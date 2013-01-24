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Hairclipper series 5000

Машинка для підстригання волосся, яку можна мити

HC5650/15
Загальна оцінка / 5
  • Швидка рівномірна стрижка Швидка рівномірна стрижка Швидка рівномірна стрижка
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    Hairclipper series 5000 Машинка для підстригання волосся, яку можна мити

    HC5650/15
    Загальна оцінка / 5

    Швидка рівномірна стрижка

    Отримуйте рівномірну стрижку завдяки технології DualCut та Trim-n-Flow Pro. Новий дизайн гребінця запобігає застряганню в ньому волосся будь-якої довжини, тому Ви можете швидше створити нову зачіску. Переглянути усі переваги

    Hairclipper series 5000 Машинка для підстригання волосся, яку можна мити

    Швидка рівномірна стрижка

    Отримуйте рівномірну стрижку завдяки технології DualCut та Trim-n-Flow Pro. Новий дизайн гребінця запобігає застряганню в ньому волосся будь-якої довжини, тому Ви можете швидше створити нову зачіску. Переглянути усі переваги

    Швидка рівномірна стрижка

    Отримуйте рівномірну стрижку завдяки технології DualCut та Trim-n-Flow Pro. Новий дизайн гребінця запобігає застряганню в ньому волосся будь-якої довжини, тому Ви можете швидше створити нову зачіску. Переглянути усі переваги

    Hairclipper series 5000 Машинка для підстригання волосся, яку можна мити

    Швидка рівномірна стрижка

    Отримуйте рівномірну стрижку завдяки технології DualCut та Trim-n-Flow Pro. Новий дизайн гребінця запобігає застряганню в ньому волосся будь-якої довжини, тому Ви можете швидше створити нову зачіску. Переглянути усі переваги

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      Швидка рівномірна стрижка

      Зрізане волосся спадає додолу для вдвічі швидшого* підстригання

      • Технологія Trim-n-Flow PRO
      • 28 налаштувань довжини (0,5–28 мм)
      • 90 хв. використання./1 год. заряджання
      • Можна мити
      Зрізане волосся спадає додолу для вдвічі швидшого* підстригання

      Зрізане волосся спадає додолу для вдвічі швидшого* підстригання

      Інноваційний дизайн гребінця забезпечує спадання зрізаного волосся з лез під час використання і не дає гребінцю застрягати навіть у довгому волоссі для безперешкодного створення образу.

      Удвічі гостріші леза для вдвічі швидшої стрижки

      Удвічі гостріші леза для вдвічі швидшої стрижки

      Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut: інноваційний двосторонній ріжучий елемент вдвічі швидше підстригає волосся порівняно зі звичайними односторонніми лезами.

      Вибір 28 налаштувань довжини за допомогою коліщатка регулювання: 0,5–28 мм

      Вибір 28 налаштувань довжини за допомогою коліщатка регулювання: 0,5–28 мм

      Повертайте коліщатко регулювання, щоб вибрати і зафіксувати потрібну довжину. 2 регульовані гребінці зрізають волосся від 3 мм до 28 мм із кроком 1 мм. Використовуйте 2-мм гребінець для щетини, щоб створити коротку стрижку чи моделювати бороду. Знімайте гребінець, щоб підстригти волосся коротко до 0,5 мм.

      До 90 хвилин роботи в автономному режимі

      До 90 хвилин роботи в автономному режимі

      Потужна батарея машинки для підстригання забезпечує 90 хв. роботи в автономному режимі після 1 год. заряджання, що гарантує максимальну потужність та свободу.

      Можна повністю мити** для легкого та швидкого чищення

      Можна повністю мити** для легкого та швидкого чищення

      Машинка для підстригання волосся водонепроникна, тож її можна легко і без проблем мити під краном. Щоб машинка працювала як нова, ретельно споліскуйте її лише водою.

      Турборежим забезпечує кращу потужність під час зрізання товстішого волосся

      Турборежим забезпечує кращу потужність під час зрізання товстішого волосся

      Натиснувши кнопку турборежиму, можна збільшити швидкість двигуна для ефективного підстригання навіть товстішого волосся.

      Ергономічна ручка для більшого комфорту та контролю

      Ергономічна ручка для більшого комфорту та контролю

      Машинку для підстригання Hair Clipper Series 5000 створено для комфортного, зручного та легкого використання. Завдяки спеціальній текстурі та ручці машинку для підстригання можна легко переміщати і підстригати навколо голови.

      Жодного обслуговування – економія часу і зусиль

      Жодного обслуговування – економія часу і зусиль

      Економте час і не завдавайте собі клопоту завдяки лезам, які самі заточуються, мають тривалий термін експлуатації і залишаються такими ж гострими, як нові, навіть через 5 років. Машинку для підстригання волосся можна швидко та легко повністю помити** під краном.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.

      2-мм знімний гребінець для щетини

      2-мм знімний гребінець для щетини

      Використовуйте 2-мм гребінець для щетини, щоб створити коротку стрижку та/або підстригти бороду.

      Міцний футляр для зберігання машинки для підстригання та аксесуарів

      Міцний футляр для зберігання машинки для підстригання та аксесуарів

      Зберігайте машинку для підстригання, гребінці та аксесуари в міцному футлярі.

      Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються

      Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються

      Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, мають неймовірно довгий термін експлуатації. Навіть через 5 років вони підстригають так, як робили це першого дня.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ширина ріжучого блока
        41  мм
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Точність (розмір кроку)
        по 1  мм
        Кількість налаштувань довжини
        28
        Діапазон налаштувань довжини
        Від 0,5 до 28  мм

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Простота у користуванні

        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування
        Чищення
        Можна повністю мити**
        Функціонування
        Бездротова робота і робота від електромережі

      • Аксесуари

        Догляд
        Щітка для очищення
        Гребінець
        • 1 гребінець для бороди
        • 2 гребінці для волосся (довгий і короткий)
        Зберігання
        Дорожній футляр

      • Система живлення

        Тип батареї
        Літій-іонна

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