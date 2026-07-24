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Більше не доступний
Леза з нержавіючої сталі
13 налаштувань довжини
75 хв. використання/8 год. заряджання
У комплекті гребінець для бороди
У нашій машинці для підстригання волосся Philips із новим, інноваційним гребінцем передбачено механізм запобігання застряганню волосся у машинці. Тому ви можете продовжувати підстригати волосся від початку до кінця без перерви.
Машинка для підстригання волосся Philips Hairclipper 7000 має вдосконалену технологію DualCut для максимальної точності. Вона має подвійні леза і залишається такою ж гострою, які і першого дня.
Сталеві леза, які самі заточуються, можуть мати надзвичайно довгий термін експлуатації. Вони стрижуть із такою ж точністю, як і першого дня, навіть через 5 років.
4.5
з 5
715
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Veronica_)
24/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Машинка добре справляється зі своїм основним завданням — стриже рівно, леза гострі та не деруть волосся. Проте під час використання були певні незручності через особливості живлення: дріт живлення декілька разів випадав з гнізда машинки безпосередньо під час стрижки, через що процес доводилось переривати.
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3510/15 серії 3000
Date of Use 2026-07-11
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3510/15 серії 3000
Date of Use 2026-07-11
Tor1983
18/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Супер
Все добре працює!!! Ножі заокругленні не чіпляють не ріжуть шкіру як на голові так і на бороді , все все супер
Плюси
+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000
Date of Use 2026-06-23
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000
Date of Use 2026-06-23
естонець
24/02/2026
Україна
пропозиція виробнику
З машинкою все добре...Є велике питання до шкали яка показує висоту зрізання...Через рік-два фарба стирається і цифр не видно...Чому б не зробити цифри випуклими щоб їх було добре видно....
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році
Faster clipping without clogging - tested on cut hair length up to 19mm, compared to predecessor comb
Підстригає вдвічі швидше порівняно з попередньою моделлю Philips