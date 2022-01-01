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Постійна потужність, легке підстригання волосся
Машинка для підстригання волосся серії 3000 забезпечує щоразу легке, швидке та рівномірне підстригання. Технологія DuraPower забезпечує довготривалу роботу батареї, а металеві леза, які самі заточуються, залишаються такими ж гострими без змащування, як і першого дня. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Постійна потужність, легке підстригання волосся
Машинка для підстригання волосся серії 3000 забезпечує щоразу легке, швидке та рівномірне підстригання. Технологія DuraPower забезпечує довготривалу роботу батареї, а металеві леза, які самі заточуються, залишаються такими ж гострими без змащування, як і першого дня. Переглянути усі переваги
Постійна потужність, легке підстригання волосся
Машинка для підстригання волосся серії 3000 забезпечує щоразу легке, швидке та рівномірне підстригання. Технологія DuraPower забезпечує довготривалу роботу батареї, а металеві леза, які самі заточуються, залишаються такими ж гострими без змащування, як і першого дня. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Постійна потужність, легке підстригання волосся
Машинка для підстригання волосся серії 3000 забезпечує щоразу легке, швидке та рівномірне підстригання. Технологія DuraPower забезпечує довготривалу роботу батареї, а металеві леза, які самі заточуються, залишаються такими ж гострими без змащування, як і першого дня. Переглянути усі переваги
Машинка для підстригання волосся
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Технологія DuraPower зменшує тертя лез, що захищає двигун і батарею від перевантаження. Таким чином збільшується час роботи батареї машинки.
Металеві леза, які самі заточуються, мають неймовірно довгий термін експлуатації. Навіть через 5 років вони підстригають так, як робили це першого дня.
Підстригайте волосся до потрібної довжини. Просто виберіть одне з 12 налаштувань довжини від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм або зніміть гребінець для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.
Електричні машинки для підстригання волосся дозволяють легко підстригати бороду або щетину, а регульований гребінець для бороди має 12 налаштувань довжини від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм. Також гребінець можна зняти повністю для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.
Використовуйте машинку для підстригання волосся в автономному режимі для максимальної потужності та свободи. Її потужна нікель-металгідридна батарея забезпечує до 45 хвилин бездротового використання після 8 годин заряджання.
Машинки для підстригання волосся Philips мають текстурну ручку для легкого використання і контрольованого й комфортного підстригання волосся.
Чистьте електричні машинки для підстригання волосся з легкістю. Просто зніміть головку, щоб розблокувати та почистити леза.
Потужне підстригання, яке легко підтримувати. Наші леза не потребують змащування.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, не потребують змащування і сумісні із напругою у будь-якій країні.
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