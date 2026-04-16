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Новинка
Максимальна свобода у створенні стилю
Створюйте точні стрижки з машинкою для стрижки Philips серії 9000, завдяки 28 налаштуванням довжини та самозаточуваним титановим лезам. Створюйте плавні переходи за допомогою спеціальних насадок і насолоджуйтесь професійним рівнем контролю вдома з універсальним набором аксесуарів Philips Barber.
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28 налаштувань довжини (від 2 мм до 28 мм) з кроком 1 мм, 0.5 мм без насадки-гребінця
Бездротова робота до 180 хвилин.
Три регульовані насадки-гребенці з діапазоном довжини від 2 до 28 мм, 4 аксесуара для зручного створення стилю.
Датчик PowerAdapt1 для адаптації потужності, турборежим для густого волосся.
Титанові самозагострювальні леза. Не потребують змащування.
28 налаштувань довжини з точним кроком 1 мм забезпечують точний контроль над довжиною стрижки. Дві регульовані насадки-гребенці з діапазоном довжини від 3 до 28 мм і точна насадка-гребінець 2мм забезпечують повний контроль для створення будь-якого стилю, а без гребінця можна підстригати до 0,5мм. Легко створюйте індивідуальний стиль із точним та контрольованим підстриганням.
Самозаточувані титанові леза зберігають гостроту під час кожного використання, забезпечуючи стабільний і надійний результат. Машинка для стрижки забезпечує точне й легке підстригання, допомагаючи підтримувати бажаний стиль без компромісів.
Набір із 4 аксесуарів для барбера містить усе необхідне для впевненої стрижки вдома: ножиці, гребінець, перукарську накидку та затискачі для волосся.
4.5
з 5
282
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Volodymyr Kapush
16/04/2026
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Funkcje doskonale
Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów
Date of Use 2025-03-16
Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/20 Maszynka do strzyżenia włosów
Date of Use 2025-03-16
Z-Z77
19/09/2024
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Golarka do włosów Philips seria 9000 HC9450
Super profesjonalny, stojący na najwyższym poziomie wyrób konsumencki do strzyżenia włosów firmy Philips
Плюси
Produkt wykonany profesjonalnie. Rewelacyjna głowica i intuicyjne ustawienie wysokości strzyżenia włosów enia wysokości strzyżenia.
Мінуси
Nie stwierdziłem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
Date of Use 2024-03-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9450/15 Maszynka do strzyżenia włosów z możliwością mycia
Date of Use 2024-03-19
P.K.
20/09/2023
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Maszynka do włosów
Wygoda w urzytkowaniu, prosta obsługa. Spełnia oczekiwania
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Date of Use 2023-08-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 9000 HC9420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Date of Use 2023-08-20
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році
1 Порівняно з професійною перукарською стрижкою.
2 Включає 2 роки гарантії та до 3 років додаткового сервісного обслуговування відповідно до умов програми. Додатковий сервіс доступний за умови реєстрації продукту на Philips.com протягом 90 днів з дати покупки