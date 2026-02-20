КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Hair Clipper Серія 5000

Новинка

Підтримка

Hair ClipperСерія 5000

HC5722/15

Hair Clipper Серія 5000

Новинка

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Отримати

Зареєструйте свій продукт протягом 90 днів після покупки й отримайте додатковий сервіс.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Декларація про відповідність Великобританії - English (US)

  • PDF файл, 180 kB
  • 24 August 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 7.6 MB
  • 26 May 2026

Відповіді на часті запитання

Гарантія та обслуговування

Перевірте умови гарантійного обслуговування

Знайти сервісний центр

Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.

Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти