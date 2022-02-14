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Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
Забудьте про клопіт із приготуванням домашніх страв із нашою скороваркою «усе-в-одному». Максимум смаку, мінімум зусиль. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
Забудьте про клопіт із приготуванням домашніх страв із нашою скороваркою «усе-в-одному». Максимум смаку, мінімум зусиль. Переглянути усі переваги
Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
Забудьте про клопіт із приготуванням домашніх страв із нашою скороваркою «усе-в-одному». Максимум смаку, мінімум зусиль. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
Забудьте про клопіт із приготуванням домашніх страв із нашою скороваркою «усе-в-одному». Максимум смаку, мінімум зусиль. Переглянути усі переваги
Скороварка Philips «усе-в-одному»
Усього:
Технологія швидкого зменшення тиску дозволяє за 7 хвилин автоматично зменшити тиск на 50% швидше, ніж у разі приготування на кухонній плиті.*
Готуйте смачні страви за допомогою нашої нової системи контролю смаку: точне регулювання тиску та температури підвищує ніжність м’яса на 22%**, а соковитість – на 42%.**
Приготування під тиском чи повільне приготування, пасерування чи приготування на парі – насолоджуйтеся понад 35 попередньо встановленими налаштуваннями меню, які доступні одним натисканням кнопки.
Зручний інтерфейс користувача з покроковими інструкціями з налаштування спрощує процес приготування страв.
Наша спеціальна програма NutriU містить надихаючі ідеї для приготування безлічі страв на кожен день.***
18 систем захисту для безтурботного приготування їжі.
Вбудована система блокування від дітей дозволяє готувати страви, коли члени вашої родини поруч
Незалежно від того, хочете ви додати додаткові інгредієнти або ж ви зрозуміли, що в страві чогось не вистачає, просто натисніть у будь-який момент кнопку додавання інгредієнтів у процесі приготування.
Після зменшення тиску натисніть кнопку функції згущення – потужної функції, з якою ваші страви стануть густішими та насиченішими.
Готуйте улюблені страви одним дотиком за допомогою списку вибраного – просто зберігайте до 3 налаштованих програм приготування та натисніть клавішу швидкого доступу, щоб запускати їх.
Тиск скидається автоматично після закінчення готування, тому немає потреби зменшувати його вручну або чекати, поки він впаде природним чином, коли скороварка охолоне.
Насолоджуйтеся різноманітними налаштуваннями тривалості та тиску відповідно до рецепту страви, яку ви готуєте.
Завдяки 24-годинному попередньо встановленому таймеру, який легко налаштувати, і функції 12-годинного автоматичного збереження тепла ваші страви завжди будуть оптимальної температури й готові до вживання.
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