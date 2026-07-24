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  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
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  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка
  • Легка, рівномірна стрижка

Більше не доступний

Hairclipper series 3000Машинка для підстригання волосся

HC3530/15

4.5
| (715) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Легка, рівномірна стрижка
Стрижіться легко та швидко. Технологія DualCut із лезами, що самі заточуються, зрізає волосся удвічі швидше*. Технологія Trim-n-Flow має гребінець, створений для запобігання забиванню – ви довершите свій стиль за один раз.
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Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Швидше підстригання без забивання*

Легка, рівномірна стрижка

  • Леза з нержавіючої сталі

  • 13 налаштувань довжини

  • 75 хв. використання/8 год. заряджання

  • У комплекті гребінець для бороди

Технологія Trim-n-Flow для безперервного підстригання

Технологія Trim-n-Flow для безперервного підстригання

У нашій машинці для підстригання волосся Philips із новим, інноваційним гребінцем передбачено механізм запобігання застряганню волосся у машинці. Тому ви можете продовжувати підстригати волосся від початку до кінця без перерви.

Максимальна точність з удвічі більшою кількістю лез

Максимальна точність з удвічі більшою кількістю лез

Машинка для підстригання волосся Philips Hairclipper 7000 має вдосконалену технологію DualCut для максимальної точності. Вона має подвійні леза і залишається такою ж гострою, які і першого дня.

Насолоджуйтеся ідеальним, але безпечним підстриганням

Насолоджуйтеся ідеальним, але безпечним підстриганням

Сталеві леза, які самі заточуються, можуть мати надзвичайно довгий термін експлуатації. Вони стрижуть із такою ж точністю, як і першого дня, навіть через 5 років.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

715

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

24/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Машинка добре справляється зі своїм основним завданням — стриже рівно, леза гострі та не деруть волосся. Проте під час використання були певні незручності через особливості живлення: дріт живлення декілька разів випадав з гнізда машинки безпосередньо під час стрижки, через що процес доводилось переривати.

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3510/15 серії 3000

Date of Use 2026-07-11

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3510/15 серії 3000

Date of Use 2026-07-11

18/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Супер

Все добре працює!!! Ножі заокругленні не чіпляють не ріжуть шкіру як на голові так і на бороді , все все супер

Плюси

+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

Date of Use 2026-06-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

Date of Use 2026-06-23

24/02/2026

Україна

Україна

пропозиція виробнику

З машинкою все добре...Є велике питання до шкали яка показує висоту зрізання...Через рік-два фарба стирається і цифр не видно...Чому б не зробити цифри випуклими щоб їх було добре видно....

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

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      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році 

      1. Faster clipping without clogging - tested on cut hair length up to 19mm, compared to predecessor comb

      2. Підстригає вдвічі швидше порівняно з попередньою моделлю Philips