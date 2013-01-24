Якісне обладнання – це необхідність на кожній кухні. Значно легше готувати смачну їжу за допомогою таких пристроїв, як кухонні комбайни, міксери та ручні блендери. Більшість з них мають багатоцільове застосування, що дозволяє використовувати їх для різних потреб. Наприклад, В мультиварці ви можете варити супи, тушкувати м'ясо та овочі, випікати шарлотки, варити компоти та, навіть, готувати йогурти та закваски.
Мультипіч – це також приклад універсальний та багатофункціональний. Одного вечора в ній можна приготувати хрустку картоплю фрі, а іншого – смачну лазанью. Що б Ви не хотіли приготувати, спекти або засмажити, завжди є кухонний пристрій, який допоможе приготувати потрібну страву.