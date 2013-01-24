Швидке приготування без нагляду
Завдяки розумним програмам приготування під тиском електрична скороварка Philips дозволяє готувати смачні й поживні страви швидше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке приготування без нагляду
Завдяки розумним програмам приготування під тиском електрична скороварка Philips дозволяє готувати смачні й поживні страви швидше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги
Швидке приготування без нагляду
Завдяки розумним програмам приготування під тиском електрична скороварка Philips дозволяє готувати смачні й поживні страви швидше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке приготування без нагляду
Завдяки розумним програмам приготування під тиском електрична скороварка Philips дозволяє готувати смачні й поживні страви швидше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги
Меню відкладеного запуску до 24 годин дозволяє готувати страви, на коли Вам зручно.
Внутрішню каструлю та аксесуари можна мити в посудомийній машині
7 звичайних програм (без тиску): риба, курка, пудинг, овочі, пасерування, морепродукти, пиріг. 7 програм приготування під тиском: рис, суп, курка/качка, крупа, тушкування, приготування на парі, м’ясо, млинці
30 рецептів місцевих страв для легкого кулінарного старту
Аксесуари
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Вага та розміри
Конструкція
Покриття корпусу
Простота у користуванні
Потужність