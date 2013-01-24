Універсальне рішення для Ваших куховарських потреб
Із розумною системою приготування їжі можна готувати як у печі, в скороварці та мультиварці – за допомогою лише одного пристрою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Універсальне рішення для Ваших куховарських потреб
Із розумною системою приготування їжі можна готувати як у печі, в скороварці та мультиварці – за допомогою лише одного пристрою. Переглянути усі переваги
Універсальне рішення для Ваших куховарських потреб
Із розумною системою приготування їжі можна готувати як у печі, в скороварці та мультиварці – за допомогою лише одного пристрою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Універсальне рішення для Ваших куховарських потреб
Із розумною системою приготування їжі можна готувати як у печі, в скороварці та мультиварці – за допомогою лише одного пристрою. Переглянути усі переваги
9 систем захисту для приготування без проблем.
Внутрішня каструля з алюмінієвого сплаву міцна та пропонує більш ефективну теплопровідність. Спеціальне золотисте покриття Whitford має захист від подряпин і пригорання.
Простий у програмуванні таймер повідомляє про перебіг процесу приготування
Скороварка з різноманітними кнопками прямого доступу до меню (суп, різотто, рис, приготування на парі, м’ясо/птиця, ручний режим)
Приготування як у печі за високої та низької температури до 12 годин
Знімна внутрішня кришка, яку легко чистити.
У випадку нетипово високого тиску всередині пристрою пара буде вивільнятися автоматично з клапану регулятора тиску для безпечного користування.
Функції автоматичного збереження тепла протягом 12 годин, розігрівання
Легкість керування процесом приготування
Різноманітні меню (йогурт, тушкування, випікання) із рекомендованим часом приготування.
Пасерування/смаження за високої та низької температури до 2 годин
Аксесуари
Технічні характеристики
Конструкція
Покриття корпусу