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Розширена гарантія 3 роки
Система Taste Control
Міцна чаша з антипригарним покриттям
1000 Вт
Максимальний об’єм до 5л, робочий - 3,3л
34 програми
Технологія швидкого зменшення тиску дозволяє за 7 хвилин автоматично зменшити тиск на 50% швидше, ніж у разі приготування на кухонній плиті.*
Приготування під тиском чи повільне приготування, пасерування чи приготування на парі – насолоджуйтеся понад 30 попередньо встановленими налаштуваннями меню, які доступні одним натисканням кнопки.
Готуйте смачні страви за допомогою нашої нової системи контролю смаку: точне регулювання тиску та температури підвищує ніжність м’яса на 22%**, а соковитість – на 42%.**
Нагороди
4.6
з 5
110
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
555LD
22/09/2024
Україна
Виріб має чудові функції, простий в використанні
Отримала мультиварку-скороварку на День народження швидко і почала користуватися. Виріб заблокувавсі через три неділі і показав помилку. Я звязалася з менеджером, розказала про проблеми та було мені запропоновано за рахунок фірми відправити в сервісний центр в м.Дніпро на гарантійний ремонт. Гарантійний ремонт проведено швидко, якісно і навіть надали мені рекомендації щодо користування, неправильно зібрано кришку. Я приємно була вражена спілкуванням з менеджером фірми, це постійний супровід від початку та до отримання виробу після гарантійного ремонту . Швидко реагують на зауваження, допомагають, тому за супровід я ставлю 12 балів. На даний час скороварка працює добре, зауважень не має. Швидко готує. Рекомендую такий виріб для користування у побуті.
Плюси
так
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Zuziw
08/08/2024
Україна
Чудовий помічник на кухні
Мені все подобається! За два роки використання я можу сказати , що це річ незамінна на кухні для кожної людини, що сама живе , це пришвидшить час на приготування, так і для родини, поки щось готується на плиті, щось на пару вже готується у мультиварці для діток!! Тому раджу! Ніяких питань щодо функціоналу немає, нарікань на використання також!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Олена М
05/06/2024
Україна
Перевірений покупець
Ця мультиварка - чудова помічницяна кухні
Дуже подобається мультиварка, все зручно, багато програм. А враховуючи, сучасні реалії, коли часто немає світла, то мультиварка просто неймовірно виручає - заздалегідь готую в ній вечерю, всередині вона залишається теплою, тож дуже зручно!
Плюси
зручність, функціональність
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному
Яловичина, приготована за 30 хвилин від моменту нагрівання до повного зменшення тиску, порівняно з 60-хвилинним приготуванням на кухонній плиті
Тестування методом WBSF та методом визначення втрати вмісту вологи у свинині та курці, порівняно з приготуванням у скороварці Philips «усе-в-одному» серії 3000 та приготуванням на кухонній плиті
Застосовуйте лише в країнах, де доступна програма NutriU