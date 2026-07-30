КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.

Додаткові -10% за реєстрацію

Машинка для стрижки волосся Philipsсерії 5000

HC5610/15

4.8
| (803) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
Машинка для підстригання волосся 5000 від Philips забезпечує швидку, рівну й точну стрижку. Пристрій має 28 налаштувань довжини, технологію Trim-and-Flow і систему подвійних лез, що дозволяє швидко досягти точного й рівномірного результату.
Переглянути всі переваги

+ Додатковий сервіс

Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Додаткова точність для універсальної стрижки.

Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.

  • 28 налаштувань довжини (0.5мм - 28мм)

  • 75 хв роботи від акумулятора. Можливість роботи від мережі

  • Технологія Trim and Flow PRO для плавного підстригання без заплутування. Технологія DualCut з подвійною системою лез

  • Леза, що самі заточуються. Не потребують змащування. Можна мити під проточною водою

  • Два гребені для волосся. Додаткова насадка для щетини (2 мм)

Оптимізована конструкція DuraPower подовжує термін служби батареї

Оптимізована конструкція DuraPower подовжує термін служби батареї

Пристрій, якому ви завжди можете довірити свій чудовий вигляд. Технологія DuraPower захищає двигун і батарею від перевантаження, ефективно подовжуючи термін служби машинки для підстригання волосся.

28 налаштувань довжини з точним регулятором

28 налаштувань довжини з точним регулятором

Машинка для підстригання Philips ідеально підходить для стрижки волосся до будь-якої довжини і має 2 регульовані гребінці й додатковий 2-мм гребінець для бороди. Досягайте точних результатів підстригання від 3 мм до 28 мм із кроком 1 мм. Використовуйте 2-мм гребінець для щетини для короткої стрижки або моделювання бороди, або зніміть гребінець для ультракороткого підстригання до 0,5 мм.

Такі ж гострі, як першого дня, без змащування

Такі ж гострі, як першого дня, без змащування

Сталеві леза, які самі заточуються, можуть мати надзвичайно довгий термін експлуатації. Вони стрижуть із такою ж точністю, як і першого дня, навіть через 5 років.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.8

з 5

803

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

30/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Машинка зручна в руці, на повному заряді акумулятора постригся три раза. Тихо працює. Не скубе волосся. Дуже задоволений !

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5612/15 серії 5000

Date of Use 2026-06-02

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5612/15 серії 5000

Date of Use 2026-06-02

22/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб має чудові функції і виконує своє призначенн

Дякую.Швидко прийнято замовлення.Пристрий працює всі пломби наклейки свідчать про те, що новий і небув у користуванні.Дякую за гарний сервіс.

Плюси

Зручний

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5612/15 серії 5000

Date of Use 2026-06-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5612/15 серії 5000

Date of Use 2026-06-10

24/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Зручна машинка,окрім насадки- можна ще виставляти довжину,регулятором на самій машинці

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5610/15 серії 5000

Date of Use 2026-03-12

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5610/15 серії 5000

Date of Use 2026-03-12

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році 

      1. Гарантія покриває до 5 років обслуговування, включаючи 2-річну стандартну глобальну гарантію, а також додаткові 3 роки після реєстрації пристрою протягом 90 днів після покупки.

      2. Застосовується виключно до моделей серій 5000, 7000 та 9000. Доступно на світовому ринку, за винятком США, Канади та Китаю.