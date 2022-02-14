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    Philips All-in-One Cooker

    Скороварка Philips «усе-в-одному»

    HD2151/40
    Загальна оцінка / 5
    • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
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      Philips All-in-One Cooker Скороварка Philips «усе-в-одному»

      HD2151/40
      Загальна оцінка / 5

      Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин

      Забудьте про клопіт із приготуванням домашніх страв із нашою скороваркою «усе-в-одному». Максимум смаку, мінімум зусиль. Переглянути усі переваги

      Philips All-in-One Cooker Скороварка Philips «усе-в-одному»

      Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин

      Забудьте про клопіт із приготуванням домашніх страв із нашою скороваркою «усе-в-одному». Максимум смаку, мінімум зусиль. Переглянути усі переваги

      Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин

      Забудьте про клопіт із приготуванням домашніх страв із нашою скороваркою «усе-в-одному». Максимум смаку, мінімум зусиль. Переглянути усі переваги

      Philips All-in-One Cooker Скороварка Philips «усе-в-одному»

      Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин

      Забудьте про клопіт із приготуванням домашніх страв із нашою скороваркою «усе-в-одному». Максимум смаку, мінімум зусиль. Переглянути усі переваги

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        Philips All-in-One Cooker

        Philips All-in-One Cooker

        Скороварка Philips «усе-в-одному»

        Усього:

        Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин

        Насолоджуйтеся швидким приготуванням домашньої їжі із системою контролю смаку

        • Технологія швидкого зменшення тиску
        • Система контролю смаку
        • Попередньо встановлені програми приготування
        • Покрокові інструкції
        Технологія швидкого зменшення тиску

        Технологія швидкого зменшення тиску

        Технологія швидкого зменшення тиску дозволяє за 7 хвилин автоматично зменшити тиск на 50% швидше, ніж у разі приготування на кухонній плиті.*

        Система контролю смаку

        Система контролю смаку

        Готуйте смачні страви за допомогою нашої нової системи контролю смаку: точне регулювання тиску та температури підвищує ніжність м’яса на 22%**, а соковитість – на 42%.**

        Багатофункціональність задля різноманіття смаків

        Багатофункціональність задля різноманіття смаків

        Приготування під тиском чи повільне приготування, пасерування чи приготування на парі – насолоджуйтеся понад 35 попередньо встановленими налаштуваннями меню, які доступні одним натисканням кнопки.

        Покрокові інструкції для простоти керування

        Покрокові інструкції для простоти керування

        Зручний інтерфейс користувача з покроковими інструкціями з налаштування спрощує процес приготування страв.

        Щоденні ідеї страв із програмою NutriU

        Щоденні ідеї страв із програмою NutriU

        Наша спеціальна програма NutriU містить надихаючі ідеї для приготування безлічі страв на кожен день.***

        18 систем захисту

        18 систем захисту

        18 систем захисту для безтурботного приготування їжі.

        Безпека малечі гарантується системою блокування від дітей

        Безпека малечі гарантується системою блокування від дітей

        Вбудована система блокування від дітей дозволяє готувати страви, коли члени вашої родини поруч

        Додавайте інгредієнти в процесі приготування

        Додавайте інгредієнти в процесі приготування

        Незалежно від того, хочете ви додати додаткові інгредієнти або ж ви зрозуміли, що в страві чогось не вистачає, просто натисніть у будь-який момент кнопку додавання інгредієнтів у процесі приготування.

        Функція загущення для покращення текстури та аромату страв

        Функція загущення для покращення текстури та аромату страв

        Після зменшення тиску натисніть кнопку функції згущення – потужної функції, з якою ваші страви стануть густішими та насиченішими.

        У списку вибраного зберігається до 3 програм приготування

        У списку вибраного зберігається до 3 програм приготування

        Готуйте улюблені страви одним дотиком за допомогою списку вибраного – просто зберігайте до 3 налаштованих програм приготування та натисніть клавішу швидкого доступу, щоб запускати їх.

        Автоматичне зменшення тиску

        Автоматичне зменшення тиску

        Тиск скидається автоматично після закінчення готування, тому немає потреби зменшувати його вручну або чекати, поки він впаде природним чином, коли скороварка охолоне.

        Регулюйте тривалість і тиск під час приготування страв

        Регулюйте тривалість і тиск під час приготування страв

        Насолоджуйтеся різноманітними налаштуваннями тривалості та тиску відповідно до рецепту страви, яку ви готуєте.

        Попередньо встановлений таймер і функція збереження тепла

        Попередньо встановлений таймер і функція збереження тепла

        Завдяки 24-годинному попередньо встановленому таймеру, який легко налаштувати, і функції 12-годинного автоматичного збереження тепла ваші страви завжди будуть оптимальної температури й готові до вживання.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Китай
          Колір (кольори)
          Чорний
          Напруга
          220–240 V
          Пластиковий лоток для обробки парою
          Так
          Потужність
          1000 W
          Мірна чашка
          Так
          Ємність
          5 л літри / чашки
          Збереження тепла упродовж 12 годин
          Так
          Лопатка
          Так
          Регулятор часу
          Так
          Функція автоматичного збереження тепла
          Так
          Книга з рецептами
          Так
          Внутрішня каструля з антипригарним покриттям, яку легко чистити
          Так
          Попередньо налаштована функція приготування
          Так
          Знімний шнур живлення для зручного зберігання
          Так
          Відкладений запуск
          Yes hour(s)
          Удосконалена конструкція кришки для простоти та безпеки доступу
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Ризики, пов’язані з продуктом
            • * Яловичина, приготована за 30 хвилин від моменту нагрівання до повного зменшення тиску, порівняно з 60-хвилинним приготуванням на кухонній плиті
            • ** Тестування методом WBSF та методом визначення втрати вмісту вологи у свинині та курці, порівняно з приготуванням у скороварці Philips «усе-в-одному» серії 3000 та приготуванням на кухонній плиті
            • *** Застосовуйте лише в країнах, де доступна програма NutriU

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