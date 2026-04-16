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60 налаштувань довжини: від 0,5 до 42 мм
Металеві леза, що самі заточуються
Моторизовані гребінці для легкої зміни довжини
Turbo режим для збільшення швидкості стрижки
120 хвилин бездротової роботи після 1 години заряджання
За допомогою кнопок керування виберіть потрібну довжину з 60 доступних варіантів та надягніть відповідну насадку-гребінець, в діапазоні якої є обрана довжина. Рівномірно з кроком 0.2 мм підстригайте волосся з насадкою-гребінецем від 1 мм до 7 мм, а з кроком 1 мм - з насадками від 7 до 42 мм. Використовуйте машинку без насадки-гребінця для короткої стрижки 0,5 мм.
Металеві леза, що самі загострюються, забезпечують довговічну гостроту без необхідності обслуговування
Ідеальна стрижка — щоразу. Наша розумна машинка для стрижки волосся має функцію пам’яті, яка запам’ятовує 3 налаштування довжини, заощаджуючи час і зусилля.
4.5
з 5
279
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
Volodymyr Kapush
16/04/2026
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Funkcje doskonale
Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów
Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów
Z-Z77
19/09/2024
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Golarka do włosów Philips seria 9000 HC9450
Super profesjonalny, stojący na najwyższym poziomie wyrób konsumencki do strzyżenia włosów firmy Philips
Плюси
Produkt wykonany profesjonalnie. Rewelacyjna głowica i intuicyjne ustawienie wysokości strzyżenia włosów enia wysokości strzyżenia.
Мінуси
Nie stwierdziłem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
P.K.
20/09/2023
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Maszynka do włosów
Wygoda w urzytkowaniu, prosta obsługa. Spełnia oczekiwania
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році
¹ За умови реєстрації продукту на MyPhilips на сайті Philips.ua протягом 90 днів з дня покупки. Детальні умови на Philips.ua