Швидка рівномірна стрижка
Отримуйте рівномірну стрижку завдяки технології DualCut та Trim-n-Flow Pro. Новий дизайн гребінця запобігає застряганню в ньому волосся будь-якої довжини, тому Ви можете швидше створити нову зачіску. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидка рівномірна стрижка
Отримуйте рівномірну стрижку завдяки технології DualCut та Trim-n-Flow Pro. Новий дизайн гребінця запобігає застряганню в ньому волосся будь-якої довжини, тому Ви можете швидше створити нову зачіску. Переглянути усі переваги
Швидка рівномірна стрижка
Отримуйте рівномірну стрижку завдяки технології DualCut та Trim-n-Flow Pro. Новий дизайн гребінця запобігає застряганню в ньому волосся будь-якої довжини, тому Ви можете швидше створити нову зачіску. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидка рівномірна стрижка
Отримуйте рівномірну стрижку завдяки технології DualCut та Trim-n-Flow Pro. Новий дизайн гребінця запобігає застряганню в ньому волосся будь-якої довжини, тому Ви можете швидше створити нову зачіску. Переглянути усі переваги
Інноваційний дизайн гребінця забезпечує спадання зрізаного волосся з лез під час використання і не дає гребінцю застрягати навіть у довгому волоссі для безперешкодного створення образу.
Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut: інноваційний двосторонній ріжучий елемент вдвічі швидше підстригає волосся порівняно зі звичайними односторонніми лезами.
Повертайте коліщатко регулювання, щоб вибрати і зафіксувати потрібну довжину. 2 регульовані гребінці зрізають волосся від 3 мм до 28 мм із кроком 1 мм. Використовуйте 2-мм гребінець для щетини, щоб створити коротку стрижку чи моделювати бороду. Знімайте гребінець, щоб підстригти волосся коротко до 0,5 мм.
Потужна батарея машинки для підстригання забезпечує 75 хв. роботи в автономному режимі після 8 год. заряджання, що гарантує максимальну потужність та свободу.
Машинка для підстригання волосся водонепроникна, тож її можна легко і без проблем мити під краном. Щоб машинка працювала як нова, ретельно споліскуйте її лише водою.
Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, мають неймовірно довгий термін експлуатації. Навіть через 5 років вони підстригають так, як робили це першого дня.
Машинку для підстригання Hair Clipper Series 5000 створено для комфортного, зручного та легкого використання. Завдяки спеціальній текстурі та ручці машинку для підстригання можна легко переміщати і підстригати навколо голови.
Економте час і не завдавайте собі клопоту завдяки лезам, які самі заточуються, мають тривалий термін експлуатації і залишаються такими ж гострими, як нові, навіть через 5 років. Машинку для підстригання волосся можна швидко та легко повністю помити** під краном.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.
Використовуйте 2-мм гребінець для щетини, щоб створити коротку стрижку та/або підстригти бороду.
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