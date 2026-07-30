КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
  • Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.

Додаткові -10% за реєстрацію

Машинка для стрижки волосся Philipsсерії 5000

HC5612/15

4.8
| (802) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.
Машинка для підстригання волосся 5000 від Philips забезпечує швидку, рівну й точну стрижку. Пристрій має 28 налаштувань довжини, технологію Trim-and-Flow і систему подвійних лез, що дозволяє швидко досягти точного й рівномірного результату.
Переглянути всі переваги

+ Додатковий сервіс

Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Додаткова точність для універсальної стрижки.

Швидке, рівномірне й точне підстригання волосся.

  • 28 налаштувань довжини (0.5мм - 28мм)

  • 75 хв роботи від акумулятора. Можливість роботи від мережі

  • Технологія Trim and Flow PRO для плавного підстригання без заплутування. Технологія DualCut з подвійною системою лез

  • Леза, що самі заточуються. Не потребують змащування. Можна мити під проточною водою

  • Два гребені для волосся. Додаткова насадка для щетини (2 мм)

Оптимізована конструкція DuraPower подовжує термін служби батареї

Оптимізована конструкція DuraPower подовжує термін служби батареї

Пристрій, якому ви завжди можете довірити свій чудовий вигляд. Технологія DuraPower захищає двигун і батарею від перевантаження, ефективно подовжуючи термін служби машинки для підстригання волосся.

28 налаштувань довжини з точним регулятором

28 налаштувань довжини з точним регулятором

Машинка для підстригання Philips ідеально підходить для стрижки волосся до будь-якої довжини і має 2 регульовані гребінці й додатковий 2-мм гребінець для бороди. Досягайте точних результатів підстригання від 3 мм до 28 мм із кроком 1 мм. Використовуйте 2-мм гребінець для щетини для короткої стрижки або моделювання бороди, або зніміть гребінець для ультракороткого підстригання до 0,5 мм.

Такі ж гострі, як першого дня, без змащування

Такі ж гострі, як першого дня, без змащування

Сталеві леза, які самі заточуються, можуть мати надзвичайно довгий термін експлуатації. Вони стрижуть із такою ж точністю, як і першого дня, навіть через 5 років.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.8

з 5

802

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

30/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Машинка зручна в руці, на повному заряді акумулятора постригся три раза. Тихо працює. Не скубе волосся. Дуже задоволений !

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5612/15 серії 5000

Date of Use 2026-06-02

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5612/15 серії 5000

Date of Use 2026-06-02

22/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб має чудові функції і виконує своє призначенн

Дякую.Швидко прийнято замовлення.Пристрий працює всі пломби наклейки свідчать про те, що новий і небув у користуванні.Дякую за гарний сервіс.

Плюси

Зручний

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5612/15 серії 5000

Date of Use 2026-06-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5612/15 серії 5000

Date of Use 2026-06-10

24/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Зручна машинка,окрім насадки- можна ще виставляти довжину,регулятором на самій машинці

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5610/15 серії 5000

Date of Use 2026-03-12

Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC5610/15 серії 5000

Date of Use 2026-03-12

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році 

      1. Гарантія покриває до 5 років обслуговування, включаючи 2-річну стандартну глобальну гарантію, а також додаткові 3 роки після реєстрації пристрою протягом 90 днів після покупки.

      2. Застосовується виключно до моделей серій 5000, 7000 та 9000. Доступно на світовому ринку, за винятком США, Канади та Китаю.