Тепер стало легше готувати смачні корисні страви
Завдяки інтелектуальній системі приготування скороварка Philips "усе в одному" дозволяє готувати смачні й поживні страви легше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тепер стало легше готувати смачні корисні страви
Завдяки інтелектуальній системі приготування скороварка Philips "усе в одному" дозволяє готувати смачні й поживні страви легше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги
Тепер стало легше готувати смачні корисні страви
Завдяки інтелектуальній системі приготування скороварка Philips "усе в одному" дозволяє готувати смачні й поживні страви легше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тепер стало легше готувати смачні корисні страви
Завдяки інтелектуальній системі приготування скороварка Philips "усе в одному" дозволяє готувати смачні й поживні страви легше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги
Меню відкладеного запуску до 24 годин дозволяє готувати страви, на коли Вам зручно.
Внутрішню каструлю та аксесуари можна мити в посудомийній машині
4 програми мультиварки: йогурт, тушкування, випікання, розігрівання. 4 програми томління: томління за низької температури, томління за високої температури, пасерування/підрум’янення за низької температури, пасерування/підрум’янення за високої температури. 6 програм скороварки: суп, різотто, приготування на парі, м’ясо/птиця, ручний режим
Внутрішня каструля на 5 л для приготування на всю сім’ю. Антипригарне покриття Whitford для приготування без прилипання та тривалої надійності
30 рецептів місцевих страв для легкого кулінарного старту
Аксесуари
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Вага та розміри
Конструкція
Покриття корпусу
Простота у користуванні
Гарантія
Потужність