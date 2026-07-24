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Новинка
Універсальне рішення для стрижки всієї родини
Створюйте точні стрижки для себе або своїх близьких із машинкою для стрижки волосся Philips Hair Clipper серії 5000. Леза, що надовго зберігають гостроту, забезпечують точне і рівномірне підстригання, а потужна бездротова робота забезпечує комфорт та впевненість під час кожного використання.
+ Додатковий сервіс
10 налаштувань довжини (від 3 мм до 24 мм) з кроком 3 мм, 0.5 мм без насадки-гребінця
Бездротова робота до 75 хвилин
Регульована насадка-гребінець (від 3 до 24 мм) та точна насадка-гребінець 2 мм
Датчик PowerAdapt1 для адаптації потужності, Турборежим для густого волосся
Самозаточувані леза. Не потребують змащування.
10 налаштувань довжини з кроком 3 мм забезпечують впевнений контроль над довжиною стрижки. Регульована насадка-гребінець дозволяє встановлювати довжину від 3 до 24 мм, а без насадки можна отримати коротке підстригання довжиною 0,5 мм. Надійне та зручне підстригання без зайвих зусиль.
Самозаточувані леза шириною 41 мм надовго зберігають гостроту, легко зрізають волосся та щоразу забезпечують точне й рівномірне підстригання.
Легке підстригання від початку до кінця. Гребінець Trim‑and‑Flow розроблено для безперервного проходження волосся, що запобігає його накопиченню та забезпечує легке ковзання машинки. Це допомагає зберігати стабільний контроль і досягати бажаного результату без перерв.
4.5
з 5
716
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Veronica_)
24/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Машинка добре справляється зі своїм основним завданням — стриже рівно, леза гострі та не деруть волосся. Проте під час використання були певні незручності через особливості живлення: дріт живлення декілька разів випадав з гнізда машинки безпосередньо під час стрижки, через що процес доводилось переривати.
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3510/15 серії 3000
Date of Use 2026-07-11
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3510/15 серії 3000
Date of Use 2026-07-11
Tor1983
18/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Супер
Все добре працює!!! Ножі заокругленні не чіпляють не ріжуть шкіру як на голові так і на бороді , все все супер
Плюси
+
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000
Date of Use 2026-06-23
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000
Date of Use 2026-06-23
естонець
24/02/2026
Україна
пропозиція виробнику
З машинкою все добре...Є велике питання до шкали яка показує висоту зрізання...Через рік-два фарба стирається і цифр не видно...Чому б не зробити цифри випуклими щоб їх було добре видно....
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000
Date of Use 2024-02-24
Цей відгук про Машинка для стрижки волосся Philips HC3505/15 серії 3000
Date of Use 2024-02-24
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році
Включає 2 роки гарантії та до 3 років додаткового сервісного обслуговування відповідно до умов програми. Додатковий сервіс доступний за умови реєстрації продукту на Philips.com протягом 90 днів з дати покупки