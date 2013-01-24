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Hairclipper series 3000

Машинка для підстригання волосся

HC3535/15
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Загальна оцінка / 5
  • Легка, рівномірна стрижка Легка, рівномірна стрижка Легка, рівномірна стрижка
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    Hairclipper series 3000 Машинка для підстригання волосся

    HC3535/15
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Легка, рівномірна стрижка

    Стрижіться легко та швидко. Технологія DualCut із лезами, що самі заточуються, зрізає волосся удвічі швидше*. Технологія Trim-n-Flow має гребінець, створений для запобігання забиванню – Ви довершите свій стиль за один раз. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Hairclipper series 3000 Машинка для підстригання волосся

    Легка, рівномірна стрижка

    Стрижіться легко та швидко. Технологія DualCut із лезами, що самі заточуються, зрізає волосся удвічі швидше*. Технологія Trim-n-Flow має гребінець, створений для запобігання забиванню – Ви довершите свій стиль за один раз. Переглянути усі переваги

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      Легка, рівномірна стрижка

      Швидше підстригання без забивання*

      • Леза з нержавіючої сталі
      • 13 налаштувань довжини
      • 75 хв. використання/8 год. заряджання
      • Футляр, ножиці та гребінець для бороди
      Технологія Trim-n-Flow для безперервного підстригання

      Технологія Trim-n-Flow для безперервного підстригання

      Наш новий інноваційний гребінець створено для запобігання застряганню волосся у машинці для підстригання волосся. Тому Ви можете продовжувати підстригати волосся від початку до кінця без перерви.

      Удвічі гостріші леза для вдвічі швидшої стрижки

      Удвічі гостріші леза для вдвічі швидшої стрижки

      Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut: інноваційний двосторонній ріжучий елемент вдвічі швидше підстригає волосся порівняно зі звичайними односторонніми лезами.

      Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються

      Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються

      Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, мають неймовірно довгий термін експлуатації. Навіть через 5 років вони підстригають так, як робили це першого дня.

      Легкий вибір і фіксація 13 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

      Легкий вибір і фіксація 13 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

      Просто виберіть і зафіксуйте потрібну довжину. Регульований гребінець має 12 налаштувань довжини з фіксацією – від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм зніміть гребінець.

      75 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

      75 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

      Потужна батарея NiMH машинки для підстригання забезпечує 75 хв. роботи в автономному режимі після 8 год. заряджання, що гарантує максимальну потужність та свободу.

      Ергономічна ручка для більшого комфорту та контролю

      Ергономічна ручка для більшого комфорту та контролю

      Машинку для підстригання HAIRCLIPPER Series 3000 створено для комфортного, зручного та легкого використання. Завдяки спеціальній текстурі та ручці машинку для підстригання можна легко переміщати і підстригати навколо голови.

      У комплекті гребінець для бороди із 12 налаштуваннями довжини – від 1 до 23 мм

      У комплекті гребінець для бороди із 12 налаштуваннями довжини – від 1 до 23 мм

      Для бороди чи ідеальної щетини просто під’єднайте регульований гребінець для бороди і виберіть одне з 12 налаштувань із фіксацією від 1 до 23 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Щоб отримати коротшу щетину, зніміть гребінець для підстригання до довжини 0,5 мм.

      Зручний футляр для зберігання та подорожей

      Зручний футляр для зберігання та подорожей

      Зручний футляр для легкого зберігання усього: машинки для підстригання волосся, гребінців та адаптера.

      Швидке розблокування лез для легкого чищення

      Швидке розблокування лез для легкого чищення

      Просто клацніть, щоб зняти знімну головку і швидко розблокувати та помити леза.

      Жодного обслуговування, не потребує змащування

      Жодного обслуговування, не потребує змащування

      Не потребує змащування, для легкого догляду та економії часу.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Технологія Trim-n-Flow
        Так
        Ширина ріжучого блока
        41 мм
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Кількість налаштувань довжини
        13
        Точність (розмір кроку)
        по 2 мм
        Діапазон налаштувань довжини
        від 0,5 до 23 мм

      • Аксесуари

        Гребінець
        • Регульований гребінець для волосся
        • Додатковий регульований гребінець для бороди
        Інструменти перукаря
        Ножиці
        Футляр
        Дорожній футляр
        Догляд
        Щітка для очищення

      • Простота у користуванні

        Чищення
        • Знімний ріжучий блок
        • Леза, які можна мити
        Функціонування
        Бездротова робота і робота від електромережі
        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування

      • Потужність

        Час роботи
        До 75 хвилин
        Заряджання
        8 годин для повного заряджання
        Тип батареї
        Ni-MH
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Конструкція

        Ручка
        Ергономічна ручка та використання

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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