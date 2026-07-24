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  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання
  • Надійне та точне підстригання

Новинка

Hair ClipperСерія 3000

HC3721/15

4.5

| (716) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

Надійне та точне підстригання

Створюйте точні стрижки для себе або своїх близьких із машинкою для стрижки волосся Philips Hair Clipper серії 3000, оснащену самозаточуваними лезами, що надовго зберігають гостроту. Забезпечує потужну та стабільну роботу від мережі.

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Зручна у використанні для точного підстригання волосся

Надійне та точне підстригання

  • 6 налаштувань довжини (від 3 мм до 15 мм) з кроком 3 мм, 0.5 мм без насадки-гребінця

  • Робота від електромережі

  • Технологія Trim and Flow для плавного підстригання.

  • Технологія DualCut з подвійною системою лез.

  • Самозаточувані леза. Не потребують змащування.

Створюйте свій стиль завдяки 6 налаштуванням довжини

Створюйте свій стиль завдяки 6 налаштуванням довжини

6 налаштувань довжини з кроком 3 мм забезпечують впевнений контроль над довжиною стрижки. Регульована насадка-гребінець дозволяє встановлювати довжину від 3 до 15 мм, а без насадки можна отримати коротке підстригання довжиною 0,5 мм. Надійне та зручне підстригання без зайвих зусиль.

Максимальна точність і тривала гострота лез

Максимальна точність і тривала гострота лез

Самозаточувані леза шириною 41 мм надовго зберігають гостроту, легко зрізають волосся та щоразу забезпечують точне й рівномірне підстригання.

Гребінець Trim-and-Flow для безперервної стрижки

Гребінець Trim-and-Flow для безперервної стрижки

Легке підстригання від початку до кінця. Гребінець Trim‑and‑Flow розроблено для безперервного проходження волосся, що запобігає його накопиченню та забезпечує легке ковзання машинки. Це допомагає зберігати стабільний контроль і досягати бажаного результату без перерв.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

716

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

24/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Машинка добре справляється зі своїм основним завданням — стриже рівно, леза гострі та не деруть волосся. Проте під час використання були певні незручності через особливості живлення: дріт живлення декілька разів випадав з гнізда машинки безпосередньо під час стрижки, через що процес доводилось переривати.

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3510/15 серії 3000

Date of Use 2026-07-11

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3510/15 серії 3000

Date of Use 2026-07-11

18/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Супер

Все добре працює!!! Ножі заокругленні не чіпляють не ріжуть шкіру як на голові так і на бороді , все все супер

Плюси

+

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

Date of Use 2026-06-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

Date of Use 2026-06-23

24/02/2026

Україна

Україна

пропозиція виробнику

З машинкою все добре...Є велике питання до шкали яка показує висоту зрізання...Через рік-два фарба стирається і цифр не видно...Чому б не зробити цифри випуклими щоб їх було добре видно....

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

Date of Use 2024-02-24

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000

Date of Use 2024-02-24

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