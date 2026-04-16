КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю
  • Точність та універсальність у створенні стилю

Новинка

Hair ClipperСерія 7000

HC7722/15

4.5

| (282) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

Точність та універсальність у створенні стилю

Створюйте універсальні та точні стрижки з машинкою для стрижки Philips серії 7000, завдяки 28 налаштуванням довжини та самозаточуваним лезам, що зберігають гостроту під час кожного використання. Досягайте чіткого й рівномірного результату в домашніх умовах.

Переглянути всі переваги

Додаткові -10% за реєстрацію

+ Додатковий сервіс

Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Відчуйте потужну роботу для впевненого підстригання

Точність та універсальність у створенні стилю

  • 28 налаштувань довжини (від 0.5 мм до 28 мм) з кроком 1 мм.

  • Бездротова робота до 120 хвилин.

  • Дві регульовані насадки-гребенці з діапазоном довжини від 3 до 28 мм та точний гребінець 2 мм.

  • Датчик PowerAdapt для адаптації потужності, турборежим для густого волосся

  • Самозагострювальні леза. Не потребують змащування.

Створюйте свій стиль завдяки 28 налаштуванням довжини

Створюйте свій стиль завдяки 28 налаштуванням довжини

28 точних налаштувань довжини з точним кроком 1 мм забезпечують точний контроль над довжиною стрижки. Дві регульовані насадки-гребенці з діапазоном довжини від 3 до 28 мм і точна насадка-гребінець 2мм забезпечують повний контроль для створення будь-якого стилю, а без гребінця можна підстригати до 0,5мм. легко створюйте індивідуальний стиль із точним та контрольованим підстриганням.

Довготривала точність і ефективність

Довготривала точність і ефективність

Самозаточувані леза шириною 41 мм надовго зберігають гостроту, легко зрізають волосся та щоразу забезпечують точне й рівномірне підстригання.

Гребінець Trim-and-Flow для безперервної стрижки

Гребінець Trim-and-Flow для безперервної стрижки

Легке підстригання від початку до кінця. Гребінець Trim‑and‑Flow розроблено для безперервного проходження волосся, що запобігає його накопиченню та забезпечує легке ковзання машинки. Це допомагає зберігати стабільний контроль і досягати бажаного результату без перерв.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.5

з 5

282

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

16/04/2026

Polska

Polska

Перевірений покупець

Funkcje doskonale

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2025-03-16

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2025-03-16

19/09/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Golarka do włosów Philips seria 9000 HC9450

Super profesjonalny, stojący na najwyższym poziomie wyrób konsumencki do strzyżenia włosów firmy Philips

Плюси

Produkt wykonany profesjonalnie. Rewelacyjna głowica i intuicyjne ustawienie wysokości strzyżenia włosów enia wysokości strzyżenia.

Мінуси

Nie stwierdziłem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Date of Use 2024-03-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Date of Use 2024-03-19

20/09/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Maszynka do włosów

Wygoda w urzytkowaniu, prosta obsługa. Spełnia oczekiwania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2023-08-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2023-08-20

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році 

  1. Включає 2 роки гарантії та до 3 років додаткового сервісного обслуговування відповідно до умов програми. Додатковий сервіс доступний за умови реєстрації продукту на Philips.com протягом 90 днів з дати покупки