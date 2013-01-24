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Daily Collection

Скороварка "все в одному"

HD2139/40
Загальна оцінка / 5
  • Швидке приготування без нагляду Швидке приготування без нагляду Швидке приготування без нагляду
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    Daily Collection Скороварка "все в одному"

    HD2139/40
    Загальна оцінка / 5

    Швидке приготування без нагляду

    Завдяки розумним програмам приготування під тиском електрична скороварка Philips дозволяє готувати смачні й поживні страви швидше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Скороварка "все в одному"

    Швидке приготування без нагляду

    Завдяки розумним програмам приготування під тиском електрична скороварка Philips дозволяє готувати смачні й поживні страви швидше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги

    Швидке приготування без нагляду

    Завдяки розумним програмам приготування під тиском електрична скороварка Philips дозволяє готувати смачні й поживні страви швидше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Скороварка "все в одному"

    Швидке приготування без нагляду

    Завдяки розумним програмам приготування під тиском електрична скороварка Philips дозволяє готувати смачні й поживні страви швидше натисненням однієї кнопки. Переглянути усі переваги

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      Швидке приготування без нагляду

      6 функцій в 1 каструлі

      • Український інтерфейс користувача
      • Цифрова панель
      • 6 л
      Автоматичний перехід у режим збереження тепла

      Автоматичний перехід у режим збереження тепла

      Меню відкладеного запуску до 24 годин дозволяє готувати страви, на коли Вам зручно.

      Знімна внутрішня кришка, внутрішню каструлю можна мити в посудомийній машині

      Знімна внутрішня кришка, внутрішню каструлю можна мити в посудомийній машині

      Внутрішню каструлю та аксесуари можна мити в посудомийній машині

      Програми приготування під тиском ніжних і смачних страв

      Програми приготування під тиском ніжних і смачних страв

      7 звичайних програм (без тиску): риба, курка, пудинг, овочі, пасерування, морепродукти, пиріг. 7 програм приготування під тиском: рис, суп, курка/качка, крупа, тушкування, приготування на парі, м’ясо, млинці

      Українське меню з параметрами для приготування місцевих страв

      Українське меню з параметрами для приготування місцевих страв

      30 рецептів місцевих страв для легкого кулінарного старту

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Мірна чашка
        • Внутрішня каструля з антипригарним покриттям
        • Ополоник
        • Лопатка

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        Знімний вентиляційний отвір
        Попередньо встановлені програми
        14
        Функція збереження тепла
        12  годин(-и)
        Тип кришки
        Знімна
        Можна мити в посудомийній машині
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Попередньо налаштована функція приготування
        Так
        Регулятор часу
        Так
        Відкладений запуск
        24  годин(-и)
        Макс. температура приготування
        160  °C
        Мін. температура приготування
        123  °C
        Мін. час приготування:
        3  хвилин(-и)
        Макс. час приготування
        59  хвилин(-и)

      • Технічні характеристики

        Ємність чаші
        6  л
        Частота
        50  Гц
        Напруга
        220–240  В
        Потужність
        1000  Вт
        Колір (кольори)
        Золотистий + металевий
        Тиск
        70 кПа

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        400x330x330  мм
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        368x314x341  мм
        Вага з упаковкою
        6,32  кг

      • Конструкція

        Колір панелі керування
        Чорний

      • Покриття корпусу

        Матеріал аксесуарів
        Пластик
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь

      • Простота у користуванні

        Довжина шнура живлення
        1,2  м

      • Потужність

        Перемикач "увімк./вимк."
        Так

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