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  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
  • Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин

Philips 3000 серіяМультиварка-скороварка все-в-одному

HD2151/40

4.6
| (110) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин
Забудьте про клопіт із приготуванням домашніх страв із нашою скороваркою «усе-в-одному». Максимум смаку, мінімум зусиль.
Переглянути всі переваги

Насолоджуйтеся швидким приготуванням домашньої їжі із системою контролю смаку

Готуйте різноманітні смачні страви всього за 30 хвилин

  • Система Taste Control

  • Міцна чаша з антипригарним покриттям

  • 1000 Вт

  • Максимальний об’єм до 5л, робочий - 3,3л

  • 34 програми

Технологія швидкого зменшення тиску

Технологія швидкого зменшення тиску

Технологія швидкого зменшення тиску дозволяє за 7 хвилин автоматично зменшити тиск на 50% швидше, ніж у разі приготування на кухонній плиті.*

Багатофункціональність задля різноманіття смаків

Багатофункціональність задля різноманіття смаків

Приготування під тиском чи повільне приготування, пасерування чи приготування на парі – насолоджуйтеся понад 30 попередньо встановленими налаштуваннями меню, які доступні одним натисканням кнопки.

Система Taste Control

Система Taste Control

Готуйте смачні страви за допомогою нашої нової системи контролю смаку: точне регулювання тиску та температури підвищує ніжність м’яса на 22%**, а соковитість – на 42%.**

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.6

з 5

110

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

2

22/09/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові функції, простий в використанні

Отримала мультиварку-скороварку на День народження швидко і почала користуватися. Виріб заблокувавсі через три неділі і показав помилку. Я звязалася з менеджером, розказала про проблеми та було мені запропоновано за рахунок фірми відправити в сервісний центр в м.Дніпро на гарантійний ремонт. Гарантійний ремонт проведено швидко, якісно і навіть надали мені рекомендації щодо користування, неправильно зібрано кришку. Я приємно була вражена спілкуванням з менеджером фірми, це постійний супровід від початку та до отримання виробу після гарантійного ремонту . Швидко реагують на зауваження, допомагають, тому за супровід я ставлю 12 балів. На даний час скороварка працює добре, зауважень не має. Швидко готує. Рекомендую такий виріб для користування у побуті.

Плюси

так

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

08/08/2024

Україна

Україна

Чудовий помічник на кухні

Мені все подобається! За два роки використання я можу сказати , що це річ незамінна на кухні для кожної людини, що сама живе , це пришвидшить час на приготування, так і для родини, поки щось готується на плиті, щось на пару вже готується у мультиварці для діток!! Тому раджу! Ніяких питань щодо функціоналу немає, нарікань на використання також!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

05/06/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Ця мультиварка - чудова помічницяна кухні

Дуже подобається мультиварка, все зручно, багато програм. А враховуючи, сучасні реалії, коли часто немає світла, то мультиварка просто неймовірно виручає - заздалегідь готую в ній вечерю, всередині вона залишається теплою, тож дуже зручно!

Плюси

зручність, функціональність

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips 3000 серія HD2151/40 Мультиварка-скороварка все-в-одному

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      Примітки

      1. Яловичина, приготована за 30 хвилин від моменту нагрівання до повного зменшення тиску, порівняно з 60-хвилинним приготуванням на кухонній плиті

      2. Тестування методом WBSF та методом визначення втрати вмісту вологи у свинині та курці, порівняно з приготуванням у скороварці Philips «усе-в-одному» серії 3000 та приготуванням на кухонній плиті

      3. Застосовуйте лише в країнах, де доступна програма NutriU