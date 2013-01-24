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Viva Collection

Мультиварка-скороварка "Все-в-одному"

HD2137/40
Загальна оцінка / 5
  • Універсальне рішення для Ваших куховарських потреб Універсальне рішення для Ваших куховарських потреб Універсальне рішення для Ваших куховарських потреб
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    Viva Collection Мультиварка-скороварка "Все-в-одному"

    HD2137/40
    Загальна оцінка / 5

    Універсальне рішення для Ваших куховарських потреб

    Із розумною системою приготування їжі можна готувати як у печі, в скороварці та мультиварці – за допомогою лише одного пристрою. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Мультиварка-скороварка "Все-в-одному"

    Універсальне рішення для Ваших куховарських потреб

    Із розумною системою приготування їжі можна готувати як у печі, в скороварці та мультиварці – за допомогою лише одного пристрою. Переглянути усі переваги

    Універсальне рішення для Ваших куховарських потреб

    Із розумною системою приготування їжі можна готувати як у печі, в скороварці та мультиварці – за допомогою лише одного пристрою. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Мультиварка-скороварка "Все-в-одному"

    Універсальне рішення для Ваших куховарських потреб

    Із розумною системою приготування їжі можна готувати як у печі, в скороварці та мультиварці – за допомогою лише одного пристрою. Переглянути усі переваги

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      Універсальне рішення для Ваших куховарських потреб

      Повністю персоналізований стиль і час приготування

      • Цифрове керування
      • 6 л
      • 1000 Вт
      9 систем захисту

      9 систем захисту

      9 систем захисту для приготування без проблем.

      Міцна внутрішня каструля з антипригарним покриттям

      Міцна внутрішня каструля з антипригарним покриттям

      Внутрішня каструля з алюмінієвого сплаву міцна та пропонує більш ефективну теплопровідність. Спеціальне золотисте покриття Whitford має захист від подряпин і пригорання.

      Простий у програмуванні таймер повідомляє про перебіг процесу приготування

      Простий у програмуванні таймер повідомляє про перебіг процесу приготування

      Простий у програмуванні таймер повідомляє про перебіг процесу приготування

      Скороварка з різноманітними кнопками прямого доступу до меню

      Скороварка з різноманітними кнопками прямого доступу до меню

      Скороварка з різноманітними кнопками прямого доступу до меню (суп, різотто, рис, приготування на парі, м’ясо/птиця, ручний режим)

      Приготування як у печі за високої та низької температури до 12 годин

      Приготування як у печі за високої та низької температури до 12 годин

      Приготування як у печі за високої та низької температури до 12 годин

      Знімна внутрішня кришка, яку легко чистити

      Знімна внутрішня кришка, яку легко чистити

      Знімна внутрішня кришка, яку легко чистити.

      Автоматичне зменшення тиску для безпечного користування

      У випадку нетипово високого тиску всередині пристрою пара буде вивільнятися автоматично з клапану регулятора тиску для безпечного користування.

      Функції автоматичного збереження тепла протягом 12 годин, розігрівання

      Функції автоматичного збереження тепла протягом 12 годин, розігрівання

      Легкість керування процесом приготування

      Легкість керування процесом приготування

      Різноманітні меню із рекомендованим часом приготування

      Різноманітні меню (йогурт, тушкування, випікання) із рекомендованим часом приготування.

      Пасерування/смаження за високої та низької температури

      Пасерування/смаження за високої та низької температури до 2 годин

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Ополоник 2-в-1
        • Мірна чашка
        • Брошура з рецептами
        • Лоток/кошик для приготування на парі

      • Технічні характеристики

        Ємність чаші
        6  л
        Довжина шнура
        1  м
        Потужність
        1000  Вт

      • Конструкція

        Колір
        Сріблястий
        Колір панелі керування
        Чорний

      • Покриття корпусу

        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь

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