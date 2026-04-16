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  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
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  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка
  • Максимальна потужність, ідеальна стрижка

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Машинка для підстригання волоссясерії 9000

HC9420/15

4.5
| (279) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб
Максимальна потужність, ідеальна стрижка
Машинка для підстригання волосся Philips серії 9000 забезпечує ідеальну, індивідуальну стрижку. Завдяки 400 налаштуванням довжини й титановим лезам ви отримаєте максимальну точність і потужність. Досягайте ідеального результату, підібраного відповідно до густоти вашого волосся.
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+ Додатковий сервіс

Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Точність і контроль над стрижкою одним натисканням

Максимальна потужність, ідеальна стрижка

  • 60 налаштувань довжини: від 0,5 до 42 мм

  • Металеві леза, що самі заточуються

  • Моторизовані гребінці для легкої зміни довжини

  • Turbo режим для збільшення швидкості стрижки

  • 120 хвилин бездротової роботи після 1 години заряджання

60 фіксованих налаштувань довжини

60 фіксованих налаштувань довжини

За допомогою кнопок керування виберіть потрібну довжину з 60 доступних варіантів та надягніть відповідну насадку-гребінець, в діапазоні якої є обрана довжина. Рівномірно з кроком 0.2 мм підстригайте волосся з насадкою-гребінецем від 1 мм до 7 мм, а з кроком 1 мм - з насадками від 7 до 42 мм. Використовуйте машинку без насадки-гребінця для короткої стрижки 0,5 мм.

Самозагострювані металеві леза

Самозагострювані металеві леза

Металеві леза, що самі загострюються, забезпечують довговічну гостроту без необхідності обслуговування

Запам’ятовує останнє налаштування довжини

Запам’ятовує останнє налаштування довжини

Ідеальна стрижка — щоразу. Наша розумна машинка для стрижки волосся має функцію пам’яті, яка запам’ятовує 3 налаштування довжини, заощаджуючи час і зусилля.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

279

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

16/04/2026

Polska

Polska

Перевірений покупець

Funkcje doskonale

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów

19/09/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Golarka do włosów Philips seria 9000 HC9450

Super profesjonalny, stojący na najwyższym poziomie wyrób konsumencki do strzyżenia włosów firmy Philips

Плюси

Produkt wykonany profesjonalnie. Rewelacyjna głowica i intuicyjne ustawienie wysokości strzyżenia włosów enia wysokości strzyżenia.

Мінуси

Nie stwierdziłem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

20/09/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Maszynka do włosów

Wygoda w urzytkowaniu, prosta obsługa. Spełnia oczekiwania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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      1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році 

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