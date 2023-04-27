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Більше не доступний
Леза з нержавіючої сталі
13 налаштувань довжини
75 хв. використання/8 год. заряджання
Футляр, ножиці та гребінець для бороди
У нашій машинці для підстригання волосся Philips із новим, інноваційним гребінцем передбачено механізм запобігання застряганню волосся у машинці. Тому ви можете продовжувати підстригати волосся від початку до кінця без перерви.
Машинка для підстригання волосся Philips Hairclipper 7000 має вдосконалену технологію DualCut для максимальної точності. Вона має подвійні леза і залишається такою ж гострою, які і першого дня.
Сталеві леза, які самі заточуються, можуть мати надзвичайно довгий термін експлуатації. Вони стрижуть із такою ж точністю, як і першого дня, навіть через 5 років.
4.7
з 5
67
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
TanyaSTM
27/04/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Виріб гарний.
Якісно, багатофункціонально, зручно, сучасно, модно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Філіпс
05/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Гарний продукт.
Машинка чудова та легка. Відсутність кабелю розкриває нові можливості для створення образу. Вібрація не заважає робити плавні рухи та чіткий різ. Швидко очищується та використання однієї мультінасадки набагато покращує роботу. Але, нажаль, може пропускати волосся не зрізавши їх, навіть якщо декілька разів проходити по одній зоні.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Саня2000
26/10/2021
Україна
Качественный товар.
Использую 3 года. Работает отлично. Заряда хватает на долго. В комплекте практичный кейс где все храниться. Рекомендую
Плюси
Качество. Надёжность. Цена.
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Цей відгук про Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році
Швидше підстригання без забивання – перевірено на підстриженому волоссі довжиною до 19 мм порівняно з попереднім гребінцем
Підстригає вдвічі швидше порівняно з попередньою моделлю Philips