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Кухонне обладнання

для приготування найсмачнішої їжі

Прилади для приготування їжі Philips

Urządzenie Multicooker

Мультиварки

Готуйте здорову їжу лише одним дотиком до пристрою.

The healthy way to fry!  Get the taste you love without the guilt.

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Urządzenie wielofunkcyjne Airfryer

Мультипечі

Насолоджуйтеся смаком своїх улюблених страв зі смачною скоринкою та без олії. 

The healthy way to fry!  Get the taste you love without the guilt.

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Robot kuchenny

Мультиварки-скороварки 

Можна готувати в скороварці та мультиварці за допомогою лише одного пристрою.

The healthy way to fry!  Get the taste you love without the guilt.

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Urządzenie Multicooker

Тостери  

Хрусткі тости на сніданок? Насолоджуйтеся їми щодня.
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Akcesoria do gotowania

Аксесуари до готування

Готуйте різноманітні страви завдяки нашому асортименту аксесуарів.  

The healthy way to fry!  Get the taste you love without the guilt.

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Швидко, легко, смачно!

Мультиварка-скороварка "Все-в-одному"  

 

  • 13 програм + режим "Власна страва", завдяки яким Ви можете готувати улюблені страви та експериментувати з будь-якими рецептами.
  • Функція «Як у печі» для довготривалого приготування страв та неповторного смаку.
  • Меню українською мовою на цифровому дисплеї.
  • Чаша з антипригарним покриттям для легкого миття без зайвих зусиль.
Більше про мультиварку-скороварку

Найздоровіший спосіб смаження з мультипіччю Philips XXL*

 

Мультипіч Philips XXL достатньо габаритна та потужна, аби приготувати цілу курку або до 6 порцій смачної хрусткої картоплі фрі за раз. Мультипіч видаляє зайвий жир при запіканні і робить їжу ще кориснішою*, зберігаючи той дивовижний смак, до якого ви звикли.

  • Наша найбільша та найпотужніша мультипіч
  • Зменшує кількість жиру і робить ваші страви кориснішими
  • Смажить, обсмажує та запікає
  • Цифровий дисплей з 5 режимами, що вмикаються одним дотиком

 

 * У порівнянні з вмістом жиру в курці та свинині, приготованих в інших фритюрницях/печах Philips.

Випробуйте багатофункціональність мультипечі XXL

приготовление на гриле

Гриль

жарка

Смаження 

выпекание

Випічка

запекание

Запікання

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Мультиварки Philips

Різноманітність страв, мінімум зусиль

 

Мультиварки Philips із технологіє VitaPlus допомагають досягти найкращих результатів приготування ваших улюблених страв. Усі програми адаптовані до локальних продуктів. А функція «Мій рецепт» дає можливість створити програму приготування із температурною хвилею, відповідно до уподобань Ваших улюблених рецептів.

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Кухонне обладнання Philips

 

Якісне обладнання – це необхідність на кожній кухні. Значно легше готувати смачну їжу за допомогою таких пристроїв, як кухонні комбайни, міксери та ручні блендери. Більшість з них мають багатоцільове застосування, що дозволяє використовувати їх для різних потреб. Наприклад, В мультиварці ви можете варити супи, тушкувати м'ясо та овочі, випікати шарлотки, варити компоти та, навіть, готувати йогурти та закваски.

 

Мультипіч – це також приклад універсальний та багатофункціональний. Одного вечора в ній можна приготувати хрустку картоплю фрі, а іншого – смачну лазанью. Що б Ви не хотіли приготувати, спекти або засмажити, завжди є кухонний пристрій, який допоможе приготувати потрібну страву.

Обробка їжі

приготування їжі
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Приготування соків та смузі

Чайники і заварники
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