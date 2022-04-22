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Більше не доступний
Леза з нержавіючої сталі
13 налаштувань довжини
75 хв. використання/8 год. заряджання
У нашій машинці для підстригання волосся Philips із новим, інноваційним гребінцем передбачено механізм запобігання застряганню волосся у машинці. Тому ви можете продовжувати підстригати волосся від початку до кінця без перерви.
Машинка для підстригання волосся Philips Hairclipper 7000 має вдосконалену технологію DualCut для максимальної точності. Вона має подвійні леза і залишається такою ж гострою, які і першого дня.
Сталеві леза, які самі заточуються, можуть мати надзвичайно довгий термін експлуатації. Вони стрижуть із такою ж точністю, як і першого дня, навіть через 5 років.
4.7
з 5
102
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Ademar3537
22/04/2022
Україна
Виріб має дуже зручну форму корпусу
Мені сподобався цей виріб,тому що він дуже зручний у використанні.Завдяки своїй формі корпусу.Мені сподобалося й те,що можна працювати півтори години без підзарядки!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3520/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3520/15 Машинка для підстригання волосся
Richvalera
15/01/2022
Україна
Чудова машинка для підстригання!
Особливо гладка підстрижка та ще й працює від акумулятора і загальної мережі! Ціна-якість абсюлютні!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3520/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3520/15 Машинка для підстригання волосся
Vitokg
15/11/2021
Україна
Класні леза
Леза машинки - супер гострі. Зручно підстригати волосся за допомогою однієї насадки. Регулювання висоти зрізання не міняючи насадки. Великий плюс що на аккумуляторі.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3520/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3520/15 Машинка для підстригання волосся
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році
Швидше підстригання без забивання – перевірено на підстриженому волоссі довжиною до 19 мм порівняно з попереднім гребінцем
Підстригає вдвічі швидше порівняно з попередньою моделлю Philips