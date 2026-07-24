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13 налаштувань довжини (0.5 мм - 23 мм)
Живлення від електромережі
Технологія Trim and Flow для плавного підстригання без заплутування. Технологія DualCut з подвійною системою лез
Леза, що самі заточуються. Не потребують змащування. Леза можна мити
Гребінь для волосся
Кабель живлення довжиною 1,8 м забезпечує постійне живлення.
Легко налаштовуйте довжину волосся. Обирайте з 12 налаштувань від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм. Для більш точного підстригання просто зніміть гребінець, щоб підстригти волосся до 0,5 мм.
Виглядати добре ще ніколи не було так просто. Наші машинки для підстригання волосся мають неймовірно довговічні леза, які самі заточуються, гарантуючи точний догляд від першого дня до п’ятого року використання й навіть довше.
4.5
з 5
715
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Veronica_)
24/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Машинка добре справляється зі своїм основним завданням — стриже рівно, леза гострі та не деруть волосся. Проте під час використання були певні незручності через особливості живлення: дріт живлення декілька разів випадав з гнізда машинки безпосередньо під час стрижки, через що процес доводилось переривати.
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3510/15 серії 3000
Date of Use 2026-07-11
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3510/15 серії 3000
Date of Use 2026-07-11
Tor1983
18/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Супер
Все добре працює!!! Ножі заокругленні не чіпляють не ріжуть шкіру як на голові так і на бороді , все все супер
Плюси
+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000
Date of Use 2026-06-23
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000
Date of Use 2026-06-23
естонець
24/02/2026
Україна
пропозиція виробнику
З машинкою все добре...Є велике питання до шкали яка показує висоту зрізання...Через рік-два фарба стирається і цифр не видно...Чому б не зробити цифри випуклими щоб їх було добре видно....
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році