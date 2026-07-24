КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка
  • Швидка рівномірна стрижка

Додаткові -10% за реєстрацію

Машинка для стрижки волосся Philipsсерії 3000

HC3525/15

4.5
| (715) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Швидка рівномірна стрижка
Машинка для підстригання волосся 3000 від Philips забезпечує швидку й рівну стрижку. Пристрій має 13 налаштувань довжини, технології Trim-and-Flow та DualCut, що дозволяє швидко досягти рівномірного результату.
Переглянути всі переваги

+ Додатковий сервіс

Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Швидше підстригання волосся без забивання

Швидка рівномірна стрижка

  • 13 налаштувань довжини (0.5мм - 23мм)

  • 45 хв роботи роботи від акумулятора. Можливість роботи від мережі

  • Технологія Trim and Flow для плавного підстригання без заплутування. Технологія DualCut з подвійною системою лез

  • Леза, що самі заточуються. Не потребують змащування. Леза можна мити

  • Гребінь для волосся. Додаткова насадка для щетини

Оптимізована конструкція DuraPower подовжує термін служби батареї

Оптимізована конструкція DuraPower подовжує термін служби батареї

Пристрій, якому ви завжди можете довірити свій чудовий вигляд. Технологія DuraPower захищає двигун і батарею від перевантаження, ефективно подовжуючи термін служби машинки для підстригання волосся.

Легке налаштування довжини волосся від 0,5 мм до 23 мм

Легке налаштування довжини волосся від 0,5 мм до 23 мм

Легко налаштовуйте довжину волосся. Обирайте з 12 налаштувань від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм. Для більш точного підстригання просто зніміть гребінець, щоб підстригти волосся до 0,5 мм.

Сталеві леза, які самі заточуються й не потребують змащування

Сталеві леза, які самі заточуються й не потребують змащування

Виглядати добре ще ніколи не було так просто. Наші машинки для підстригання волосся мають неймовірно довговічні леза, які самі заточуються, гарантуючи точний догляд від першого дня до п’ятого року використання й навіть довше.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.5

з 5

715

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

24/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Машинка добре справляється зі своїм основним завданням — стриже рівно, леза гострі та не деруть волосся. Проте під час використання були певні незручності через особливості живлення: дріт живлення декілька разів випадав з гнізда машинки безпосередньо під час стрижки, через що процес доводилось переривати.

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3510/15 серії 3000

Date of Use 2026-07-11

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3510/15 серії 3000

Date of Use 2026-07-11

18/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Супер

Все добре працює!!! Ножі заокругленні не чіпляють не ріжуть шкіру як на голові так і на бороді , все все супер

Плюси

+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

Date of Use 2026-06-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

Date of Use 2026-06-23

24/02/2026

Україна

Україна

пропозиція виробнику

З машинкою все добре...Є велике питання до шкали яка показує висоту зрізання...Через рік-два фарба стирається і цифр не видно...Чому б не зробити цифри випуклими щоб їх було добре видно....

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році 