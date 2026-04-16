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  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю
  • Максимальна свобода у створенні стилю

Новинка

Hair ClipperСерія 9000

HC9722/15

4.5

| (282) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

Максимальна свобода у створенні стилю

Створюйте точні стрижки з машинкою для стрижки Philips серії 9000, завдяки 28 налаштуванням довжини та самозаточуваним титановим лезам. Створюйте плавні переходи за допомогою спеціальних насадок і насолоджуйтесь професійним рівнем контролю вдома з універсальним набором аксесуарів Philips Barber.

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Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

Точне підстригання, плавні переходи без зусиль та рівномірний результат

Максимальна свобода у створенні стилю

  • 28 налаштувань довжини (від 2 мм до 28 мм) з кроком 1 мм, 0.5 мм без насадки-гребінця

  • Бездротова робота до 180 хвилин.

  • Три регульовані насадки-гребенці з діапазоном довжини від 2 до 28 мм, 4 аксесуара для зручного створення стилю.

  • Датчик PowerAdapt1 для адаптації потужності, турборежим для густого волосся.

  • Титанові самозагострювальні леза. Не потребують змащування.

Створюйте свій стиль завдяки 28 налаштуванням довжини

Створюйте свій стиль завдяки 28 налаштуванням довжини

28 налаштувань довжини з точним кроком 1 мм забезпечують точний контроль над довжиною стрижки. Дві регульовані насадки-гребенці з діапазоном довжини від 3 до 28 мм і точна насадка-гребінець 2мм забезпечують повний контроль для створення будь-якого стилю, а без гребінця можна підстригати до 0,5мм. Легко створюйте індивідуальний стиль із точним та контрольованим підстриганням.

Довготривала точність і ефективність

Довготривала точність і ефективність

Самозаточувані титанові леза зберігають гостроту під час кожного використання, забезпечуючи стабільний і надійний результат. Машинка для стрижки забезпечує точне й легке підстригання, допомагаючи підтримувати бажаний стиль без компромісів.

Комплект із 4 основних аксесуарів для зручного створення стилю

Комплект із 4 основних аксесуарів для зручного створення стилю

Набір із 4 аксесуарів для барбера містить усе необхідне для впевненої стрижки вдома: ножиці, гребінець, перукарську накидку та затискачі для волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

282

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

16/04/2026

Polska

Polska

Перевірений покупець

Funkcje doskonale

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2025-03-16

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2025-03-16

19/09/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Golarka do włosów Philips seria 9000 HC9450

Super profesjonalny, stojący na najwyższym poziomie wyrób konsumencki do strzyżenia włosów firmy Philips

Плюси

Produkt wykonany profesjonalnie. Rewelacyjna głowica i intuicyjne ustawienie wysokości strzyżenia włosów enia wysokości strzyżenia.

Мінуси

Nie stwierdziłem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Date of Use 2024-03-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia

Date of Use 2024-03-19

20/09/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Maszynka do włosów

Wygoda w urzytkowaniu, prosta obsługa. Spełnia oczekiwania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2023-08-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Date of Use 2023-08-20

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Примітки

  1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році 

  1. 1 Порівняно з професійною перукарською стрижкою.

  2. 2 Включає 2 роки гарантії та до 3 років додаткового сервісного обслуговування відповідно до умов програми. Додатковий сервіс доступний за умови реєстрації продукту на Philips.com протягом 90 днів з дати покупки