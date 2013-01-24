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Daily Collection

Скороварка "все в одному"

HD2133/40
Загальна оцінка / 5
  • Тепер стало легше готувати смачні корисні страви Тепер стало легше готувати смачні корисні страви Тепер стало легше готувати смачні корисні страви
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    Daily Collection Скороварка "все в одному"

    HD2133/40
    Загальна оцінка / 5

    Тепер стало легше готувати смачні корисні страви

    Завдяки інтелектуальній системі приготування скороварка Philips "усе в одному" дозволяє готувати смачні й поживні страви легше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Скороварка "все в одному"

    Тепер стало легше готувати смачні корисні страви

    Завдяки інтелектуальній системі приготування скороварка Philips "усе в одному" дозволяє готувати смачні й поживні страви легше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги

    Тепер стало легше готувати смачні корисні страви

    Завдяки інтелектуальній системі приготування скороварка Philips "усе в одному" дозволяє готувати смачні й поживні страви легше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Скороварка "все в одному"

    Тепер стало легше готувати смачні корисні страви

    Завдяки інтелектуальній системі приготування скороварка Philips "усе в одному" дозволяє готувати смачні й поживні страви легше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги

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      Тепер стало легше готувати смачні корисні страви

      8 функцій в 1 каструлі

      • Український інтерфейс користувача
      • Цифрова панель
      • Регулятор низького і високого тиску
      • 5 л
      Автоматичний перехід у режим збереження тепла

      Автоматичний перехід у режим збереження тепла

      Меню відкладеного запуску до 24 годин дозволяє готувати страви, на коли Вам зручно.

      Знімна внутрішня кришка, внутрішню каструлю можна мити в посудомийній машині

      Знімна внутрішня кришка, внутрішню каструлю можна мити в посудомийній машині

      Внутрішню каструлю та аксесуари можна мити в посудомийній машині

      Різні страви: готуйте улюблені страви зі зручністю

      Різні страви: готуйте улюблені страви зі зручністю

      4 програми мультиварки: йогурт, тушкування, випікання, розігрівання. 4 програми томління: томління за низької температури, томління за високої температури, пасерування/підрум’янення за низької температури, пасерування/підрум’янення за високої температури. 6 програм скороварки: суп, різотто, приготування на парі, м’ясо/птиця, ручний режим

      Скороварка: подавайте сімейні страви за лічені хвилин

      Скороварка: подавайте сімейні страви за лічені хвилин

      Внутрішня каструля на 5 л для приготування на всю сім’ю. Антипригарне покриття Whitford для приготування без прилипання та тривалої надійності

      Українське меню з параметрами для приготування місцевих страв

      Українське меню з параметрами для приготування місцевих страв

      30 рецептів місцевих страв для легкого кулінарного старту

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Мірна чашка
        • Внутрішня каструля з антипригарним покриттям
        • Ополоник
        • Лопатка
        • Лоток/кошик для приготування на парі

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у Китаї
        Так

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        Знімний вентиляційний отвір
        Попередньо встановлені програми
        14
        Функція збереження тепла
        12  годин(-и)
        Тип кришки
        Знімна
        Можна мити в посудомийній машині
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Попередньо налаштована функція приготування
        Так
        Регулятор часу
        Так
        Відкладений запуск
        24  годин(-и)
        Макс. температура приготування
        40  °C
        Мін. температура приготування
        150  °C
        Мін. час приготування:
        2  хвилин(-и)
        Макс. час приготування
        720  хвилин(-и)

      • Технічні характеристики

        Ємність чаші
        5  л
        Частота
        50  Гц
        Напруга
        220–240  В
        Потужність
        820–980  Вт
        Колір (кольори)
        Золотистий + металевий
        Тиск
        70 кПа
        Рівень ефективності
        L3

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        343x355x343  мм
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        299x303x355  мм
        Вага з упаковкою
        5,95  кг

      • Конструкція

        Колір панелі керування
        Чорний

      • Покриття корпусу

        Матеріал аксесуарів
        Пластик
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь

      • Простота у користуванні

        Довжина шнура живлення
        1,2  м

      • Гарантія

        2 роки гарантії
        Так

      • Потужність

        Перемикач "увімк./вимк."
        Так

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