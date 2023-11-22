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HD2330/90
Більше, ніж просто трикутні сендвічі
Насолоджуйтеся улюбленими стравами – від хрустких паніні до сандвічів із начинкою – з бутербродницею Philips серії 3000. Пластини з антипригарним покриттям нагріваються швидко для приготування апетитних бутербродів і легко очищаються.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бутербродниця
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Більше жодного прилипання та відмивання. Легко очистіть пластини завдяки довговічному антипригарному покриттю.
Бутербродницю можна поставити вертикально для зручного зберігання на стільниці або в шафі.
Світлові індикатори чітко показують, коли бутербродниця розігрівається і коли вона готова до використання.
Змотайте шнур для зберігання, щоб не захаращувати кухню.
Не потрібно вимикати бутербродницю з розетки, щоб увімкнути або вимкнути її.
З бутербродницею, яка легко відкривається і закривається, ви завжди зможете приготувати ідеальні бутерброди.
Завдяки швидкому нагріванню цієї бутербродниці потужністю 750 Вт можна легко підсмажити страви до хрусткої золотистої скоринки.
Готуйте улюблені підсмажені бутерброди з будь-яким хлібом на універсальних ребристих пластинах для грилю.
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