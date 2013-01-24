Легка, рівномірна стрижка
Стрижіться легко та швидко. Технологія DualCut із лезами, що самі заточуються, зрізає волосся удвічі швидше*. Технологія Trim-n-Flow має гребінець, створений для запобігання забиванню – Ви довершите свій стиль за один раз. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка, рівномірна стрижка
Стрижіться легко та швидко. Технологія DualCut із лезами, що самі заточуються, зрізає волосся удвічі швидше*. Технологія Trim-n-Flow має гребінець, створений для запобігання забиванню – Ви довершите свій стиль за один раз. Переглянути усі переваги
Легка, рівномірна стрижка
Стрижіться легко та швидко. Технологія DualCut із лезами, що самі заточуються, зрізає волосся удвічі швидше*. Технологія Trim-n-Flow має гребінець, створений для запобігання забиванню – Ви довершите свій стиль за один раз. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка, рівномірна стрижка
Стрижіться легко та швидко. Технологія DualCut із лезами, що самі заточуються, зрізає волосся удвічі швидше*. Технологія Trim-n-Flow має гребінець, створений для запобігання забиванню – Ви довершите свій стиль за один раз. Переглянути усі переваги
Наш новий інноваційний гребінець створено для запобігання застряганню волосся у машинці для підстригання волосся. Тому Ви можете продовжувати підстригати волосся від початку до кінця без перерви.
Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut: інноваційний двосторонній ріжучий елемент вдвічі швидше підстригає волосся порівняно зі звичайними односторонніми лезами.
Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, мають неймовірно довгий термін експлуатації. Навіть через 5 років вони підстригають так, як робили це першого дня.
Просто виберіть і зафіксуйте потрібну довжину. Регульований гребінець має 12 налаштувань довжини з фіксацією – від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм зніміть гребінець.
Потужна батарея NiMH машинки для підстригання забезпечує 75 хв. роботи в автономному режимі після 8 год. заряджання, що гарантує максимальну потужність та свободу.
Машинку для підстригання HAIRCLIPPER Series 3000 створено для комфортного, зручного та легкого використання. Завдяки спеціальній текстурі та ручці машинку для підстригання можна легко переміщати і підстригати навколо голови.
Для бороди чи ідеальної щетини просто під’єднайте регульований гребінець для бороди і виберіть одне з 12 налаштувань із фіксацією від 1 до 23 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Щоб отримати коротшу щетину, зніміть гребінець для підстригання до довжини 0,5 мм.
Просто клацніть, щоб зняти знімну головку і швидко розблокувати та помити леза.
Не потребує змащування, для легкого догляду та економії часу.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.
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