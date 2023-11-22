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    • Більше, ніж просто трикутні сендвічі Більше, ніж просто трикутні сендвічі Більше, ніж просто трикутні сендвічі
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      Серія 3000 Бутербродниця

      HD2330/90

      Загальна оцінка / 5
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      Більше, ніж просто трикутні сендвічі

      Насолоджуйтеся улюбленими стравами – від хрустких паніні до сандвічів із начинкою – з бутербродницею Philips серії 3000. Пластини з антипригарним покриттям нагріваються швидко для приготування апетитних бутербродів і легко очищаються.

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      Серія 3000 Бутербродниця

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      цей продукт
      Серія 3000
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      Серія 3000

      Бутербродниця

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      Більше, ніж просто трикутні сендвічі

      Антипригарні пластини для грилю будь-якої форми

      • Бутербродниця
      • Універсальні пластини для грилю
      • Потужність 750 Вт
      • Компактне вертикальне зберігання
      • Світлові індикатори
      Легкі в очищенні антипригарні пластини

      Легкі в очищенні антипригарні пластини

      Більше жодного прилипання та відмивання. Легко очистіть пластини завдяки довговічному антипригарному покриттю.

      Компактне вертикальне зберігання заощаджує місце на кухні

      Компактне вертикальне зберігання заощаджує місце на кухні

      Бутербродницю можна поставити вертикально для зручного зберігання на стільниці або в шафі.

      Світлові індикатори показують, коли можна починати готувати

      Світлові індикатори показують, коли можна починати готувати

      Світлові індикатори чітко показують, коли бутербродниця розігрівається і коли вона готова до використання.

      Вбудований відсік для зберігання шнура для охайного вигляду стільниці

      Вбудований відсік для зберігання шнура для охайного вигляду стільниці

      Змотайте шнур для зберігання, щоб не захаращувати кухню.

      Перемикач «увімк./вимк.» для безпеки та контролю

      Перемикач «увімк./вимк.» для безпеки та контролю

      Не потрібно вимикати бутербродницю з розетки, щоб увімкнути або вимкнути її.

      Система легкої фіксації забезпечує щільне прилягання

      Система легкої фіксації забезпечує щільне прилягання

      З бутербродницею, яка легко відкривається і закривається, ви завжди зможете приготувати ідеальні бутерброди.

      Потужність 750 Вт для ідеального підсмажування

      Потужність 750 Вт для ідеального підсмажування

      Завдяки швидкому нагріванню цієї бутербродниці потужністю 750 Вт можна легко підсмажити страви до хрусткої золотистої скоринки.

      Універсальні пластини для грилю для приготування сендвічів, паніні та інших страв

      Універсальні пластини для грилю для приготування сендвічів, паніні та інших страв

      Готуйте улюблені підсмажені бутерброди з будь-яким хлібом на універсальних ребристих пластинах для грилю.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • Технічні характеристики конструкції

        Колір (кольори)
        Чорний

      • Загальні технічні характеристики

        HD2330
        фіксована пластина – пластина для паніні
        Індикатор живлення та температури
        Білий (індикатор живлення) / білий (індикатор готовності)
        Пластини з антипригарним покриттям
        Так
        Пристрій змотування кабелю
        Так
        Ручка з фіксатором
        Так
        Перемикач
        Увімк./вимк.
        Легке чищення
        Так
        Вертикальне зберігання
        Так

      • Матеріали

        Основний корпус
        ПФ
        Пластина для бутербродів/паніні/вафель
        Алюмінієвий сплав + покриття ПТФЕ
        Декоративна панель
        PA6
        Ручка-затискач
        ПК
        Об’єктив
        ПК
        Нагрівальний елемент
        HD2330 – установлений на пластині для паніні

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  V
        Потужність
        750  W
        Довжина шнура
        0,75  m
        Частота
        50–60  Hz

      • Обслуговування

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

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      Про Philips
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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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