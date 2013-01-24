Мультипіч Philips XXL достатньо габаритна та потужна, аби приготувати цілу курку або до 6 порцій смачної хрусткої картоплі фрі за раз. Мультипіч видаляє зайвий жир при запіканні і робить їжу ще кориснішою*, зберігаючи той дивовижний смак, до якого ви звикли.

Наша найбільша та найпотужніша мультипіч

Зменшує кількість жиру і робить ваші страви кориснішими

Смажить, обсмажує та запікає

Цифровий дисплей з 5 режимами, що вмикаються одним дотиком

* У порівнянні з вмістом жиру в курці та свинині, приготованих в інших фритюрницях/печах Philips.