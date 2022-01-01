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    Hairclipper series 3000

    Машинка для підстригання волосся

    HC3525/15
    Загальна оцінка / 5
    • Постійна потужність, легке підстригання волосся Постійна потужність, легке підстригання волосся Постійна потужність, легке підстригання волосся
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      Hairclipper series 3000 Машинка для підстригання волосся

      HC3525/15
      Загальна оцінка / 5

      Постійна потужність, легке підстригання волосся

      Машинка для підстригання волосся серії 3000 забезпечує щоразу легке, швидке та рівномірне підстригання. Технологія DuraPower забезпечує довготривалу роботу батареї, а металеві леза, які самі заточуються, залишаються такими ж гострими без змащування, як і першого дня. Переглянути усі переваги

      Hairclipper series 3000 Машинка для підстригання волосся

      Постійна потужність, легке підстригання волосся

      Машинка для підстригання волосся серії 3000 забезпечує щоразу легке, швидке та рівномірне підстригання. Технологія DuraPower забезпечує довготривалу роботу батареї, а металеві леза, які самі заточуються, залишаються такими ж гострими без змащування, як і першого дня. Переглянути усі переваги

      Постійна потужність, легке підстригання волосся

      Машинка для підстригання волосся серії 3000 забезпечує щоразу легке, швидке та рівномірне підстригання. Технологія DuraPower забезпечує довготривалу роботу батареї, а металеві леза, які самі заточуються, залишаються такими ж гострими без змащування, як і першого дня. Переглянути усі переваги

      Hairclipper series 3000 Машинка для підстригання волосся

      Постійна потужність, легке підстригання волосся

      Машинка для підстригання волосся серії 3000 забезпечує щоразу легке, швидке та рівномірне підстригання. Технологія DuraPower забезпечує довготривалу роботу батареї, а металеві леза, які самі заточуються, залишаються такими ж гострими без змащування, як і першого дня. Переглянути усі переваги

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        Hairclipper series 3000

        Hairclipper series 3000

        Машинка для підстригання волосся

        Усього:

        Постійна потужність, легке підстригання волосся

        Технологія DuraPower: більший ресурс батареї

        • Металеві леза, які самі заточуються
        • 13 налаштувань довжини
        • 45 хв використання/8 год заряджання
        Технологія DuraPower забезпечує триваліший ресурс батареї

        Технологія DuraPower забезпечує триваліший ресурс батареї

        Технологія DuraPower зменшує тертя лез, що захищає двигун і батарею від перевантаження. Таким чином збільшується час роботи батареї машинки.

        Металеві леза, які самі заточуються

        Металеві леза, які самі заточуються

        Металеві леза, які самі заточуються, мають неймовірно довгий термін експлуатації. Навіть через 5 років вони підстригають так, як робили це першого дня.

        Різні налаштування довжини

        Різні налаштування довжини

        Підстригайте волосся до потрібної довжини. Просто виберіть одне з 12 налаштувань довжини від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм або зніміть гребінець для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

        Приборкує бороди та щетину

        Приборкує бороди та щетину

        Електричні машинки для підстригання волосся дозволяють легко підстригати бороду або щетину, а регульований гребінець для бороди має 12 налаштувань довжини від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм. Також гребінець можна зняти повністю для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

        45 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

        45 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

        Використовуйте машинку для підстригання волосся в автономному режимі для максимальної потужності та свободи. Її потужна нікель-металгідридна батарея забезпечує до 45 хвилин бездротового використання після 8 годин заряджання.

        Ергономічний дизайн для комфорту та контролю

        Ергономічний дизайн для комфорту та контролю

        Машинки для підстригання волосся Philips мають текстурну ручку для легкого використання і контрольованого й комфортного підстригання волосся.

        Швидке розблокування лез для легкого чищення

        Швидке розблокування лез для легкого чищення

        Чистьте електричні машинки для підстригання волосся з легкістю. Просто зніміть головку, щоб розблокувати та почистити леза.

        Леза не потребують змащування

        Леза не потребують змащування

        Потужне підстригання, яке легко підтримувати. Наші леза не потребують змащування.

        Гарантія захисту покупки

        Гарантія захисту покупки

        Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, не потребують змащування і сумісні із напругою у будь-якій країні.

        Технічні характеристики

        • Система зрізання

          Гребінець
          • Регульований гребінець для волосся
          • Додатковий регульований гребінець для бороди
          Догляд
          Щітка для очищення
          Ріжучий елемент
          Металеві леза, які самі заточуються
          Ширина ріжучого блока
          41 мм
          Діапазон налаштувань довжини
          від 0,5 до 23 мм
          Кількість налаштувань довжини
          13
          Точність (розмір кроку)
          по 2 мм

        • Конструкція

          Ручка
          Ергономічна ручка та використання
          Чищення
          • Знімний ріжучий блок
          • Леза, які можна мити
          Функціонування
          Бездротова робота і робота від електромережі

        • Потужність

          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В
          Не потребує спеціального догляду
          Не потребує змащування

        • Потужність

          2 роки гарантії
          Так
          Заряджання
          8 годин для повного заряджання
          Тип батареї
          Ni-MH
          Час роботи
          45 хвилин

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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