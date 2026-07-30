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28 налаштувань довжини (0.5мм - 28мм)
75 хв роботи від акумулятора. Можливість роботи від мережі
Технологія Trim and Flow PRO для плавного підстригання без заплутування. Технологія DualCut з подвійною системою лез
Леза, що самі заточуються. Не потребують змащування. Можна мити під проточною водою
Два гребені для волосся. Додаткова насадка для щетини (2 мм)
Пристрій, якому ви завжди можете довірити свій чудовий вигляд. Технологія DuraPower захищає двигун і батарею від перевантаження, ефективно подовжуючи термін служби машинки для підстригання волосся.
Машинка для підстригання Philips ідеально підходить для стрижки волосся до будь-якої довжини і має 2 регульовані гребінці й додатковий 2-мм гребінець для бороди. Досягайте точних результатів підстригання від 3 мм до 28 мм із кроком 1 мм. Використовуйте 2-мм гребінець для щетини для короткої стрижки або моделювання бороди, або зніміть гребінець для ультракороткого підстригання до 0,5 мм.
Сталеві леза, які самі заточуються, можуть мати надзвичайно довгий термін експлуатації. Вони стрижуть із такою ж точністю, як і першого дня, навіть через 5 років.
4.8
з 5
802
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Andrus777
30/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Машинка зручна в руці, на повному заряді акумулятора постригся три раза. Тихо працює. Не скубе волосся. Дуже задоволений !
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5612/15 серії 5000
Date of Use 2026-06-02
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5612/15 серії 5000
Date of Use 2026-06-02
Тетяна ....
22/06/2026
Україна
Перевірений покупець
Виріб має чудові функції і виконує своє призначенн
Дякую.Швидко прийнято замовлення.Пристрий працює всі пломби наклейки свідчать про те, що новий і небув у користуванні.Дякую за гарний сервіс.
Плюси
Зручний
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5612/15 серії 5000
Date of Use 2026-06-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5612/15 серії 5000
Date of Use 2026-06-10
Brodnik
24/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Зручна машинка,окрім насадки- можна ще виставляти довжину,регулятором на самій машинці
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5610/15 серії 5000
Date of Use 2026-03-12
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5610/15 серії 5000
Date of Use 2026-03-12
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році
Гарантія покриває до 5 років обслуговування, включаючи 2-річну стандартну глобальну гарантію, а також додаткові 3 роки після реєстрації пристрою протягом 90 днів після покупки.
Застосовується виключно до моделей серій 5000, 7000 та 9000. Доступно на світовому ринку, за винятком США, Канади та Китаю.