

Україна

Україна

пропозиція виробнику

З машинкою все добре...Є велике питання до шкали яка показує висоту зрізання...Через рік-два фарба стирається і цифр не видно...Чому б не зробити цифри випуклими щоб їх було добре видно....

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

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      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році 