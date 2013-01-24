Жодного обслуговування – економія часу і зусиль

Економте час і не завдавайте собі клопоту завдяки лезам, які самі заточуються, мають тривалий термін експлуатації і залишаються такими ж гострими, як нові, навіть через 5 років. Машинку для підстригання волосся можна швидко та легко повністю помити** під краном.